Мария Полякова

Лишнее трение крадёт красоту: почему привычный способ снятия макияжа может стать причиной заломов у глаз

Красота и стиль

Взгляд часто называют зеркалом души, но для косметолога это прежде всего самая уязвимая зона на карте нашего лица. Кожа вокруг глаз лишена мощного каркаса и естественной защиты, что делает её мишенью для первых возрастных изменений. Правильно подобранная стратегия ухода способна не просто стереть следы усталости, но и визуально омолодить образ, придав лицу свежесть и тонус.

Фото: Pravda.Ru by Мария Полякова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Специфика этой области заключается в её анатомическом строении. Здесь практически отсутствует подкожно-жировая клетчатка и крайне мало сальных желез, обеспечивающих питание и эластичность. Учитывая, что в течение дня мы совершаем около 20 тысяч моргательных движений, нагрузка на тончайший эпидермис оказывается колоссальной. Именно поэтому профилактика и грамотный выбор средств становятся фундаментом красоты на долгие годы.

Почему зона вокруг глаз стареет быстрее

Тонкость кожи в этой области — не метафора, а физиологический факт. Она в несколько раз уязвимее, чем кожа на щеках или подбородке. Отсутствие плотного защитного слоя делает её чувствительной к внешним факторам: ультрафиолету, сухому воздуху и активной мимике. Регулярное увлажнение здесь так же важно, как и выбор между маслами и кремами для основного ухода за лицом.

"Кожа здесь почти не имеет подкожно-жировой клетчатки. В добавок к этому зона находится в постоянном движении из-за моргания, что провоцирует ранние заломы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Специалисты единогласны: начинать направленный уход стоит уже с 20 лет. В этом возрасте акцент делается на глубокое увлажнение и антиоксидантную защиту. Предотвратить появление "гусиных лапок" гораздо проще и дешевле, чем пытаться скорректировать их в кабинете врача спустя десятилетие.

Как выбрать идеальный крем по составу

Выбор косметического средства должен основываться на конкретных задачах. Если ваша цель — борьба с темными кругами и укрепление сосудов, стоит искать в составе витамин С. Для тех, кто уже столкнулся с первыми морщинами, золотым стандартом остается ретинол, который ускоряет обновление клеток и разглаживает рельеф.

Ингредиент Основное действие
Витамин С Осветление и антиоксидантный эффект
Пептиды Повышение упругости и лифтинг
Гиалуроновая кислота Глубокое многоуровневое увлажнение

Важно помнить, что тест на эффективность любого средства занимает минимум 30 дней. Именно столько времени требуется эпидермису для полного цикла обновления. Если по истечении месяца кожа остается сухой, а косметика продолжает скатываться в морщинки, значит, текущий базовый уход нуждается в корректировке.

"Качественный крем — это база, но не забывайте о концентрации активных веществ. Сыворотки с пептидами могут значительно усилить эффект омоложения", — подчеркнула в разговоре с Pravda. Ru эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина.

Современные процедуры для периорбитальной области

Когда домашнего ухода становится недостаточно, на помощь приходят профессиональные методики. Сегодня в приоритете препараты, которые работают на клеточном уровне без длительной реабилитации. Например, использование коллагеновых комплексов позволяет восполнить дефицит собственных белков кожи, возвращая ей плотность.

Инъекционные методики на основе полидезоксирибонуклеотидов (ПДРН) обеспечивают мягкий лимфодренаж, что особенно актуально при склонности к отечности. Эти компоненты стимулируют обменные процессы, улучшая питание тканей. Для тех, кто боится игл, альтернативой выступает аппаратная косметология, работающая за счет бережного прогрева глубоких слоев кожи.

Распространенные ошибки при использовании косметики

Одной из главных ошибок является нанесение обычного крема для лица на зону вокруг глаз. Составы для лица зачастую слишком тяжелые для тонкой кожи век, что может привести к отекам или раздражению слизистой. Также не стоит забывать о комплексном подходе: иногда проблема внешнего вида связана не только с кожей, но и с образом в целом, включая такие детали, как густота бровей или состояние ресниц.

"Неправильное снятие макияжа — еще один путь к ранним морщинам. Никогда не трите глаза, используйте мягкие очищающие средства", — отметила специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Кроме того, эстетическое восприятие лица зависит от множества факторов. Например, правильно подобранный оттенок одежды может визуально нейтрализовать синеву под глазами, создавая эффект подсвеченной кожи. Инвестиции в свою внешность — это не только кремы, но и осознанный подход к стилю, включая аксессуары в стиле минимализм и гармоничную прическу.

Если вы замечаете, что привычные методы перестают работать, возможно, стоит обратить внимание на более радикальные перемены. Иногда правильно подобранная стрижка для объема или смена формы бровей способны "открыть" взгляд лучше, чем самый дорогой консилер. Мода 2026 года диктует тренд на естественность, где качественная кожа является главным украшением, более ценным, чем винтажные украшения.

Ответы на популярные вопросы об уходе за кожей вокруг глаз

Можно ли использовать патчи каждый день?

Патчи — это средство "скорой помощи" для быстрого увлажнения и снятия отеков. Использовать их ежедневно не рекомендуется, так как это может привести к гипергидратации кожи и потере её собственных защитных функций.

Как правильно наносить крем на веки?

Крем наносится безымянными пальцами легкими вбивающими движениями по костному краю орбиты. Не наносите средство слишком близко к росту ресниц, чтобы избежать попадания на слизистую.

Помогают ли домашние маски от морщин?

Домашние составы могут дать временный эффект увлажнения, но они не способны проникнуть глубоко в ткани. Для борьбы с заломами необходимы профессиональные формулы с проверенной концентрацией активных веществ.

Экспертная проверка: дерматокосметолог Илья Руднев, эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина, специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова
Автор Мария Полякова
Мария Полякова — врач-косметолог (уходовые процедуры), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы красота уход за лицом косметология
