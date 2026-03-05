Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Софья Черепанова

Волосы встанут у корней без пенки и лака: один трюк с феном даёт объём за 5 минут

Моя семья » Красота и стиль

Многие женщины с тонкими или прямыми волосами сталкиваются с проблемой отсутствия объема. Прическа выглядит плоской, особенно если волосы средней или большей длины. Простой прием сушки феном меняет ситуацию за пару минут, не требуя специальных средств.

Блестящие волосы после маски из желатина
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Метод называется обратной сушкой. Голова наклоняется вперед, воздух направляется снизу вверх к корням. Это поднимает пряди у основания, создавая эффект густоты. Техника подходит для домашнего использования и экономит время.

Результат держится весь день, волосы выглядят подвижными и живыми. Достаточно обычного фена с насадкой-концентратором для точности.

Почему волосы теряют объем

Тонкие пряди быстро прилегают к голове под собственной тяжестью. Обычная сушка сверху вниз усиливает эффект, делая корни плоскими. Длина усугубляет проблему, вес тянет волосы вниз.

В стрижках для тонких волос после 50 парикмахеры отмечают, что без правильной техники укладки объем уходит к вечеру. Переход на новые привычки меняет вид прически.

Повседневные факторы вроде влажности или жирности у корней тоже влияют. Метод сушки борется с этим напрямую.

В чем суть обратной сушки

Техника переворачивает привычный процесс. Вместо потока от корней к кончикам воздух идет снизу вверх. Корни приподнимаются, пряди раскрываются.

"Обратная сушка поднимает корни без химии, эффект виден сразу", — отметила в беседе с Pravda. Ru парикмахер Светлана Козлова.

Наклон головы вперед меняет гравитацию. После сушки волосы фиксируют объем в нормальном положении. Подробнее в руководстве по объему тонких волос.

Традиционная сушка Обратная сушка
Воздух сверху вниз, плоские корни Воздух снизу вверх, приподнятые корни
Подходит для сглаживания пушистости Создает объем у основания
Утяжеляет тонкие волосы Раскрывает пряди для густоты

Как сушить волосы правильно

Удалите лишнюю воду полотенцем, промокая, не трите. Нанесите термозащиту по длине. Наклоните голову вперед, сушите корни снизу, разделяя пряди пальцами.

Сушите до сухости корней на теплом режиме. Верните голову в положение, пройдитесь феном по всей длине. Закончите холодным воздухом для фиксации.

Щетка нужна только для кончиков при желании прямоты. В трендах на естественные волосы такой подход без утюжка идеален.

Подходит ли метод разным типам волос

Идеально для тонких прямых прядей. Волнистые волосы подчеркнут естественные изгибы при сжатии после сушки. Кудрявые сушите только корни, оставляя длину.

"Для кудрей после 35 метод сохраняет форму без утюжка", — объяснил в беседе с Pravda. Ru парикмахер-технолог Алексей Мельников.

Смотрите схему ухода за кудрями. Объем меньше зависит от средств.

Полезные дополнения к сушке

Избегайте кондиционера у корней. Выбирайте многослойные стрижки для поддержки. Закрепите пряди заколками на 5 минут после сушки.

Легкие пенки по длине усиливают эффект. В зимнем уходе сочетайте с защитой от мороза.

Эти шаги продлевают объем без лишних трат.

Безопасность на первом месте

Держите фен в 15 см от головы. Чередуйте тепло и холод. Не сушите мокрые пряди долго в одном месте.

"Частое мытье и сушка вредят, используйте 2-3 раза в неделю", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru парикмахер-стилист Анастасия Бурова.

Для сухих волос реже. Это минимизирует повреждения.

Ответы на популярные вопросы о сушке волос для объема

Нужен ли фен с насадкой?

Концентратор помогает направить поток, но подойдет любой фен с регулировкой.

Сколько времени занимает метод?

5-10 минут на корни плюс обычная сушка длины.

Подходит ли для ежедневного применения?

Для жирных волос да, для сухих — через день с термозащитой.

Экспертная проверка: парикмахер Светлана Козлова, парикмахер-технолог Алексей Мельников, парикмахер-стилист Анастасия Бурова.
Автор Софья Черепанова
Софья Черепанова — имидж-стилист по волосам с 14-летним стажем. Рассказывает про подбор причёски, цвет и уход с учётом внешности.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы мода стиль волосы красота
