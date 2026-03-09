Волосы растут, а стиль остается: 10 модных стрижек для тех, кто отращивает волосы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Отращивание волос часто становится настоящим испытанием: длина еще недостаточна, форма теряет четкость, а укладка отнимает лишнее время. Правильно выбранная стрижка меняет ситуацию — она сохраняет аккуратный вид, подчеркивает текстуру и позволяет волосам расти равномерно. Мы подобрали десять стильных причесок, которые превратят переходный период в часть вашего образа.

Эти варианты учитывают разные исходные длины и типы волос. От коротких форм до средних — каждая помогает избежать неопрятности и поддерживает здоровье прядей. Специалисты рекомендуют сочетать стрижку с правильным уходом за волосами, чтобы ускорить процесс.

Среди трендов — натуральность и подвижность. Модные прически 2026 года делают акцент на слоях и объеме, что идеально для отращивания.

Длинное пикси: свежий старт

Если стартовая длина очень короткая, удлиненное пикси — оптимальный вариант. Слои сохраняют форму даже через недели, предотвращая торчащие пряди. Волосы приобретают движение, а отрастание выглядит естественно.

Такая стрижка подходит для активного образа жизни — укладка минимальна. Светлана Козлова, парикмахер, отмечает, что многослойность помогает распределить объем.

"Многослойное пикси держит форму дольше других коротких стрижек и облегчает переход к средней длине", — рассказала в беседе с Pravda. Ru парикмахер Светлана Козлова.

Французское каре для лица

Французское каре с мягкими линиями идеально для длины на уровне скул или подбородка. Оно подчеркивает черты лица и пропорционально удлиняется. Когда волосы касаются шеи, стрижка требует лишь легкой коррекции.

Этот вариант удобен для ежедневного использования — собирается в хвост или оставляется распущенным. Обновление контуров каждые 4-6 недель сохраняет свежесть.

Итальянское каре с естественным объемом

Итальянское каре выделяется мягкими контурами и текстурой на концах. Волосы выглядят живыми и подвижными, укладка упрощена. Безаммиачное окрашивание усилит блеск без вреда.

Минимальное использование фена помогает сохранить здоровье прядей и ускорить рост. Подходит для тонких волос, добавляя визуальный объем.

Викси и бикси: гибкие формы

Викси сочетает короткую основу с удлиненными прядями у лица — универсально для разных укладок. Бикси, как микс каре и пикси, легкая и подвижная. Обе формы позволяют заправлять волосы за уши без потери аккуратности.

Эти прически меняются по настроению: объем или гладкость. Восстановление густоты сочетается с ними идеально.

"Викси и бикси позволяют экспериментировать с укладкой, не жертвуя формой во время отращивания", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru парикмахер-технолог Алексей Мельников.

Шэг и волчица: слои для динамики

Шэг сглаживает неравномерный рост за счет слоев, распределяя объем. Волчица маскирует разницу в длине, повторяя естественный рост. Обе добавляют дерзости образу.

Периодическое освежение контуров выравнивает силуэт. Идеально для тех, кто ценит свободу в укладке.

Кудри и наращивание: специальные случаи

Для кудрявых волос удлинение в верхней части балансирует форму. Кудри кажутся короче, так что слои облегчают переход. Домашние маски поддержат текстуру.

Наращивание ускоряет процесс, но выбирайте легкие пряди, чтобы не нагружать корни. Временный вариант для нетерпеливых.

Прическа Основные преимущества
Длинное пикси Сохраняет форму, добавляет движение
Французское каре Подчеркивает лицо, мягкие линии
Шэг Сглаживает неравномерный рост
Классическое каре Практично, легко убирается

Классическое каре: надежный выбор

Классическое каре практично — собирается в хвост или пучок, держит форму при удлинении. Обновление избавляет от секущихся кончиков, способствуя росту.

Подходит для всех типов волос, особенно прямых. Маска для волос усилит эффект.

"Классическое каре — база для отращивания, оно адаптируется к любой длине без усилий", — объяснила в беседе с Pravda. Ru парикмахер-стилист Анастасия Бурова.

Уход во время отращивания

Стрижка — полдела, ключ — правильный уход. Избегайте ошибок с шелковым полотенцем и маслами. Регулярный тримминг поддержит здоровье.

Трихологи советуют увлажнение и защиту от внешних факторов для равномерного роста.

Ответы на популярные вопросы о прическах для отращивания волос

Как часто стричься во время отращивания?

Каждые 6-8 недель для освежения контуров и удаления секущихся концов. Это не замедляет рост, а улучшает вид.

Подходят ли слои для тонких волос?

Да, слои добавляют объем и движение, маскируя неравномерность. Выбирайте легкие варианты.

Можно ли красить волосы в переходный период?

Лучше глоссинг или тонирование без аммиака, чтобы не ослаблять пряди.

Что делать с электризацией?

Используйте антистатики и правильную сушку. Шелковое полотенце решает проблему.

Экспертная проверка: парикмахер Светлана Козлова, парикмахер-технолог Алексей Мельников, парикмахер-стилист Анастасия Бурова
Автор Софья Черепанова
Софья Черепанова — имидж-стилист по волосам с 14-летним стажем. Рассказывает про подбор причёски, цвет и уход с учётом внешности.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
