Любовь возвращается в моду: старый тренд из девяностых снова захватил гардеробы стильных женщин

Твоему гардеробу не нужна полная перезагрузка, ему нужно немного любви. Романтичная эстетика вернула моду на сердечки, превратив их из милого сувенира в обязательный элемент стиля современной модницы. Всего одна деталь — и даже привычный повседневный образ обретает совсем другое настроение. Готова примерить на себя главный тренд сезона? Мы составили подробный гид.

Золотая цепочка с кулоном
Фото: commons.wikimedia.org by Terabass, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Сегодня мода отходит от холодного минимализма в сторону персонализации и смыслов. Как и инвестиция в гардероб, украшения с символикой любви — это вещи, которые будут актуальны много лет. Они позволяют освежить привычный сет так же эффективно, как коричневая кожаная куртка меняет восприятие весеннего аутфита.

Любовь витает в воздухе

Главный хит сезона — украшения в форме сердец. Тренд, строго говоря, не новый, а скорее ностальгический. Последний раз такой бум на романтику мы наблюдали в конце 90-х и начале нулевых. Кэмерон Диас, Сара Джессика Паркер, Бритни Спирс — главные модницы той эпохи не расставались с кулонами-сердечками. Это своего рода стиль нулевых, переосмысленный в эстетике 2026 года.

Спустя четверть века lovecore ("любовная эстетика") снова на пике. Вдохновляйся архивами глянца или лентой современных блогеров — сегодня этот символ актуален как никогда! Подобные украшения помогают создать свежий образ, добавляя лицу сияния за счет бликов металла, что работает не хуже правильно подобранных румян.

"Сердечки перестали быть атрибутом только детских украшений. Сегодня это мощный fashion-инструмент. Главное — выбирать лаконичные формы и качественные материалы, чтобы образ выглядел статусно", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Инструкция по применению: на что обратить внимание

Чтобы сердечки работали на твой имидж, а не против него, важно учитывать нюансы. Запоминай простые формулы стиля. Самый горячий хит — это подвески. Но ограничивать себя не стоит: серьги-хупы в виде сердец или акцентное кольцо тоже засчитываются. Серебро сейчас переживает ренессанс. Его "лунный" холодный блеск отлично сбивает лишнюю приторность сердечек, делая образ более дерзким и свежим.

Размер украшения Рекомендации по стилю
Миниатюрные (до 1 см) Идеальны для офиса, сочетаются с белыми рубашками и тонкими цепями.
Массивные "дутые" формы Для смелых образов в стиле Y2K, отлично смотрятся на кожаных шнурках.

Хочешь выглядеть остромодно? Повесь кулон на черный кожаный или бархатный шнурок (чокер). Они добавят образу гранжа и той самой эстетики 90-х. Еще один прием — многослойность: миксуй подвеску-сердце с цепями разной длины и толщины. Главное — следить за состоянием кожи декольте, ведь уход за кожей в этой зоне так же важен, как и на лице, чтобы украшение подчеркивало только твою красоту.

5 сердец, которые точно покорят твое

Мы собрали топ украшений, с которыми легко вписаться в тренд. Первый вариант — идеальная форма для адептов минимализма. Главная фишка серебряной подвески — "подвижный" дизайн. Двойное сердце живет в ритме твоих движений. Это базовая вещь-конструктор: днем носи ее с футболкой, вечером — с платьем-комбинацией.

"Выбирая украшения с камнями, помните об их сочетаемости с макияжем. Например, перламутр требует чистой, увлажненной кожи, для чего отлично подходит увлажнение кожи с помощью легких эмульсий", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Второй вариант — перламутровое сияние. Деликатная подвеска с перламутром в стиле old money заставляет образ мягко светиться изнутри. Третий хит — рубиновая страсть. Глубокий рубин в золотом обрамлении сегодня модно носить на контрасте с простой белой футболкой. Это делает акцент острым и запоминающимся.

Четвертое в списке — сердце океана. Оммаж кулону из "Титаника" требует открытой шеи и V-образного выреза. И завершает топ любовь на максимум: крупное золотое сердце для любительниц спорт-шика. С такой деталью даже самая простая стрижка, такая как ленивое каре, будет выглядеть как часть продуманного подиумного лука.

"Аксессуары в портретной зоне всегда привлекают внимание к лицу. Если вы выбираете крупные серьги-сердца, убедитесь, что брови оформлены аккуратно. Можно использовать домашний уход для их густоты, чтобы лицо выглядело выразительно без лишнего макияжа", — подчеркнула эксперт по декоративной косметике Анна Плотникова.

Ответы на популярные вопросы о тренде на сердечки

Можно ли носить украшения с сердечками в офис?

Да, если выбирать минималистичные модели из золота или серебра без крупных ярких камней. Небольшая подвеска на тонкой цепочке добавит женственности строгому жакету и не нарушит дресс-код.

С какими материалами лучше всего сочетается символ сердца?

В 2026 году актуальнее всего смотрятся сочетания с кожей (кожаные шнурки-чокеры), бархатом и грубым денимом. Контраст нежности символа и грубости фактуры — залог стильного образа.

Кому не подходят крупные украшения в форме сердца?

Крупные детали могут утяжелять миниатюрные черты лица. В таком случае лучше перенести акцент на руки, выбрав кольцо, или на запястье, закрепив шарм в форме сердца на браслете.

Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова, эксперт по декоративной косметике Анна Плотникова
