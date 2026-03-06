Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Вера Ермакова

Дух старого Голливуда: эти антикварные находки и изумрудные гарнитуры захватывают красные дорожки

Мода действительно ходит по кругу — но она не отменяет прошлое, а красиво его дополняет, создавая новые смыслы в привычных формах. После долгого доминирования стерильного минимализма и базовых тонких цепочек в центре внимания снова оказались украшения с историей. Винтажные силуэты, характерные фактуры и глубокие оттенки камней возвращают в современный гардероб кинематографичную глубину и благородный шик.

Крупные винтажные украшения
Фото: Pravda.Ru by Вера Ермакова is licensed under publiс domain
Крупные винтажные украшения

Сегодня страсть к эстетике прошлых эпох — это не просто ностальгия, а поиск индивидуальности в мире масс-маркета. Мы заново влюбляемся в детали, которые когда-то считались избыточными, и учимся интегрировать их в повседневность так, чтобы выглядеть иконой стиля, а не гостем костюмированного бала. Разбираемся, как правильно выбирать и с чем сочетать ювелирное наследие, чтобы оставаться в авангарде моды весны 2026 года.

Почему винтажный стиль снова на пике

В эпоху стремительного развития технологий нам подсознательно хочется обладать вещами, которые имеют вес — как в прямом, так и в переносном смысле. Сложная детализация, ручная работа и налет романтики создают необходимый противовес цифровой холодности. Современные ювелиры успешно адаптируют старинные эскизы, предлагая изделия, где викторианская эстетика или дерзость 80-х сочетаются с надежностью современных материалов.

"Винтажные украшения позволяют добавить в образ ту самую 'перчинку', которая отличает персональный стиль от слепого копирования манекенов. Это способ заявить о своей уникальности через аксессуары с характером", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Сегодня для создания эффектного образа не обязательно посещать аукционы. Актуальный весенний гардероб строится на принципе максимализма, где крупные броши и массивные кольца становятся главными визуальными акцентами. Главное преимущество стилизации под винтаж заключается в том, что такие вещи не выходят из моды через сезон — они становятся частью личной коллекции.

Что искать: гид по главным трендам

Если вы решили инвестировать в аксессуары с ретро-флером, стоит обратить внимание на конкретные категории, которые сейчас находятся на пике популярности. Ниже представлена таблица-шпаргалка по основным направлениям:

Тип украшения Ключевая особенность
Коктейльные кольца Массивный центральный камень насыщенного цвета.
Марказиты "Капельное серебро" с приглушенным благородным блеском.
Камеи Миниатюрные барельефы с изящными профилями.

Броши переживают настоящее перерождение. Цветы, банты или геральдические символы теперь носят не только на лацканах пиджаков. Ими украшают воротники рубашек, фиксируют драпировки на платьях и даже крепят на сумки. Это самый простой способ обновить привычные вещи, которые могли бы попасть в список одежды, выдающей возраст.

Жемчуг также остается фаворитом, но в новом прочтении. Вместо одиночной нити стоит выбирать многослойные сотуары в стиле Коко Шанель или миксовать правильные бусины с барочными формами. Такое сочетание отлично работает на контрасте с базовыми футболками и оверсайз-жакетами, создавая современный и динамичный образ.

"Интерес к винтажным формам часто сопровождается возвращением к классическим техникам макияжа. Например, цветная тушь, популярная в прошлых десятилетиях, сегодня идеально дополняет украшения с яркими камнями", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по декоративной косметике Анна Плотникова.

Как носить винтаж и не выглядеть старомодно

Основной секрет успеха — игра на контрастах. Не пытайтесь полностью воссоздать образ определенной эпохи, если не хотите выглядеть персонажем исторической пьесы. Намного эффектнее смотрятся массивные серьги-люстры в стиле ар-деко в сочетании с лаконичной белой рубашкой мужского кроя или объемным свитером. Такой подход подчеркивает статусность украшения и вашу осведомленность в трендах.

Тонкие золотые медальоны и цепочки можно смело наслаивать друг на друга, добавляя к ним современные украшения в форме сердец, которые стали настоящим хитом сезона. Подобная эклектика делает образ живым и менее формальным. Перстни с темными камнями, такими как оникс или агат, великолепно смотрятся на фоне актуальных кружевных фактур или кожи.

"При подборе массивных аксессуаров важно следить за общим состоянием кожи, так как крупные камни и металл привлекают внимание к лицу и рукам. Регулярный энзимный пилинг поможет сохранить свежесть, необходимую для того, чтобы ретро-детали выглядели на вас аристократично", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru врач-косметолог Мария Полякова.

Винтаж на красных дорожках

Мировые иконы стиля уже давно сделали выбор в пользу антикварных находок и стилизаций под старину. Зендея и Аня Тейлор-Джой регулярно выбирают для выходов в свет изумрудные гарнитуры и бриллиантовые колье с четкой геометрией начала XX века. Эти примеры доказывают, что винтаж — это универсальный язык роскоши, который понятен всем.

Для создания гармоничного образа в стиле "старого Голливуда" важна каждая деталь, включая прическу. Чтобы аксессуары не "потерялись", волосы должны иметь правильную форму. Иногда достаточно одного трюка с феном, чтобы добиться нужного объема, который станет идеальным фоном для длинных винтажных серег. Правильно расставленные акценты позволяют превратить даже простой базовый выход в триумфальное появление.

Ответы на популярные вопросы о винтажных украшениях

Можно ли носить винтажные украшения каждый день?

Безусловно. Главное — сбалансировать их современной одеждой. Например, крупное коктейльное кольцо отлично дополнит образ с джинсами и жакетом.

Как почистить украшения с марказитами или черненым серебром?

Такие изделия требуют бережного ухода. Не используйте агрессивные химикаты; достаточно сухой мягкой салфетки из микрофибры, чтобы не повредить деликатную "капельную" инкрустацию.

Считается ли жемчуг винтажным аксессуаром?

Сам по себе жемчуг — это классика. Однако определенные формы (сотуары, многорядные чокеры с крупными застежками) несут в себе явный винтажный код, который сейчас актуален.

Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, эксперт по декоративной косметике Анна Плотникова, врач-косметолог Мария Полякова
Автор Вера Ермакова
Вера Ермакова — историк моды с 17-летним стажем. Анализирует эволюцию костюма, тренды и культурный контекст одежды.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
