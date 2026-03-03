Весна 2026 года меняет подход к повседневной обуви. Дизайнеры предлагают модели, которые сочетают удобство и выразительность, легко вписываясь в городской ритм. Лаконичные формы соседствуют с яркими деталями, позволяя создавать актуальные образы без лишних усилий.
В тренде универсальные варианты на каждый день: от минималистичных туфель до клогов с декором. Такие пары подчеркивают стиль, не жертвуя комфортом, и подходят для комбинаций с базовым гардеробом. Коллекции отражают запрос на практичность с ноткой индивидуальности.
Разбираем ключевые направления сезона, чтобы выбрать обувь, которая прослужит долго и всегда будет выглядеть свежо.
Лаконичные туфли с плавной линией верха и устойчивым каблуком доминируют в коллекциях. Они выполнены из натуральных материалов, что обеспечивает комфорт в межсезонье. Такие модели идеально сочетаются с платьями, костюмами и casual-образами.
Гладкая кожа и нейтральные оттенки делают их универсальными. Это выбор для тех, кто предпочитает элегантность без лишнего внимания.
"Минимализм в обуви позволяет сосредоточиться на силуэте одежды", — отметила в беседе с Pravda. Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.
Туфли и босоножки с бантами, цветами или кристаллами превращают базовый комплект в стильный акцент. Дизайнеры адаптировали их для повседневности, сохранив легкость и удобство. Блеск кристаллов заменяет украшения, добавляя образу изюминку.
|Элемент декора
|Сочетание с одеждой
|Бант
|Джинсы и свитер
|Кристаллы
|Платье миди
|Цветы
|Брюки чинос
Такие пары подходят для городских выходов, где хочется выделиться ненавязчиво.
Изящные кроссовки не утяжеляют силуэт и годятся для прогулок. Нейтральные цвета и чистые линии делают их must-have. Кроссовки 2026 сочетаются с юбками и брюками, обновляя casual-стиль.
Тонкая подошва добавляет легкости, а качество материалов гарантирует долговечность.
Открытая пятка смягчает формальность, но форма остается аккуратной. Модели на плоской подошве или низком каблуке удобны для активного дня. Они переходят из офиса в город без усилий.
"Лоферы без задника — идеальный баланс стиля и свободы", — рассказал в беседе с Pravda. Ru историк моды Вера Ермакова.
Выбирайте варианты из мягкой кожи для комфорта.
Дерби, броги и лоферы возвращаются с четкой формой и лакированной кожей. Квадратный нос добавляет строгости. Квадратный каблук усиливает устойчивость в повседневных образах.
Такая обувь собирает look, подчеркивая сдержанную элегантность.
Клоги эволюционируют с металлической фурнитурой и текстурой. Плетение и контраст делают их заметными. Весенние тренды включают их в городские сеты для расслабленного шика.
Они добавляют образу непринужденности.
Вьетнамки с яркими цветами и объемными деталями выходят за рамки отпуска. Небольшая платформа повышает комфорт. Спортивная обувь эволюционирует в гибриды для улиц.
"Платформа делает вьетнамки универсальными", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru дизайнер одежды Ксения Малышева.
Подходят к шортам и легким платьям.
Нейтральные тона вроде бежевого и серого доминируют, но акценты в бордовом и пастели добавляют свежести. Яркие детали освежают минимализм.
С джинсами, брюками или юбками миди. Они балансируют силуэт в casual-образах.
Лаконичные варианты на низкой подошве да, они добавляют стиль без излишеств.
Ищите натуральную кожу, удобную колодку и устойчивую подошву — это обеспечит долговечность.
Очевидный ответ на вопрос о том, где Европа будет брать газ — где же ещё, как не в США. Однако не всё так просто. Потому что придётся конкурировать с Азией.