Лицо светится изнутри: один необычный бьюти-прием создает иллюзию вечного лета

Представьте: вы смотрите в зеркало и видите кожу, которая будто только что впитала тепло средиземноморского солнца. Легкий румянец, золотистое сияние, никакой усталости и серости — только здоровье и свежесть. Именно такое ощущение дарит новый бьюти-тренд 2026 года, который визажисты уже окрестили "томатным макияжем".
И дело совсем не в овощах на лице, а в магии теплых оттенков, которые творят невероятное: визуально стирают следы усталости и дарят коже эффект отпуска. Этот стиль продолжает глобальный запрос на естественность, дополняя возвращение к здоровью натуральных ногтей и общую эстетику осознанной красоты.
Название родилось не случайно. Вдохновением послужили показы мод, где дизайнеры активно использовали насыщенные красно-оранжевые тона в коллекциях одежды. Визажисты подхватили идею и перенесли ее на лица, создав образ, который мгновенно взорвал социальные сети. Суть проста: кожа должна выглядеть так, будто вы только что вернулись с морского побережья.
"Основная задача — создать иллюзию мягкого солнечного ожога, который переходит в здоровый румянец. Это выглядит гораздо свежее классического контуринга", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по декоративной косметике Анна Плотникова.
В сочетании с золотистым бронзером это дает эффект отдохнувшего лица, на котором несовершенства просто теряются в теплом свечении. Такой подход к образу напоминает секреты макияжа для глаз, где правильный выбор цвета способен полностью изменить восприятие внешности, сделав взгляд более распахнутым.
Повторить этот тренд проще, чем кажется. Первый шаг — подготовка базы. Забудьте про плотные матовые текстуры. Для "томатного" эффекта лучше выбрать легкое средство с сияющим финишем. Если вы привыкли делать объемные волосы с вечера, то сияющая кожа станет идеальным дополнением к расслабленным локонам.
|Этап макияжа
|Главная цель
|Тонирование
|Создание теплого, влажного подтона кожи
|Акцент на щеках
|Имитация естественного "солнечного" румянца
|Детализация
|Веснушки и золотистые блики для свежести
Бронзер наносится строго по "линиям загара" — на места, которые темнеют в первую очередь: переносица, верхняя часть скул и линия роста волос. Это делает образ гармоничным, подобно тому как правильный фасон одежды помогает сбалансировать архитектуру силуэта.
Сердце тренда — это румяна. Выбирайте теплые красные оттенки с томатным или коралловым подтоном. Лучше всего работают кремовые продукты: они буквально сливаются с кожей. Чтобы усилить эффект юности, можно добавить несколько легких веснушек на переносице, используя мягкий карандаш.
"Важно не бояться яркого пигмента в упаковке. При правильной растушевке томатный оттенок на коже превращается в нежный, здоровый цвет, который молодит лицо", — подчеркнула в интервью Pravda. Ru визажист Анастасия Коршунова.
Завершающим штрихом станут губы. Используйте тинты или помады-бальзамы в тон румянам. Избегайте четких контуров — эффект "зацелованных губ" здесь уместен как никогда. Это создает ощущение легкости, которое дарят модные функциональные аксессуары в летнем гардеробе.
Теплые красноватые оттенки визуально делают кожу более плотной и сияющей. Свет отражается от правильно расставленных акцентов, и лицо выглядит свежим. Этот тренд универсален: он одинаково хорошо смотрится и с белыми джинсами, и с вечерним платьем, добавляя образу нотку средиземноморского шика.
"Такой макияж — это способ выглядеть роскошно с минимальными усилиями. Он перекликается с модой на натуральность, когда мы подчеркиваем природную текстуру кожи", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по уходу за кожей Илья Руднев.
Это не просто бьюти-прием, а философия "тихой роскоши" в макияже. Минимум графики, максимум цвета и света. Такой образ остается актуальным в течение всего дня, не требуя сложной коррекции и сохраняя свою эстетическую привлекательность даже при смене освещения.
Да, но при условии использования качественного консилера. Красные оттенки могут подчеркнуть воспаления, поэтому тон должен быть ровным, а румяна — наноситься на чистые от высыпаний зоны.
Вполне. Современные помады часто имеют кремовую формулу, которая отлично тушуется на щеках. Главное — тщательно растушевать границы, чтобы не осталось четких пятен.
