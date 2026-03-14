Не тратьте время на фен по утрам: новый способ объёма, который работает, пока вы спите

Мечта о роскошной гриве волос, которая не требует часа работы с феном и брашингом каждое утро, стала реальностью благодаря простому ночному ритуалу. Многие из нас совершают одну и ту же ошибку, пытаясь сохранить укладку во время сна: заплетают косу на затылке, что неизбежно ведет к потере прикорневого объема и появлению некрасивых заломов. Однако секрет "спящего" объема кроется не в самой технике плетения, а в угле наклона волос.

Фото: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Густые и блестящие волосы

Для создания идеальной формы достаточно изменить вектор натяжения прядей. Если перекинуть все локоны вперед и заплести свободную косу прямо над лбом или на макушке, волосяные луковицы зафиксируются в приподнятом положении на несколько часов. Утром, когда вы распустите волосы, они естественным образом "встанут" у основания, создавая эффект, которого обычно добивается только быстрая укладка волос в салоне.

Суть ночного метода: почему это работает

Привычное плетение косы на ночь часто разочаровывает: волосы становятся волнистыми по длине, но плоскими у корней. Это происходит из-за гравитации и давления подушки. Когда мы перемещаем точку фиксации на верхнюю точку головы, мы меняем "память" положения волос. В результате объем тонких волос сохраняется без использования агрессивного начеса.

"Главное преимущество этого метода в том, что волосы не подвергаются термическому воздействию. Мы получаем естественную текстуру, которая выглядит очень современно", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru парикмахер-стилист Анастасия Бурова.

Важно помнить, что коса не должна быть тугой. Излишнее натяжение может повредить структуру волоса и вызвать дискомфорт во время сна. Используйте мягкие шелковые резинки, которые не оставляют следов и бережно удерживают кончики.

Пошаговая инструкция для идеальной гривы

Чтобы результат вас порадовал, следуйте простому алгоритму. Сначала тщательно расчешите сухие волосы. Наклоните голову вниз, перекинув всю массу волос к лицу. Начните плести классическую косу от самой макушки, направляя её вперед. Закрепите результат и смело отправляйтесь спать — такая конструкция не мешает, так как располагается сбоку или сверху головы.

Инструмент Зачем нужен для объема Шелковая резинка Предотвращает заломы и сечение Гребень с редкими зубьями Равномерно распределяет пряди перед плетением

Утром достаточно просто распустить косу и слегка встряхнуть волосами. Если волосам не хватает блеска, можно использовать метод перевернутого мытья накануне вечером, чтобы подготовить базу для пышной прически.

Роль правильного очищения в создании объема

Ни один лайфхак не сработает на волосах, перегруженных остатками стайлинга или неправильно подобранным уходом. Чистые, легкие волосы — это фундамент. Иногда достаточно пересмотреть свой уход за волосами, чтобы заметить, как они сами начинают приподниматься у корней.

"Объем часто теряется из-за плохо смытого кондиционера или слишком тяжелых шампуней. Очищение должно быть качественным, чтобы кожа головы 'дышала'", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по уходу за волосами Алексей Мельников.

Для тех, кто предпочитает долгосрочные решения, существует корейская биозавивка, которая создает каркас прически на месяцы вперед, избавляя от необходимости ежедневных манипуляций.

Альтернативные способы домашней укладки

Если косы — это не ваш вариант, можно воспользоваться другими хитростями. Самый быстрый способ — обратная сушка волос, когда фен направляется против роста прядей. Это создает задорный прикорневой лифтинг всего за несколько минут.

"Иногда для визуальной густоты достаточно сменить форму. Правильно подобранные модные стрижки позволяют волосам выглядеть объемнее даже без укладки", — отметила в беседе с Pravda. Ru преподаватель парикмахерского искусства Оксана Селиверстова.

Также не стоит забывать о цвете. Современное окрашивание волос 2026 использует блики и переходы, которые создают 3D-эффект, визуально увеличивая массу волос в полтора-два раза.

Ответы на популярные вопросы о объеме волос

Нужно ли наносить стайлинг перед плетением косы на ночь?

Для "спящего" объема лучше плести косу на чистые сухие волосы без пенки. Если нужно усилить фиксацию, можно сбрызнуть уже готовую укладку утром небольшим количеством солевого спрея.

Будут ли заломы, если заплести косу высоко?

Нет, если использовать мягкие резинки и плести свободно. Основная масса волос будет зафиксирована в направлении "вверх", поэтому при распускании они плавно распределятся по плечам с нужным объемом.

К какому типу волос подходит этот метод?

Метод универсален, но лучше всего он работает на тонких и средних по густоте волосах. Очень тяжелые и густые волосы могут потребовать дополнительного использования фиксирующих средств утром.

