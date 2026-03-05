Гардеробы больше не будут прежними: мода весны-2026 выбрала вещи, которые захватывают улицы

До весны 2026 осталось меньше месяца, и пора обновлять гардероб. Пока за окном доминируют теплые слои, шопинг новых вещей поможет пережить ожидание тепла. Главное — подходить к покупкам осознанно, выбирая вложения на годы, а не сиюминутные хиты.
Этот гид по трендам весны 2026 фокусируется на практичных акцентах: от универсальной обуви до выразительных аксессуаров. Мы разберем ключевые модели, подскажем, где их искать, и покажем, как интегрировать в повседневные луки. Гид обновляется еженедельно с новыми рекомендациями.
Черные лоферы и сумки с бахромой лидируют в подиумных прогнозах, но сезон предлагает больше: приталенные формы, дерзкие принты и свежие стрижки. Выбирайте то, что подчеркнет стиль, и избегайте импульсивных трат.
Черные лоферы — инвестиция, которая окупится многократно. Нейтральный цвет и лаконичный дизайн позволяют сочетать их с костюмами, джинсами или юбками. Выбирайте модели из качественной кожи без лишних деталей: пенни-лоферы для преппи-луков или тракторную подошву для гранжа.
Такая обувь вписывается в тренды обуви весны 2026, где акцент на долговечных формах. Носите с брюками-палаццо или кашемировыми джоггерами для контраста.
|Бренд
|Цена и магазин
|LIME
|11 999 руб.
|TOMMY HILFIGER
|16 790 руб. (СТОКМАНН)
|AGL
|26 240 руб. (NO ONE)
|EKONIKA
|20 990 руб.
Эти варианты сочетают стиль и комфорт для сезона.
"Лоферы в черном — база, которая не выйдет из моды", — отметила в беседе с Pravda. Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.
Бахрома эволюционирует от бохо к индивидуальному штриху. Мини-клатчи или вместительные тоуты в тон материала выглядят цельно и дорого. Это не цитата 70-х, а способ подчеркнуть личный стиль в трендах весны 2026.
Подходит для вечерних выходов или дня: сочетайте с ремнями на талии.
|Бренд
|Цена и магазин
|MANGO
|6 999 руб.
|REPTILE'S HOUSE
|87 490 руб. (NO ONE)
|AFINA
|24 190 руб. (СТОКМАНН)
|BOSS
|67 950 руб. (ЦУМ)
Безразмерные худи уходят: весна 2026 акцентирует талию и дисциплину. Архитектурные пальто и жакеты из 2000-х возвращаются с изумрудом и слоновой костью.
Это усиливает спорт-шик с ветровками.
"Приталенные формы подчеркивают фигуру без усилий", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru дизайнер одежды Ксения Малышева.
Белые кроссовки уступают бордовым и дерби. Массивный каблук сочетается даже с шелком, продлевая актуальность луков.
Интегрируйте в гардероб для дождливой весны.
Ремень на талии визуально утончает, а рукава навыпуск меняют пропорции. Удлиненные манжеты — хит для рубашек в базовом гардеробе.
Смотрится свежо с многослойностью.
Челки — бахрома, микрочелка — освежают лицо. Стрижки с кератином добавляют движение, работая как антивозрастной эффект.
Подробнее в трендах стрижек 2026 и челках.
"Челки меняют пропорции лица мгновенно", — объяснил в беседе с Pravda. Ru историк моды Вера Ермакова.
Стерильность уходит: тигровый принт, состаренная кожа и фланель из 2016 доминируют. Винтаж строит уникальный гардероб.
Фланелевая рубашка заменяет жакеты в максимализм 2026 и миллениал-стиле.
Черные кожаные модели без декора: универсальны для офиса и casual.
Нет, если бахрома тон в тон — это вечный акцент индивидуальности.
Начните с жакета и ремня: они стройнят без дискомфорта.
