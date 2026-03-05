Волосы встанут у корней без пенки и лака: один трюк с феном даёт объём за 5 минут

Многие женщины с тонкими или прямыми волосами сталкиваются с проблемой отсутствия объема. Прическа выглядит плоской, особенно если волосы средней или большей длины. Простой прием сушки феном меняет ситуацию за пару минут, не требуя специальных средств.
Метод называется обратной сушкой. Голова наклоняется вперед, воздух направляется снизу вверх к корням. Это поднимает пряди у основания, создавая эффект густоты. Техника подходит для домашнего использования и экономит время.
Результат держится весь день, волосы выглядят подвижными и живыми. Достаточно обычного фена с насадкой-концентратором для точности.
Тонкие пряди быстро прилегают к голове под собственной тяжестью. Обычная сушка сверху вниз усиливает эффект, делая корни плоскими. Длина усугубляет проблему, вес тянет волосы вниз.
В стрижках для тонких волос после 50 парикмахеры отмечают, что без правильной техники укладки объем уходит к вечеру. Переход на новые привычки меняет вид прически.
Повседневные факторы вроде влажности или жирности у корней тоже влияют. Метод сушки борется с этим напрямую.
Техника переворачивает привычный процесс. Вместо потока от корней к кончикам воздух идет снизу вверх. Корни приподнимаются, пряди раскрываются.
"Обратная сушка поднимает корни без химии, эффект виден сразу", — отметила в беседе с Pravda. Ru парикмахер Светлана Козлова.
Наклон головы вперед меняет гравитацию. После сушки волосы фиксируют объем в нормальном положении. Подробнее в руководстве по объему тонких волос.
|Традиционная сушка
|Обратная сушка
|Воздух сверху вниз, плоские корни
|Воздух снизу вверх, приподнятые корни
|Подходит для сглаживания пушистости
|Создает объем у основания
|Утяжеляет тонкие волосы
|Раскрывает пряди для густоты
Удалите лишнюю воду полотенцем, промокая, не трите. Нанесите термозащиту по длине. Наклоните голову вперед, сушите корни снизу, разделяя пряди пальцами.
Сушите до сухости корней на теплом режиме. Верните голову в положение, пройдитесь феном по всей длине. Закончите холодным воздухом для фиксации.
Щетка нужна только для кончиков при желании прямоты. В трендах на естественные волосы такой подход без утюжка идеален.
Идеально для тонких прямых прядей. Волнистые волосы подчеркнут естественные изгибы при сжатии после сушки. Кудрявые сушите только корни, оставляя длину.
"Для кудрей после 35 метод сохраняет форму без утюжка", — объяснил в беседе с Pravda. Ru парикмахер-технолог Алексей Мельников.
Смотрите схему ухода за кудрями. Объем меньше зависит от средств.
Избегайте кондиционера у корней. Выбирайте многослойные стрижки для поддержки. Закрепите пряди заколками на 5 минут после сушки.
Легкие пенки по длине усиливают эффект. В зимнем уходе сочетайте с защитой от мороза.
Эти шаги продлевают объем без лишних трат.
Держите фен в 15 см от головы. Чередуйте тепло и холод. Не сушите мокрые пряди долго в одном месте.
"Частое мытье и сушка вредят, используйте 2-3 раза в неделю", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru парикмахер-стилист Анастасия Бурова.
Для сухих волос реже. Это минимизирует повреждения.
Концентратор помогает направить поток, но подойдет любой фен с регулировкой.
5-10 минут на корни плюс обычная сушка длины.
Для жирных волос да, для сухих — через день с термозащитой.
