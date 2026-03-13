Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Софья Черепанова

Утро без фена и нервов: 5 способов сохранить локоны и прикорневой объём

Моя семья » Красота и стиль

Каждое утро многих женщин превращается в борьбу с отражением в зеркале. Сложная укладка, созданная вечером, к восходу солнца теряет форму, объем у корней исчезает, а пряди приобретают нежелательную текстуру. Эта проблема знакома как обладательницам каскадных стрижек, так и тем, кто носит модные прически разной длины.

Объемная укладка
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Объемная укладка

Основная причина кроется не в качестве стайлинга, а в механическом воздействии во время сна. Трение о подушку и неправильный выбор аксессуаров лишают локоны их природной формы. Индустрия ухода за волосами предлагает множество решений, позволяющих сохранить эстетичный вид прически без лишних усилий.

Шапочки для сна

Использование специальных головных уборов — один из старейших, но наиболее эффективных способов фиксации формы. Тонкая сеточка или шелковая шапочка мягко фиксируют пряди, не давая им хаотично перемещаться по подушке. Такой подход помогает сохранить прикорневой объем, который обычно "сплющивается" за ночь.

Для обладательниц тонких прядей это особенно актуально, так как объем у корней требует бережного отношения в течение всего цикла отдыха. Шапочки предотвращают спутывание, что избавляет вас от необходимости усердно расчесывать волосы утром, сохраняя структуру локонов неповрежденной.

"Для сохранения формы после сложной сушки крайне важно исключить механическое повреждение кутикулы волоса во время сна", — отметил в беседе с Pravda. Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Шелк против трения

Если вы не готовы спать в шапочке, стоит уделить внимание качеству постельного белья. Хлопковые наволочки, какими бы мягкими они ни казались, поглощают влагу и создают излишнее трение, провоцируя появление "антенок" и статического электричества. Наволочки из шелка или атласа обеспечивают скольжение прядей, минимизируя ломкость.

При выборе материалов для спальни стоит учитывать, что натуральный шелк препятствует деформации структуры волоса. Это особенно важно для тех, кто делает эффектные локоны или предпочитает гладкие варианты. Шелк поддерживает естественный баланс влаги, не "вытягивая" состав уходовых средств, нанесенных с вечера.

Прием ананас для объема

Техника "ананас" — популярный метод среди тех, кто носит кудри или объемные укладки. Смысл прост: волосы собираются в очень свободный, высокий хвост на макушке с помощью мягкой шелковой резинки. Это позволяет не прижимать локоны весом собственного тела, оставляя их свободными от давления.

Для коротких стрижек или волос средней длины можно использовать несколько мелких пучков, зафиксированных мягкими аксессуарами. Такая схема позволяет утром лишь слегка встряхнуть головой, чтобы вернуть прическе первоначальный вид. Попробуйте этот лайфхак, если привычные методы сушки волос не дают желаемого результата на второй день.

"Правильный выбор аксессуара для фиксации на ночь — это половина успеха в борьбе за утреннюю укладку", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Ошибки вечернего стайлинга

Частая ошибка — нанесение лака сильной фиксации прямо перед сном. Жесткие полимеры, смешиваясь с частичками пыли и себума, делают волосы хрупкими. Вместо этого лучше использовать правильный уход, направленный на эластичность и питание.

Средство Эффективность на ночь
Лак сильной фиксации Низкая (сушит и ломает)
Шелковая наволочка Высокая (защита структуры)

Также важно забыть про интенсивное расчесывание перед сном. Механическое распутывание прядей утром — залог сохранения формы, в то время как вечерний массаж щеткой может только спровоцировать пушистость.

Для коррекции образа утром используйте быстрые методы оживления прядей. Если объем все же ушел, точечное использование сухого шампуня у корней вернет прическе легкость. Важно также избегать пушащихся прядей с помощью кисти из мягкой щетины, сбрызнутой лаком — это старый прием стилистов для идеальной гладкости.

"Подбор правильного стайлинга в 2026 году смещается в сторону легкости, позволяя прическе оставаться подвижной без склеивания", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина.

Ответы на популярные вопросы о сохранении укладки

Нужно ли мыть голову каждый день, если укладка плохо держится?

Напротив, частое мытье может лишать волосы защитного слоя, делая их более пористыми и податливыми к внешним воздействиям. Если укладка теряет вид, лучше использовать щадящие методы сушки и сухие шампуни.

Экспертная проверка: дерматокосметолог Илья Руднев, эксперт по уходу за кожей Ксения Анисимова, эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина
Автор Софья Черепанова
Софья Черепанова — имидж-стилист по волосам с 14-летним стажем. Рассказывает про подбор причёски, цвет и уход с учётом внешности.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
