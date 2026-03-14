Анастасия Коршунова

Серое небо в глазах: как заставить холодный оттенок радужки переливаться небесной синевой

Серые глаза — это редкий дар, обладающий удивительной способностью поглощать и отражать окружающие оттенки. В зависимости от выбора гардероба или цветовой гаммы в макияже, их обладательницы могут менять восприятие своего взгляда от холодного стального до спокойного небесно-голубого. Такое "хамелеонство" не требует сложных манипуляций, достаточно лишь знать ключевые приемы работы с палитрой.

Макияж глаз

Грамотное использование декоративных средств позволяет подчеркнуть естественный контур радужки, не перегружая образ. В эпоху, когда натуральный маникюр и естественность становятся основой имиджа, умеренность в макияже глаз выглядит наиболее выигрышно и современно.

Магия теней для серого цвета

Для дневного образа стилисты советуют отдавать предпочтение мягким бежевым или кремовым тонам. Эти оттенки создают чистый фон, на котором природный цвет глаз раскрывается максимально выгодно, при этом не создавая эффекта "усталого взгляда". Если же хочется усилить глубину, стоит присмотреться к лавандовой или серо-фиолетовой гамме.

Подобный подход к выбору цвета — это своего рода парфюмерный этикет в макияже: важно, чтобы акценты были тактичными. Вечерний выход допускает более серьезные эксперименты: графитовые тени добавят драматизма, а мягкие синие переливы подчеркнут льдистость радужки.

"Серые глаза требуют качественной работы с полутонами, но избегайте явных рыжих или розовых теней, так как они могут придать взгляду болезненный вид", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина.

Акценты с помощью подводки

Черная классика — это база, однако для серых глаз она может оказаться слишком строгой. Чтобы придать лицу свежесть, попробуйте заменить угольно-черный карандаш на глубокий изумрудный или темно-зеленый. Эти цвета работают как контрастный дуэт, визуально "вытягивая" серый пигмент из радужки.

Тем, кто ценит модные тренды, стоит попробовать синюю подводку. Она не делает образ тяжелым, добавляя при этом необходимую в 2026 году игривость. Такой простой штрих меняет восприятие образа так же сильно, как появление необычного дизайна на ногтях.

Тушь и нюансы оформления ресниц

Помимо выбора цвета туши, огромное значение имеет здоровье самих ресниц. Не стоит забывать про регулярный уход, ведь густота и блеск делают взгляд выразительным без использования лишних слоев косметики. Подробные рекомендации на тему того, как преобразить ресницы, помогут избежать вредных радикальных мер типа наращивания.

Для дневного макияжа графитовая тушь станет отличной альтернативой черной, создавая мягкий контур. Это идеальное решение для создания эффекта естественности, который сейчас возведен в абсолют.

"Инвестируйте время в состояние ресниц, а не в количество слоев туши. Здоровый блеск волосков — главный союзник серых глаз", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по уходу за кожей Лилит Арутюнян.

Сияние: хайлайтер как инструмент

Хайлайтер с холодным серебристым или розовым подтоном — это то, что нужно серым глазам. Нанесение небольшого количества продукта во внутренний уголок глаза мгновенно убирает следы усталости и делает взгляд более "открытым". Этот прием прост в исполнении и идеально работает в любом возрасте.

Правильный выбор помады

Чтобы не перетягивать внимание с глаз на губы, в повседневной жизни выбирайте нюдовые оттенки. Если хочется добавить яркости, остановитесь на ягодных тонах, но с полупрозрачной текстурой. Плотные матовые помады могут выглядеть слишком грубо, нарушая гармонию образа.

"Главное правило — баланс. Если глаза подчеркнуты акцентной подводкой, губы должны оставаться нейтральными", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Средство Эффект для серых глаз
Изумрудная подводка Контрастирует, выделяет глубину
Серебристый хайлайтер Добавляет сияние и свежесть
Ягодный бальзам Акцент без утяжеления

Ответы на популярные вопросы о макияже глаз

Какие тени точно не подходят серым глазам?

Стилисты не рекомендуют использовать ярко-оранжевые или чересчур насыщенные теплые кирпичные оттенки, так как они могут создать эффект покрасневших век, что совершенно не гармонирует с холодным серым пигментом.

Экспертная проверка: эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина, эксперт по уходу за кожей Лилит Арутюнян, специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова
Автор Анастасия Коршунова
Анастасия Крылова — визажист, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
