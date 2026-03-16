Светлана Козлова

Красота требует боли — но не вашей: привычки, которые незаметно стирают объём с головы

"Это только сегодня, от одного раза ничего не будет", — успокаиваем себя мы, затягивая грязные волосы в тугой пучок. А потом делаем так еще три дня подряд. Подобные привычки незаметно превращаются в систему, которая медленно, но верно разрушает то, что природа создавала годами. Если вы втайне мечтаете о парике, чтобы навсегда забыть о мытье головы, это руководство поможет вам окончательно доканать свои локоны.

Девушка с волнистыми волосами
Фото: Pravda.Ru by Светлана Козлова , https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с волнистыми волосами

Регулярные эксперименты со внешностью, будь то стильный баланс в одежде или радикальная смена имиджа, требуют осознанного подхода. Однако многие предпочитают игнорировать сигналы SOS, которые подает тело. Мы собрали самые вредные советы по уходу за волосами, чтобы вы могли проверить свою рутину на прочность и вовремя остановиться.

Зачем давать волосам передышку

Регулярное осветление, окрашивание одних и тех же прядей снова и снова и химическое выпрямление планомерно разрушают кутикулу. Волос становится хрупким — со стороны это не всегда заметно, но под микроскопом повреждения фиксируются уже после нескольких агрессивных процедур. Если ваша цель — сохранить идеальный блонд, то отсутствие пауз между походами в салон станет кратчайшим путем к ломкости.

"Постоянное химическое воздействие без адекватного восстановления превращает живой волос в безжизненную солому. Важно не только выбирать качественные красители, но и соблюдать интервалы между процедурами", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по уходу за кожей Лилит Арутюнян.

Продолжайте в том же духе, если хотите увидеть, как пряди осыпаются при каждом прикосновении. Главное — ни в коем случае не добавляйте в уход средства для восстановления дисульфидных связей. Эти химические соединения внутри структуры волоса держат его форму, и их защита может замедлить процесс разрушения, который мы так старательно провоцируем.

Опасность тугих причесок

Тугой хвост, гладкий пучок, дреды — чем больше натяжения, тем "эффективнее" результат. Постоянное напряжение у корня приводит к такому явлению, как тракционная алопеция. На ранних стадиях это еще обратимо, но если стараться достаточно долго, поредение по линии роста станет постоянным. Особенно эффективно это работает в сочетании с игнорированием болезненности и зуда кожи головы.

Помните, что утро без фена и нервов возможно только при правильном отношении к локонам в течение дня. Использование жестких резинок и металлических заколок только ускоряет процесс механического повреждения стержня волоса.

Привычка Последствие
Тугой пучок 24/7 Тракционная алопеция
Сон с мокрой головой Ломкость и тусклость

Температура на максимум: последствия сушки

Зачем возиться с настройками фена или утюжка? Сразу ставим на максимум. Экстремальная температура повреждает стержень и усиливает ломкость — особенно если волосы уже были окрашены. Это работает так же безотказно, как благородное серебро седины превращается в желтизну под воздействием внешних факторов без должной защиты.

"Игнорирование термозащиты при использовании стайлеров — это самый быстрый способ лишить волосы влаги. Локоны становятся пористыми и перестают отражать свет", — отметила в беседе с Pravda. Ru парикмахер-стилист Анастасия Бурова.

Эффект накапливается с каждым разом, так что не останавливайтесь. Высокие температуры буквально "выпаривают" жизнь из структуры, делая кончики сухими и колючими. Если при этом вы еще и забываете про увлажняющие маски, финал предсказуем.

Почему нельзя расчесывать мокрые волосы

Мокрый волос растянут и уязвим, он легче ломается при механическом воздействии. Именно поэтому расчесывать его, тянуть, скручивать как можно интенсивнее — это "лучшая" стратегия для тех, кто хочет испортить прическу. Кондиционер, который смягчает волос, и специальные щетки — очевидно лишнее в таком сценарии.

Между тем, качественный уход требует не только внимания к голове, но и к деталям образа, будь то тайная жизнь парфюма или подбор аксессуаров. Если все же решите сменить гнев на милость, используйте расчески с гибкими зубчиками, которые плавно скользят по длине.

Мифы о "тренировке" сальных желез

Знают "все": жирные корни нужно воспитывать. Моете волосы каждый день, потому что уже к вечеру они пачкаются? Прекратите немедленно. Нужно терпеть до последнего: усиленный дискомфорт, закупоренные поры и шелушение — верные спутники такого подхода. Считается, что если перетерпеть, кожа "привыкнет" выделять меньше себума.

"Попытки 'переучить' кожу головы редким мытьем часто заканчиваются развитием себорейного дерматита. Очищение должно быть своевременным и соответствовать типу кожи", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru трихолог Оксана Левченко.

На самом деле, чрезмерное скопление кожного сала — это идеальная среда для бактерий. Вместо "воспитания" вы получаете воспаления и зуд, которые только усугубляют ситуацию. В некоторых случаях это может привести даже к выпадению волос, если кожа головы не получает должного очищения вовремя.

Ответы на популярные вопросы о волосах

Можно ли восстановить уже посеченные кончики?

Нет, посеченный кончик невозможно "склеить" навсегда. Косметические средства могут временно улучшить внешний вид, но единственное радикальное решение — ножницы парикмахера.

Правда ли, что частое расчесывание полезно?

Сто взмахов щеткой перед сном — это миф. Чрезмерное механическое воздействие травмирует кутикулу. Расчесывать волосы нужно по мере необходимости, используя качественные инструменты.

Влияет ли питание на состояние волос?

Безусловно. Волосы строятся из белка, поэтому дефицит питательных веществ в рационе мгновенно сказывается на их густоте и блеске.

Экспертная проверка: трихолог Оксана Левченко, эксперт по уходу за кожей Лилит Арутюнян, парикмахер-стилист Анастасия Бурова
Автор Светлана Козлова
Светлана Орлова — парикмахер, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Дроны вывели на чистую воду главный страх Киева: большие потери вынудили ВСУ сменить тактику
Устали белить деревья весной? Есть простое решение, которое сделает ваши саженцы здоровыми
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая

Как правильно подобрать соседей для огурцов на грядке: изучаем правила совместных посадок, которые защищают от вредителей, удерживают влагу и повышают урожайность.

Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Северная сторона дома больше не мёртвая зона: 10 секретов, как превратить тень в райский сад
