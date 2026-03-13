Искусство разрушения: популярный дизайн из 2010-х получил новое прочтение в этом сезоне

Индустрия красоты совершила очередной виток, вернув на авансцену один из самых противоречивых трендов прошлого десятилетия. Маникюр с эффектом кракелюра, который многие поспешили вычеркнуть из арсенала стильных решений, снова объявляется актуальным. Этот дизайн, имитирующий благородные трещины на старинных полотнах или винтажной мебели, идеально вписывается в современную эстетику "продуманного несовершенства".

Маникюр

Сегодняшний кракелюр — это не просто ностальгия по 2010-м годам, а полноценный художественный инструмент. В отличие от ранних версий, нынешний нейл-арт предлагает более сложные цветовые комбинации и текстурные контрасты. Это направление позволяет уйти от монотонности, сохраняя при этом определенную долю строгости и графичности, что делает его востребованным среди женщин, стремящихся подчеркнуть свою индивидуальность в рамках городского стиля.

Искусство управляемого хаоса

Эффект кракелюра в нейл-дизайне вдохновлен классической живописью, где сетка мелких трещин на лаковом слое считается признаком почтенного возраста и аутентичности произведения. В 2026 году этот прием переосмыслен: теперь это не признак "уставшего" покрытия, а способ добавить глубины. Даже если ваши ногти выглядят уставшими от классических покрытий, кракелюр способен скрыть мелкие недостатки пластины за счет своей сложной фактуры.

"Кракелюр — это отличный способ добавить динамики в образ без использования сложных художественных росписей. Важно лишь соблюдать баланс между цветом подложки и верхним слоем", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Современные составы для растрескивания стали более послушными. Они позволяют контролировать размер "островков" лака: от мелкой паутинки до крупных, выразительных фрагментов. Такой подход делает маникюр универсальным — он может быть как едва заметным дополнением к повседневному стилю, так и ярким акцентом для вечернего выхода.

Как создать идеальные трещины самостоятельно

Процесс создания такого дизайна не требует профессионального оборудования, но чувствителен к нюансам. В основе лежит физическое свойство специального лака сжиматься при высыхании. Чем толще нанесен слой "питона" (второе название лака для кракелюра), тем крупнее будут трещины. Для тех, кто предпочитает более спокойные варианты, отлично подойдет пастельно-розовый маникюр в качестве базовой подложки под темный верхний слой.

Подготовительный этап стандартен: гигиеническая обработка, обезжиривание и нанесение базы. После этого наносится основной цвет, который будет "светиться" сквозь разрывы. Важно дождаться полного высыхания базы, прежде чем покрывать её финишным составом. В противном случае слои могут смешаться, и четкого рисунка не получится. В индустрии, где даже призрачные корни стали трендом, ценится именно чистота исполнения при внешней небрежности.

"Секрет долговечности кракелюра — в качественном завершающем покрытии. Без топа матовый растрескивающийся слой быстро сотрется", — объяснила в беседе с Pravda. Ru нейл-эксперт Инна Серова.

Цветовые пары: от неона до металла

Выбор оттенков определяет настроение всего образа. Для любителей минимализма идеально подойдет черный маникюр с золотыми или серебряными трещинами. Это классическое сочетание, которое выглядит дорого и элегантно. С другой стороны, яркие неоновые подложки под белым кракелюром создают футуристичный вид, характерный для трендов макияжа 2026 года.

Базовый цвет (подложка) Цвет кракелюра (верх) Золото / Серебро Матовый черный Неоновый розовый Белоснежный Темный шоколад Бежевый или нюд Классический красный Темно-синий

Не стоит забывать и о матовых текстурах. Если раньше глянец был обязательным, то сейчас сочетание матового фона и глянцевого "растрескивания" (или наоборот) считается верхом мастерства. Это напоминает переход в мейкапе, где кремовые текстуры вытесняют сухие пудровые финиши.

Место кракелюра в современном образе

Дизайн с эффектом трещин требует внимательного отношения к остальным деталям образа. Поскольку ногти становятся активным акцентом, в одежде лучше придерживаться лаконичности. Продуманная зимняя капсула с её чистыми линиями станет отличным фоном для такого нейл-арта. Маникюр будет гармонировать с фактурными тканями — шерстью, кашемиром или кожей.

"Кракелюр на ногтях — это своеобразный аксессуар. Он хорошо сочетается с крупными кольцами из металла, но требует осторожности с яркими принтами в одежде", — отметила в беседе с Pravda. Ru мастер ногтевого сервиса Юлия Фомина.

Важно помнить, что общая эстетика не должна перегружаться. Если вы выбираете эффектный маникюр и планируете надеть нарядные зимние платья, ограничьтесь минимумом украшений на руках. Пусть ногти остаются главным декоративным элементом, подчеркивающим вашу осведомленность о последних трендах.

Ответы на популярные вопросы о маникюре с кракелюром

Можно ли использовать обычный лак вместо специального покрытия для кракелюра?

Нет, обычный лак не обладает способностью растрескиваться при высыхании. Для этого эффекта нужны специфические компоненты, которые создают натяжение пленки и её разрыв.

Как долго держится такой дизайн?

При использовании качественного топового покрытия маникюр держится столько же, сколько и обычный гель-лак — от 2 до 3 недель. Без топа трещины могут начать скалываться уже через несколько дней.

Подходит ли кракелюр для коротких ногтей?

Да, это универсальный дизайн. На коротких ногтях лучше использовать контрастные, но не слишком крупные трещины, чтобы визуально не "дробить" пластину.

Читайте также