12 оттенков, что диктуют стиль весны и лета: мода выбирает новые символы свободы

Весна и лето 2026 года принесут в моду свежую палитру, где минимализм сочетается с выразительными оттенками. Главным цветом сезона Pantone назвала Cloud Dancer — чистый белый, который заменяет черный как универсальную базу. Этот тон открывает простор для экспериментов с текстурами и аксессуарами, создавая ощущение легкости и современности.

Фото: Pravda.Ru by Яна Климова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в розовом плаще

Дизайнеры активно используют холодные и теплые тона, чтобы подчеркнуть индивидуальность образов. От ледяного голубого до шартреза — 12 ключевых оттенков помогут собрать гардероб, который выглядит актуально и стильно. Эти цвета легко вписываются в повседневность, от офисных луков до вечерних выходов.

Палитра отражает настроения сезона: баланс нейтральных баз и смелых акцентов. Узнайте, как выбрать подходящий оттенок и сочетать его с трендовыми вещами, такими как юбки из лаковой кожи или жакеты весны 2026.

Нейтральные цвета для базы гардероба

Cloud Dancer — это белый оттенок, который Pantone объявила цветом года. Он чистый, свежий и подходит под любые эксперименты, становясь новым аналогом черного в гардеробе. Серый тоже укрепляет позиции: его разные вариации добавляют образам глубину и современный вид, идеально сочетаясь с минималистичными силуэтами.

Эти тона служат основой для многослойных луков. Например, серый жакет или белая рубашка легко комбинируются с яркими акцентами, как в коллекциях брендов, ориентированных на жакеты весны 2026.

"Нейтральные цвета вроде белого и серого — это вечная классика, которая позволяет строить гардероб вокруг универсальных вещей, подчеркивая индивидуальность через аксессуары", — в беседе с Pravda. Ru рассказала историк моды Вера Ермакова.

Цвет Описание Cloud Dancer Чистый белый, универсальная база Серый Разные оттенки для глубины образов

Холодные оттенки для элегантности

Ледяной голубой — фаворит Pinterest, добавляющий холодную утонченность в любой лук. Тиловый оттенок с сине-зелеными нотками балансирует образы, не перегружая их. Бирюзовый варьируется от глубоких до светлых тонов, напоминая морскую свежесть, а Klein Blue — насыщенный электрический синий — придает выразительность, вдохновленную искусством.

Эти цвета идеальны для вечерних выходов и повседневности. Они гармонично смотрятся с платьями с заниженной талией, подчеркивая минимализм сезона.

Холодная гамма помогает создавать сложные сочетания, где каждый оттенок играет свою роль.

Теплые яркие цвета сезона

Миллениал-розовый возвращается с нотками Indie Sleaze, символизируя свободу самовыражения. Оранжевый от Chanel и Saint Laurent — это заявление уверенности. Солнечный желтый несет позитив весны, а шартрез на стыке зеленого и желтого добавляет смелости, особенно после влияния Charli XCX.

"Яркие теплые тона вроде оранжевого и желтого идеально разбавляют нейтральные базы, делая образы энергичными и запоминающимися", — в разговоре с Pravda. Ru поделилась стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Такие оттенки выходят за подиум в городскую моду, сочетаясь с джинсами весны 2026 или классическими джинсами.

Цвет Описание Миллениал-розовый Пудровый для самовыражения Оранжевый Энергия и уверенность Солнечный желтый Позитив и свет Шартрез Смелость и индивидуальность

Землистые тона и фиолетовый

Хаки возвращается как альтернатива бежевому, с военным шармом для городских образов. Фиолетовый, вдохновленный 80-ми, становится свежей заменой бордовому и появляется в коллекциях ритейлеров.

Эти оттенки добавляют глубину, сочетаясь с винтажными украшениями или обувью с акцентами.

"Землистые тона вроде хаки и фиолетовый придают образам практичность и стиль, идеально вписываясь в тренды минимализма", — объяснила эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Ответы на популярные вопросы о палитре весны и лета 2026

Какой цвет станет главным в 2026 году?

Cloud Dancer от Pantone — чистый белый, универсальный для любого гардероба.

С какими вещами сочетать яркие оттенки вроде шартреза?

С нейтральными базами, такими как серый или белый, и трендовыми джинсами.

Подходит ли палитра для повседневных образов?

Да, все оттенки адаптированы для города, от хаки в casual до голубого в офис.

Читайте также