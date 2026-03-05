Одежда выдаёт возраст раньше паспорта: 5 вещей, которые отправляют стиль на пенсию

В гардеробе каждой женщины есть вещи, которые незаметно добавляют годы. Строгие блейзеры, твидовые жакеты в классическом крое, юбки-трапеции с пейсли или горохом, крупные бусы до груди и облегающие силуэты прошлого века — эти элементы создают эффект старомодности. Убрав их, можно мгновенно освежить образ.

Фото: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мода

Современная мода 2026 года делает ставку на минимализм и свежие акценты. Антитренды вроде перегруженного декора уходят, уступая место чистым линиям и пастельным тонам. Замените устаревшее на актуальные варианты, и гардероб заиграет новыми красками.

Эксперты по стилю подчеркивают: ключ в балансе кроя и цвета. Льдисто-голубой или минималистичные сумки становятся основой образов, которые выглядят дороже и моложе.

Излишне строгие блейзеры

Офисные блейзеры с жесткими плечами и контрастными вставками визуально утяжеляют силуэт. Они ассоциируются с корпоративной рутиной 90-х, делая образ жестким и датированным.

Выбирайте оверсайз-модели или с мягким кроем. Добавьте к ним лоферы или чинос — это сместит акцент на легкость.

"Строгий блейзер хорош в меру, но переизбыток декора старит", — отметила в беседе с Pravda. Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Твид без современного акцента

Классический твид в темных тонах и прямом крое напоминает бабушкин гардероб. Он перегружает фигуру и добавляет солидности.

Перейдите на пастельный твид с асимметрией или аппликациями. Такие жакеты сочетаются с минималистичными сумками, создавая свежий вид.

Избегайте комбинаций с юбками миди — это усиливает ретро-эффект.

Вещь, что старят Альтернатива Строгий твид Пастельный oversize Офисный блейзер Мягкий крой с аппликациями

Юбки-трапеции с орнаментами

Однотонные трапеции работают, но пейсли или крупный горох переносят в 70-е. Такие принты укорачивают ноги и добавляют объем в ненужных местах.

Оставьте их в прошлом и выберите гладкие модели до колена. Сочетайте с бережливым стилем — простые блузки усилят эффект.

"Орнаменты на юбках-трапециях могут мгновенно вас состарить", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru историк моды Вера Ермакова.

Крупные короткие бусы

Бусы до груди в массивном стиле кричат о бабушкином сундуке. Короткая длина укорачивает шею, усиливая эффект старения.

Оптимально — длинные цепи или до середины груди. Винтажные клипсы из СССР в минимальном виде добавят шарма без перегибов.

Сочетайте с V-вырезами — это удлинит силуэт.

Старомодный крой

Приталенные жакеты, карандашные юбки до колена и дудочки сжимают фигуру, делая ее плоской и устаревшей.

Замените на свободные брюки или А-силуэты. Платья-флэппер с заниженной талией корректируют пропорции идеально.

"Узкий крой — ошибка, которая добавляет лет", — объяснила в беседе с Pravda. Ru дизайнер одежды Ксения Малышева.

Альтернативы, которые молодят

Вместо строгого — цветные блузки и оверсайз. Палитра 2026 с льдисто-голубым освежает любой лук.

Добавьте красные брюки для акцента — они заменят скучные базовые вещи.

Ответы на популярные вопросы о вещах, которые старят

Можно ли носить твид после 40?

Да, если выбрать современный крой и светлые тона. Темный классический твид лучше отложить.

Чем можно заменить бусы?

Длинными цепочками или минималистичными кулонами. Они удлиняют шею и освежают образ.

Как выбрать юбку, которая не состарит?

Берите однотонные модели и сочетайте с кроссовками или ботильонами.

Читайте также