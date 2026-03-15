Школьное воспоминание стало хитом: этот копеечный предмет превратился в главный тренд красоты

В мире высокой моды существует негласная аксиома: любой предмет, к которому прикасается Миучча Прада, неизбежно превращается в объект желания. Будь то ироничные шорты в пайетках или рабочие фартуки, переосмысленные через призму люкса. На недавнем показе коллекции осень-зима 2026/27 в Париже дизайнер вновь обратилась к эстетике прошлого, вернув на подиум забытый аксессуар из нулевых — эластичный ободок-пружинку.

Фото: Pravda.Ru by Вера Ермакова is licensed under publiс domain Ободок пружинка на волосах

Этот металлический или пластиковый зигзаг, который многие помнят по школьным годам, теперь официально признан главным трендом предстоящего сезона. Его утилитарность идеально вписывается в современную концепцию моды, где стильный баланс между комфортом и эстетикой становится приоритетом. В отличие от сложных укладок, требующих времени, такой аксессуар позволяет привести голову в порядок за считанные секунды, что делает его незаменимым в динамичном ритме мегаполиса.

Возвращение эстетики нулевых на подиумы

Интерес к эпохе 2000-х не угасает уже несколько сезонов подряд. Однако если раньше дизайнеры фокусировались на заниженной талии и обилии страз, то сегодня акцент сместился в сторону функциональных деталей. Ободок-пружинка уже пытался вернуться в ротацию несколько лет назад в коллекциях Givenchy, но именно сейчас, благодаря влиянию Miu Miu, его возвращение обещает стать массовым.

"Ободок-пружинка — это идеальный пример того, как простая бытовая вещь обретает статус модного артефакта. Он отлично работает с любым типом внешности, позволяя создать актуальный образ без лишних затрат", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Миучча Прада последовательно интегрирует в высокую моду элементы спецодежды и быта. Ранее мы видели рабочие куртки и комбинезоны, которые теперь дополняются тренчкотами нового сезона. Использование пружинки в волосах подчеркивает отказ от нарочитой нарядности в пользу интеллектуальной простоты. Этот аксессуар выглядит уместно не только в домашней обстановке, но и на светском мероприятии, если правильно расставить акценты в макияже, например, выделив холодный оттенок радужки глаз.

Универсальность и способы стилизации

Главное преимущество "пружинки" — её способность удерживать пряди любой текстуры и длины. Будь то короткий боб или густые локоны, аксессуар надежно фиксирует волосы, создавая характерные "бороздки", которые добавляют прическе графичности. Это особенно актуально для тех, кто предпочитает новый способ объёма без использования агрессивного стайлинга и фена.

Тип ободка Рекомендуемый стиль Классический черный (пластик) Спортивный шик, кэжуал, строгий костюм Металлический (серебро/золото) Вечерний выход, сочетание с украшениями Цветной (пастель) Летние платья, стиль "ленивой роскоши"

Комбинировать такой ободок можно с самыми разными элементами гардероба. Он одинаково хорошо смотрится и в паре с лаконичным платьем-футляром, и когда в образе присутствуют современные белые джинсы. Более того, выбор ободка в тон волос позволяет создать сдержанный образ, а контрастный аксессуар из металла станет полноценным акцентом, заменяющим массивные серьги.

"Такой аксессуар требует ухоженности. Важно, чтобы текстура волос была живой, а кончики — аккуратными. Ободок открывает лицо, поэтому общее состояние кожи и чистота линий выходят на первый план", — подчеркнула парикмахер-стилист Анастасия Бурова.

Практичность против избыточного декора

В эпоху, когда популярность приобретает натуральный маникюр и отказ от вычурности, аксессуары-пружинки становятся символом новой искренности в моде. Женщинам больше не нужно выбирать между красотой и удобством. Пока одни ищут массивные черепаховые ободки в стиле Кэролин Бессетт-Кеннеди, трендсеттеры выбирают более гибкий и адаптивный вариант.

Важным аспектом является и парфюмерное сопровождение образа. При открытом лице и зачесанных назад волосах аромат на коже раскрывается иначе, становясь частью вашего шлейфа, не перегруженного лишними деталями. Это создает законченный, рафинированный имидж "девушки Miu Miu", которая ценит традиции, но живет в будущем.

"Ободок-пружинка — это про свободу. Свободу от сложных укладок и условностей. Он позволяет волосам выглядеть естественно, но при этом аккуратно, что является основой современного стиля", — отметила имидж-стилист по волосам Софья Черепанова.

Ответы на популярные вопросы о трендовых ободках

Кому подходит ободок-пружинка?

Аксессуар абсолютно универсален. Он подходит любому типу лица, так как позволяет варьировать объем волос у корней и высоту посадки. Особенно эффектно он смотрится на обладательницах высоких скул и четкого овала.

Не портит ли металлический ободок волосы?

Современные качественные ободки имеют гладкое покрытие и закругленные концы, что исключает травмирование кутикулы волоса. Тем не менее, не рекомендуется носить его слишком туго в течение всего дня.

Читайте также