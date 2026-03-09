Пробор решает больше, чем диета: 5 техник укладки, которые меняют пропорции лица

Для того чтобы визуально скорректировать черты лица, вовсе не обязательно записываться к пластическому хирургу. Иногда достаточно изменить привычную геометрию прически. Правильно подобранный пробор и распределение объема волос способны сотворить настоящую магию, скрывая недостатки и подчеркивая достоинства.

Секрет кроется в оптической иллюзии: наш глаз считывает линии и формы, и если мы добавим асимметрию или вертикальный акцент, восприятие лица мгновенно меняется. Даже если вы привыкли к одной укладке годами, простая смена стороны пробора на пару сантиметров может освежить облик эффективнее, чем дорогая уходовая косметика. Мы подготовили разбор пяти самых действенных техник, которые помогут вам выглядеть безупречно.

Глубокий боковой пробор для круглого лица

Если у вас мягкие черты и округлые щёки, прямой пробор может стать ловушкой. Линия строго по центру создает симметрию, которая лишь акцентирует внимание на ширине лица. В результате образ кажется более приземленным, а лицо — более плоским. Чтобы избежать этого эффекта, необходимо разрушить симметрию и добавить динамики.

Идеальное решение — глубокий боковой пробор, который берет начало практически у виска. Смещая основную массу волос на одну сторону, вы создаете диагональную линию, которая визуально "разрезает" круг и вытягивает силуэт. Важно помнить: чем выше подъем корней со стороны, где волос меньше, тем заметнее будет эффект лифтинга. Для фиксации такого объема отлично подойдет трендовая укладка с использованием текстурирующих спреев.

"Глубокий боковой пробор моментально меняет баланс лица. Он переносит фокус со щек на глаза и брови, делая взгляд более открытым и притягательным", — отметила в беседе с Pravda. Ru парикмахер-стилист Анастасия Бурова.

Боковая челка для тяжелой челюсти

Обладательницы четко выраженных скул или массивной нижней челюсти часто пытаются скрыть лицо, зачесывая пряди вперед. Однако плотные "шторы" из волос лишь создают тяжелую раму, которая подчеркивает массивность низа. Вместо того чтобы прятаться, стоит поработать с верхним объемом и мягкостью линий. В этом случае на помощь приходит асимметрия в лобной зоне.

Легкая, текстурированная челка, уложенная набок, визуально облегчает верхнюю часть головы и смягчает углы. Волосы не должны висеть тяжелым грузом; важно, чтобы они были подвижными. Мастер может выполнить филировку у лица, чтобы кончики ложились естественно. Если вы решитесь на изменения, помните, что комплексный уход за волосами позволит им выглядеть рассыпчатыми и сияющими при любой стрижке.

S-образный пробор для поплывшего овала

С годами овал лица может терять четкость, а прямой пробор в такой ситуации работает как вертикальный маркер, подчеркивающий любые неточности контура. Стилисты советуют отказаться от жестких линий в пользу мягкости. S-образный или зигзагообразный пробор — это простой способ добавить волосам прикорневой объем без начеса.

Во время укладки брашингом старайтесь направлять пряди от лица, создавая мягкую "голливудскую" волну, начинающуюся на уровне скулы. Такая форма отвлекает внимание от подбородка и возвращает лицу треугольник молодости. Правильно подобранные цветовые палитры в окрашивании также помогут усилить этот эффект, создавая игру света и тени, которая моделирует лицо.

"S-образный пробор — любимый прием для создания объема, когда волосы тонкие. Это позволяет избежать эффекта прилизанности, который всегда подчеркивает возраст", — объяснила в беседе с Pravda. Ru парикмахер Светлана Козлова.

Творческий беспорядок против второго подбородка

Многие ошибочно полагают, что высокий тугой хвост или пучок помогут подтянуть лицо. На деле же гладкие прически максимально открывают зону челюсти и шеи, делая любой изъян заметным. Если ваша задача — скрыть второй подбородок, забудьте о жесткой фиксации. Натуральность и легкая небрежность справятся с этой задачей гораздо лучше.

Выпустите несколько прядей у лица, создайте текстуру с помощью солевого спрея. Такие хаотичные вертикали "разбивают" горизонтальные линии шеи и подбородка. Этот стиль сейчас крайне популярен, так же как ностальгия по эстетике 70-х и 90-х в одежде и аксессуарах. Помните: объем должен быть распределен равномерно, а не только на макушке.

Проблема Решение (тип пробора/укладки) Круглое лицо Экстремально боковой пробор Широкая челюсть Боковая филированная челка Потеря четкости овала S-образный или зигзаг Второй подбородок Текстурные пряди у лица

Двойной пробор-водопад для широкого лица

Прием с двойным пробором часто используют на модных показах, когда нужно создать образ "эльфийской" утонченности. Для этого сделайте классический прямой пробор, но затем отделите по одной тонкой пряди (около 2-3 см) с каждой стороны лба и выпустите их вперед. Остальную массу волос уберите за уши или оставьте сзади.

Эти две вертикальные линии по бокам лица действуют как контуринг, визуально сужая скулы. Важно, чтобы корни у лба были приподняты, иначе прическа будет выглядеть неопрятно. В сочетании с актуальными аксессуарами, такими как сумка-кисет, такой образ будет выглядеть современно и стильно, подчеркивая вашу информированность о трендах.

"Техника двойного пробора требует хорошего состояния волос. Если кончики секутся, они не дадут той нужной прямой линии, которая сужает лицо", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru парикмахер-технолог Алексей Мельников.

Ответы на популярные вопросы о коррекции лица прической

Как понять, какая сторона лица является "рабочей" для пробора?

Посмотрите в зеркало и найдите глаз, который расположен чуть выше или имеет более выраженный изгиб брови. Обычно пробор лучше делать со стороны этого "ведущего" глаза, чтобы максимально открыть более эстетичную половину лица.

Поможет ли смена пробора, если волосы очень тонкие?

Да, смена пробора — лучший способ борьбы с "привыкшими" корнями. Когда вы перекладываете волосы на непривычную сторону, они естественным образом сопротивляются, создавая заметный прикорневой объем без использования стайлинга.

Нужно ли менять пробор при ношении очков?

При ношении очков рекомендуется избегать чересчур симметричных прямых проборов, так как оправа сама по себе является мощным геометрическим акцентом. Боковой пробор поможет сбалансировать аксессуар на лице.

