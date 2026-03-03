Тренды обуви 2026: как выбрать универсальную пару, которая подойдет под любой гардероб и прослужит долго

Весна 2026 года меняет подход к повседневной обуви. Дизайнеры предлагают модели, которые сочетают удобство и выразительность, легко вписываясь в городской ритм. Лаконичные формы соседствуют с яркими деталями, позволяя создавать актуальные образы без лишних усилий.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Девушка в красных туфлях

В тренде универсальные варианты на каждый день: от минималистичных туфель до клогов с декором. Такие пары подчеркивают стиль, не жертвуя комфортом, и подходят для комбинаций с базовым гардеробом. Коллекции отражают запрос на практичность с ноткой индивидуальности.

Разбираем ключевые направления сезона, чтобы выбрать обувь, которая прослужит долго и всегда будет выглядеть свежо.

Минималистичные туфли без декора

Лаконичные туфли с плавной линией верха и устойчивым каблуком доминируют в коллекциях. Они выполнены из натуральных материалов, что обеспечивает комфорт в межсезонье. Такие модели идеально сочетаются с платьями, костюмами и casual-образами.

Гладкая кожа и нейтральные оттенки делают их универсальными. Это выбор для тех, кто предпочитает элегантность без лишнего внимания.

"Минимализм в обуви позволяет сосредоточиться на силуэте одежды", — отметила в беседе с Pravda. Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Обувь с выразительными деталями

Туфли и босоножки с бантами, цветами или кристаллами превращают базовый комплект в стильный акцент. Дизайнеры адаптировали их для повседневности, сохранив легкость и удобство. Блеск кристаллов заменяет украшения, добавляя образу изюминку.

Элемент декора Сочетание с одеждой Бант Джинсы и свитер Кристаллы Платье миди Цветы Брюки чинос

Такие пары подходят для городских выходов, где хочется выделиться ненавязчиво.

Узкие кроссовки на тонкой подошве

Изящные кроссовки не утяжеляют силуэт и годятся для прогулок. Нейтральные цвета и чистые линии делают их must-have. Кроссовки 2026 сочетаются с юбками и брюками, обновляя casual-стиль.

Тонкая подошва добавляет легкости, а качество материалов гарантирует долговечность.

Лоферы с открытой пяткой

Открытая пятка смягчает формальность, но форма остается аккуратной. Модели на плоской подошве или низком каблуке удобны для активного дня. Они переходят из офиса в город без усилий.

"Лоферы без задника — идеальный баланс стиля и свободы", — рассказал в беседе с Pravda. Ru историк моды Вера Ермакова.

Выбирайте варианты из мягкой кожи для комфорта.

Классические дерби и броги

Дерби, броги и лоферы возвращаются с четкой формой и лакированной кожей. Квадратный нос добавляет строгости. Квадратный каблук усиливает устойчивость в повседневных образах.

Такая обувь собирает look, подчеркивая сдержанную элегантность.

Клоги с современным декором

Клоги эволюционируют с металлической фурнитурой и текстурой. Плетение и контраст делают их заметными. Весенние тренды включают их в городские сеты для расслабленного шика.

Они добавляют образу непринужденности.

Вьетнамки на платформе

Вьетнамки с яркими цветами и объемными деталями выходят за рамки отпуска. Небольшая платформа повышает комфорт. Спортивная обувь эволюционирует в гибриды для улиц.

"Платформа делает вьетнамки универсальными", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru дизайнер одежды Ксения Малышева.

Подходят к шортам и легким платьям.

Ответы на популярные вопросы о трендах обуви весны 2026

Какие цвета в моде для обуви весной 2026?

Нейтральные тона вроде бежевого и серого доминируют, но акценты в бордовом и пастели добавляют свежести. Яркие детали освежают минимализм.

С чем носить узкие кроссовки?

С джинсами, брюками или юбками миди. Они балансируют силуэт в casual-образах.

Подойдут ли клоги для офиса?

Лаконичные варианты на низкой подошве да, они добавляют стиль без излишеств.

Как выбрать качественную обувь?

Ищите натуральную кожу, удобную колодку и устойчивую подошву — это обеспечит долговечность.

