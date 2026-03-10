Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Козлова

Мягкие линии против строгих форм: какие виды челок лидируют в списке модных трендов 2026

Моя семья » Красота и стиль

Челка снова в моде и становится ключевым элементом женских стрижек. Стилисты предлагают варианты, которые добавляют образу свежести без кардинальных перемен. Легкие формы позволяют экспериментировать с укладкой и подходят разным типам волос.

Девушка с челкой
Фото: Pravda.Ru by Светлана Козлова is licensed under Free for commercial use
Девушка с челкой

В 2026 году акцент на естественности: плотные челки уходят в прошлое, уступая место мягким линиям. Это удобно для тех, кто отращивает волосы или хочет простой уход. Многие выбирают челку за универсальность — она освежает лицо и легко адаптируется под настроение.

Среди трендов — французская челка, шторка и рваные варианты. Они сочетаются с каскадом, бобом или длинными прядями, делая стрижку динамичной.

В этом материале:

Французская челка

Французская челка начинается на макушке и плавно переходит в основную длину. Ее текстура легкая, с ощущением небрежности, что делает образ естественным. Подходит прямым и волнистым волосам, хорошо смотрится с длинными или средними стрижками.

Эта челка обрамляет лицо мягко, подчеркивая женственные черты. Укладка простая: фен создает нужный объем без усилий. Стилисты рекомендуют ее за универсальность.

Тип волос Подходит ли французская челка
Прямые Идеально
Волнистые Отлично
Кудрявые С укладкой

Таблица показывает совместимость с разными волосами. Для тонких прядей добавьте объем у корней.

"Французская челка добавляет легкости любому образу, особенно с стрижками для отращивания", — отметила в беседе с Pravda. Ru парикмахер-стилист Анастасия Бурова.

Челка-шторка

Челка-шторка делится на две части, открывая лоб и ложась на пробор чуть ниже бровей. Она сочетается с многослойными стрижками вроде каскада или шэга.

Укладка занимает минуты: фен и круглая щетка придают изгиб. Этот вариант смягчает скулы и подходит круглому лицу. Легко отрастает в пряди.

Стилисты хвалят свободу: убирайте или оставляйте на лице по желанию.

Прямая густая челка

Прямая густая челка подчеркивает глаза четкой линией, закрывая брови. Идеальна для густых прямых волос с ровными стрижками вроде каре.

Укладка: фен и плоская щетка для ровности. Используйте крем от пушистости. Подходит овальному лицу.

"Прямая челка требует дисциплины в уходе, но дает яркий акцент", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru преподаватель парикмахерского искусства Оксана Селиверстова.

Удлиненная челка

Удлиненная челка доходит до скул, сливается с прядями. Отлично с каскадом или бобом, добавляет объем лицу.

Укладка: подкрутите концы феном. Универсальна для всех лиц, смягчает углы.

Выбирайте для постепенного обновления образа без риска.

Рваная текстурная челка

Рваная челка с неровным срезом создает движение. Выполняют филировкой, подходит шэгу или маллету.

Укладка: фен для подъема корней и текстурирующий спрей. Выглядит живой без усилий.

Добавляет динамики стрижкам средней длины. Правильное мытье усиливает эффект.

Как выбрать челку под тип лица и волосы

Для круглого лица — шторка или удлиненная, они вытягивают. Овальному подойдет прямая. Квадратному — французская или рваная.

Густые волосы любят плотные формы, тонкие — текстурные. Учитывайте укладку: волнистым — мягкие варианты.

"Выбор челки меняет пропорции лица, главное — гармония со стрижкой", — объяснила в беседе с Pravda. Ru имидж-стилист по волосам Софья Черепанова.

Уход и укладка модных челок

Сушите феном с щеткой для формы. Для объема — обратная сушка. Избегайте перегрузки средствами.

Подстригайте раз в 3-4 недели. Для зрелых волос — объемные формы. Биозавивка усиливает текстуру.

Ответы на популярные вопросы о челках

Кому подойдет французская челка?

Прямым и волнистым волосам, овальному и вытянутому лицу. Легко укладывается феном.

Как ухаживать за челкой-шторкой?

Сушите на пробор круглой щеткой. Отрастает естественно в пряди.

Нужна ли ежедневная укладка прямой челке?

Да, фен и щетка для ровности. Крем защитит от пушистости.

Можно ли челку отрастить незаметно?

Удлиненные и рваные формы переходят в слои плавно.

Читайте также

Экспертная проверка: парикмахер-стилист Анастасия Бурова, имидж-стилист по волосам Софья Черепанова, преподаватель парикмахерского искусства Оксана Селиверстова

Автор Светлана Козлова
Светлана Орлова — парикмахер, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы мода стиль волосы красота
Новости Все >
Дроны переворачивают военную тактику: как армии НАТО догоняют новую реальность
Золотая клетка в один клик: почему тяга к брендам загоняет обеспеченную молодежь в долговой тупик
От тапочек к казармам — слишком длинный путь: у армии Германии нашли слабое место
Зелёная армия готовится к высадке: эти ошибки в датах превращают крепкие стебли в чахлые нити
Гены не приговор: эти простые привычки очищают ткани мозга от опасных токсинов
Организация, которую пытались обезглавить: почему Хезболла всё ещё остаётся сильной
Собака воет — соседи пишут жалобы: когда ситуация выходит за рамки бытовой ссоры
Автотранзит в Калининград исчезает: санкции готовят новый удар по грузам
Глаза зеркало души, но только не у манипуляторов: прямой взгляд стал оружием хитрых обманщиков
В Томске новый бум: как город привлекает студентов и уверенно держит лидерство в рейтинге
Сейчас читают
Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро
Мир. Новости мира
Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро
Тайный диалог по телефону: часовая беседа президентов изменила расклад сил в глобальной политике
Энергетика
Тайный диалог по телефону: часовая беседа президентов изменила расклад сил в глобальной политике
Садовый гигант на ветке: сорт который выдаёт сладкие плоды до семи граммов
Садоводство, цветоводство
Садовый гигант на ветке: сорт который выдаёт сладкие плоды до семи граммов
Популярное
Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро

Венгерские власти пресекли попытку скрытого ввоза огромной партии наличности и золотых слитков, за которой стояли сотрудники государственного банка под охраной.

Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро
Вкус лесного десерта в каждом плоде: сорта-эталоны превращают обычный сад в ягодный рай
Вкус лесного десерта в каждом плоде: сорта-эталоны превращают обычный сад в ягодный рай
Тайный диалог по телефону: часовая беседа президентов изменила расклад сил в глобальной политике
Мирное здание превратилось в руины: авиация нанесла удар по российскому представительству в Ливане
Блицкриг провалился: США и Иран сходятся в долгом клинче — мир ждет новая игра сил Михаил Дёмин Мерц выступил против ослабления антироссийских санкций. Так что немцы будут платить Олег Артюков Тайный диалог по телефону: часовая беседа президентов изменила расклад сил в глобальной политике Любовь Степушова
Эхо одного звонка меняет котировки: нефтяной рынок замер в ожидании большой сделки сверхдержав
Золото под слоем ила: Исеть превратилась в сейф с драгоценностями древнего народа
Мозги цивилизации на осадном положении: один остров может выключить всю цифровую мощь планеты
Мозги цивилизации на осадном положении: один остров может выключить всю цифровую мощь планеты
Последние материалы
Мягкие линии против строгих форм: какие виды челок лидируют в списке модных трендов 2026
Золотая клетка в один клик: почему тяга к брендам загоняет обеспеченную молодежь в долговой тупик
От тапочек к казармам — слишком длинный путь: у армии Германии нашли слабое место
Зелёная армия готовится к высадке: эти ошибки в датах превращают крепкие стебли в чахлые нити
Яблочный пирог из детства: рецепт шарлотки, который напомнит о самых уютных днях детства
Прощайте, старые дворы: один хитрый метод застройки превратит Адыгею в город-сад будущего
На радость сладкоежкам: сочная кубанская клубника вот-вот появится на прилавках — названы заветные сроки
В Крыму начали всплывать неожиданные платежки за свет: всё из-за одной процедуры с домами
Гены не приговор: эти простые привычки очищают ткани мозга от опасных токсинов
Мечты о цветущем саде: как вдохнуть жизнь в сирень и превратить участок в райский уголок
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.