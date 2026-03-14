Лицо светится изнутри: один необычный бьюти-прием создает иллюзию вечного лета

Представьте: вы смотрите в зеркало и видите кожу, которая будто только что впитала тепло средиземноморского солнца. Легкий румянец, золотистое сияние, никакой усталости и серости — только здоровье и свежесть. Именно такое ощущение дарит новый бьюти-тренд 2026 года, который визажисты уже окрестили "томатным макияжем".

Фото: Pravda.Ru by Ксения Анисимова is licensed under publiс domain Девушка с макияжем

И дело совсем не в овощах на лице, а в магии теплых оттенков, которые творят невероятное: визуально стирают следы усталости и дарят коже эффект отпуска. Этот стиль продолжает глобальный запрос на естественность, дополняя возвращение к здоровью натуральных ногтей и общую эстетику осознанной красоты.

В чем секрет "томатного" тренда

Название родилось не случайно. Вдохновением послужили показы мод, где дизайнеры активно использовали насыщенные красно-оранжевые тона в коллекциях одежды. Визажисты подхватили идею и перенесли ее на лица, создав образ, который мгновенно взорвал социальные сети. Суть проста: кожа должна выглядеть так, будто вы только что вернулись с морского побережья.

"Основная задача — создать иллюзию мягкого солнечного ожога, который переходит в здоровый румянец. Это выглядит гораздо свежее классического контуринга", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по декоративной косметике Анна Плотникова.

В сочетании с золотистым бронзером это дает эффект отдохнувшего лица, на котором несовершенства просто теряются в теплом свечении. Такой подход к образу напоминает секреты макияжа для глаз, где правильный выбор цвета способен полностью изменить восприятие внешности, сделав взгляд более распахнутым.

Техника создания эффекта курортного загара

Повторить этот тренд проще, чем кажется. Первый шаг — подготовка базы. Забудьте про плотные матовые текстуры. Для "томатного" эффекта лучше выбрать легкое средство с сияющим финишем. Если вы привыкли делать объемные волосы с вечера, то сияющая кожа станет идеальным дополнением к расслабленным локонам.

Этап макияжа Главная цель Тонирование Создание теплого, влажного подтона кожи Акцент на щеках Имитация естественного "солнечного" румянца Детализация Веснушки и золотистые блики для свежести

Бронзер наносится строго по "линиям загара" — на места, которые темнеют в первую очередь: переносица, верхняя часть скул и линия роста волос. Это делает образ гармоничным, подобно тому как правильный фасон одежды помогает сбалансировать архитектуру силуэта.

Подбор оттенков и текстур

Сердце тренда — это румяна. Выбирайте теплые красные оттенки с томатным или коралловым подтоном. Лучше всего работают кремовые продукты: они буквально сливаются с кожей. Чтобы усилить эффект юности, можно добавить несколько легких веснушек на переносице, используя мягкий карандаш.

"Важно не бояться яркого пигмента в упаковке. При правильной растушевке томатный оттенок на коже превращается в нежный, здоровый цвет, который молодит лицо", — подчеркнула в интервью Pravda. Ru визажист Анастасия Коршунова.

Завершающим штрихом станут губы. Используйте тинты или помады-бальзамы в тон румянам. Избегайте четких контуров — эффект "зацелованных губ" здесь уместен как никогда. Это создает ощущение легкости, которое дарят модные функциональные аксессуары в летнем гардеробе.

Почему этот макияж работает

Теплые красноватые оттенки визуально делают кожу более плотной и сияющей. Свет отражается от правильно расставленных акцентов, и лицо выглядит свежим. Этот тренд универсален: он одинаково хорошо смотрится и с белыми джинсами, и с вечерним платьем, добавляя образу нотку средиземноморского шика.

"Такой макияж — это способ выглядеть роскошно с минимальными усилиями. Он перекликается с модой на натуральность, когда мы подчеркиваем природную текстуру кожи", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по уходу за кожей Илья Руднев.

Это не просто бьюти-прием, а философия "тихой роскоши" в макияже. Минимум графики, максимум цвета и света. Такой образ остается актуальным в течение всего дня, не требуя сложной коррекции и сохраняя свою эстетическую привлекательность даже при смене освещения.

Ответы на популярные вопросы о томатном макияже

Подходит ли этот тренд для проблемной кожи?

Да, но при условии использования качественного консилера. Красные оттенки могут подчеркнуть воспаления, поэтому тон должен быть ровным, а румяна — наноситься на чистые от высыпаний зоны.

Можно ли использовать обычную красную помаду вместо румян?

Вполне. Современные помады часто имеют кремовую формулу, которая отлично тушуется на щеках. Главное — тщательно растушевать границы, чтобы не осталось четких пятен.

