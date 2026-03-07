Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Козлова

Мягкий фильтр для лица: эти оттенки для окрашивания волос стирают следы усталости и подсвечивает кожу изнутри

Моя семья » Красота и стиль

Иногда для заметного преображения не нужна радикальная стрижка или сложная укладка. Достаточно правильно подобранного цветового нюанса, чтобы лицо стало выглядеть свежее, кожа визуально выровнялась, а волосы приобрели здоровое сияние. В 2026 году индустрия красоты окончательно отказывается от плоских, однотонных окрашиваний в пользу многослойных техник, которые подчеркивают природную текстуру и создают эффект "дорогого" ухода.

Девушки в парикмахерской
Фото: Pravda.Ru by Светлана Козлова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушки в парикмахерской

Главный принцип современного колорирования — это создание живого и глубокого цвета, который гармонично отрастает и не требует еженедельных визитов к мастеру. Натуральные оттенки 2026 года делают образ интеллектуальным, позволяя подчеркнуть достоинства внешности без резких контрастов. Мы собрали восемь универсальных вариантов, которые станут идеальной базой для обновления имиджа.

Золотой блонд: мягкий фильтр для лица

Золотой блонд строится на теплом свечении, которое визуально смягчает черты лица. В отличие от платиновых вариантов, этот оттенок содержит карамельные и медовые нюансы, благодаря которым объем волос кажется больше. Переливы работают как естественный контуринг, подсвечивая скулы и скрывая следы усталости.

Чтобы такой цвет смотрелся благородно, важно избегать излишней желтизны. Многогранный золотистый тон выглядит ухоженно и натурально, особенно если дополнить его правильной техникой сушки для создания прикорневой пышности. Правильно выбранная глубина тона позволяет волосам "светиться" даже при обычном дневном освещении.

"Золотистые нюансы в блонде работают на омоложение образа гораздо эффективнее, чем холодный пепел, который часто подчеркивает неровности кожи", — объяснил в беседе с Pravda. Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Пепельный коричневый: холодная чистота

Пепельный коричневый — это идеальный баланс между натуральной базой и сдержанным подтоном. Он убирает нежелательную рыжину, делая цвет волос визуально более дорогим и строгим. Этот оттенок великолепно подчеркивает светлые глаза и придает лицу аристократическую бледность без эффекта болезненности.

Для поддержания такого цвета важно использовать советы по уходу за кожей и волосами, так как холодные пигменты требуют особого внимания к качеству полотна. Если волосы гладкие и блестящие, пепельный коричневый раскрывается максимально полно, создавая ощущение безупречного стиля.

Клубничный блонд для свежести кожи

Клубничный блонд с его деликатным розоватым отливом — это один из главных трендов для тех, кто хочет освежить лицо. Розовый подтон нейтрализует сероватый оттенок кожи, добавляя ей здорового румянца. Это мягкое окрашивание, которое выглядит куда более естественно, чем классический блонд.

Этот вариант отлично сочетается с минималистичным макияжем. Например, цветная тушь для ресниц в коричневых или винных тонах в паре с клубничным блондом создаст нежный и современный образ, который будет актуален для любого возраста.

"Важно понимать, что клубничный блонд — это не розовый цвет в прямом смысле, а тончайший нюанс на золотистой базе, который подсвечивает лицо изнутри", — подчеркнула эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Жжёная медь и медовая корица

Жжёная медь — это глубокий оттенок с коричневыми нотами, который выглядит выразительно, но не театрально. Он лишен кричащей яркости, что делает его подходящим даже для строгого дресс-кода. В свою очередь, медовая корица располагается на границе между блондом и шатеном, создавая эффект выгоревших на солнце прядей.

Оттенок Кому подходит
Жжёная медь Обладательницам теплого подтона кожи и зеленых глаз
Медовая корица Тем, кто хочет освежить загар и добавить волосам сияния

При выборе таких теплых оттенков стоит обратить внимание на аксессуары. К медным волосам идеально подходят винтажные украшения из золота или меди, которые подчеркивают благородство выбранной палитры.

Насыщенный шоколад и глубина цвета

Насыщенный коричневый и темный шоколад придают волосам визуальную густоту. Эти оттенки скрывают поврежденную структуру и делают полотно волос более однородным. В контексте гардероба для женщин 40+ именно шоколадные тона считаются эталоном элегантности, так как они не подчеркивают мимические морщины в отличие от черного цвета.

Темные шоколадные оттенки создают прекрасную раму для лица, делая взгляд более глубоким. Для усиления эффекта можно использовать техники, добавляющие блеск, чтобы волосы выглядели максимально здоровыми и ухоженными.

"Глубокие шоколадные оттенки требуют безупречного качества волос. Если кончики посечены, темный цвет только подчеркнет проблему", — объяснил парикмахер-технолог Алексей Мельников.

Медный блеск: игра света

Медный блеск — это выбор для тех, кто любит динамику. Этот вариант окрашивания предполагает добавление светлых бликов в медную базу, что создает иллюзию объема. Такая техника особенно эффектно смотрится на локонах. Если вы предпочитаете текстуру, то корейская биозавивка может стать отличным дополнением, превращая прямые волосы в живые, играющие цветом волны.

Чтобы образ в целом выглядел гармонично, важно следить за деталями. Современная мода весны-2026 предлагает сочетать такие яркие и теплые оттенки волос с обновленным гардеробом, в котором преобладают фактурные ткани и практичные аксессуары.

Ответы на популярные вопросы о выборе цвета волос

Как понять, какой подтон мне подходит — теплый или холодный?

Самый простой способ — посмотреть на вены на запястье. Если они синеватые, вам, скорее всего, подойдут холодные оттенки (пепельный, шоколад). Если зеленоватые — теплые (золото, медь, карамель).

Нужно ли менять уход после окрашивания в тонкие оттенки?

Да, обязательно используйте средства для окрашенных волос, чтобы сохранить сложный пигмент. Избегайте слишком агрессивных очищающих шампуней, которые могут быстро вымыть нюансы цвета.

Скроет ли такое окрашивание седину?

Сложные многослойные техники вроде шатуша или легкого контуринга отлично маскируют первую седину, создавая плавный переход и не требуя подкрашивания корней каждые две недели.

Читайте также

Экспертная проверка: дерматокосметолог Илья Руднев, эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, парикмахер-технолог Алексей Мельников
Автор Светлана Козлова
Светлана Орлова — парикмахер, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
