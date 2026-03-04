Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Воронцова

Цвета, которые делают лицо бодрым и молодым: разбор выбора идеальных оттенков для зрелой кожи

Моя семья » Красота и стиль

Румяна переживают настоящий ренессанс. После лет контуринга и плотных текстур женщины возвращаются к простым акцентам, которые добавляют лицу свежести без усилий. Особенно востребованы розовый и персиковый оттенки — они подходят для возраста после 35, когда кожа нуждается в лёгком подъёме тона.

Румянец
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Румянец

Эти цвета не просто модны: они универсальны для любого типа кожи. Розовый дарит эффект только что проснувшегося лица, персиковый — намёк на загар. Современные формулы с уходовыми компонентами усиливают эффект, делая макияж комфортным на весь день.

Тренд отражает желание натуральности. Румяна подчёркивают естественный румянец, смягчают черты и визуально молодят. Главное — выбрать текстуру и интенсивность под свой стиль жизни.

Почему румяна снова в моде

Макияж упрощается, и румяна лидируют в этом сдвиге. Они заменяют сложные техники, давая быстрый эффект свежести. Естественный макияж без слоёв — ключевой тренд, где румяна играют главную роль.

Розовый и персиковый оттенки ассоциируются с весной и здоровьем. Они смягчают лицо, добавляют объём щекам и отвлекают от мелких недостатков. Бренды вроде Artdeco предлагают refill-системы для удобства и экологии.

Идеальный розовый: свежесть на весь день

Розовый румянец подходит светлой и средней коже. Он имитирует естественный прилив крови, делая вид бодрым. Наносите на яблочки щёк для дневного образа — текстура пудры или мусса держится часами.

Для после 35 выбирайте матовые или с лёгким шиммером варианты. Они не подчёркивают текстуру кожи, а освежают. Румяна под глазами усиливают эффект, как в свежих трендах.

"Розовый оттенок универсален для дневного макияжа, он добавляет лицу жизни без перегрузки", — отметила в беседе с Pravda. Ru визажист Анастасия Коршунова.

Персиковый акцент: тепло и объём

Персиковый тон идеален для тёплой кожи или лета. Он даёт эффект лёгкого загара, сглаживает резкие черты. Жидкие формулы вроде тех, что от Estée Lauder, наносятся пальцами для градиента.

Этот оттенок молодит, добавляя щекам объём. Сочетайте с нейтральным тоном — результат выглядит ухоженным. Корейские приёмы с персиковыми румянами популярны за естественность.

Оттенок Для какого тона кожи и эффект
Розовый Светлая и средняя кожа: свежесть, эффект отдыха
Персиковый Тёплая и смуглая кожа: загар, объём щёк

Таблица помогает быстро сориентироваться в выборе. Оба оттенка работают в минималистичном макияже.

Текстуры для разного возраста

После 35 отдавайте предпочтение кремовым и жидким румянам — они увлажняют кожу. Пудра подойдёт для жирной кожи, мусс вроде Maybelline — для сухой. Прямые брови в паре с румянами усиливают омолаживающий эффект.

Стойкость до 14 часов — норма для новых формул с витаминами. Наносите слоями для контроля интенсивности.

"Кремовые текстуры не забивают поры и подходят зрелой коже", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по декоративной косметике Анна Плотникова.

Подбор под тип кожи

Светлая кожа любит холодный розовый, тёмная — тёплый персиковый. Тестируйте на шее для точности. Ошибки в форме чертах лица исправляются румянами проще всего.

Для комбинированной кожи миксуйте текстуры. Универсальность оттенков подтверждает их лидерство в трендах.

Частые ошибки новичков

Не переборщите с количеством — лучше слои, чем комки. Избегайте ярких тонов на сухой коже. Минимализм в косметике помогает избежать перегрузки.

Неправильный кисть или нанесение ниже скул старят. Практикуйте на руке заранее. Эксперт по уходу за кожей советует начинать с прозрачных формул.

"Всегда учитывайте подтон кожи, чтобы румяна не конфликтовали с тоном", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Ответы на популярные вопросы о румянах

Как наносить румяна для эффекта лифтинга?

Расставляйте от яблочек щёк вверх к вискам. Это визуально поднимает овал лица.

Подходят ли румяна для жирной кожи?

Да, пудровые текстуры матовые. Избегайте масляных баз.

Можно ли смешивать розовый и персиковый?

Можно, для персонального оттенка. Начинайте с малого количества.

Как долго держатся жидкие румяна?

До 12-14 часов при фиксации пудрой.

Экспертная проверка: визажист Анастасия Коршунова, эксперт по декоративной косметике Анна Плотникова, специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова
Автор Ирина Воронцова
Ирина Воронцова — эксперт по домашнему уходу за внешностью, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
