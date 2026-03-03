Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Вера Ермакова

Тренд на экономию в одежде привёл к новым тратам: эти вечные вещи стали обязательными

Красота и стиль

За аккуратной формулой "бережливо, но стильно" скрывается серьезное противоречие: эстетика экономии быстро превратилась в новый повод для покупок. Начало 2026 года в индустрии прошло под неожиданным лозунгом — frugal chic, или фругал шик. Этот термин мгновенно захватил социальные сети, обещая нам новую этику потребления, где во главе угла стоят долговечность и осознанность.

Зимний образ в городском стиле
Фото: Pravda.Ru by Вера Ермакова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зимний образ в городском стиле

Фругал шик — это не просто попытка сэкономить, а полноценная эстетизация бережливости. На первый взгляд, концепция кажется безупречной: отказ от импульсивных трат и ставка на тёплые платья из качественной шерсти, которые прослужат годы. Однако реальность оказалась сложнее, превратив идею минимализма в очередную маркетинговую ловушку.

Что такое фругал шик на самом деле

В буквальном переводе frugal означает "бережливый". Концепция предполагает гардероб, построенный на ограниченном количестве вещей с акцентом на их универсальность. Здесь нет места одноразовым трендам; каждая деталь, будь то кардиганы в альпийском стиле или классическое пальто, должна работать на образ годами. Вещи не должны кричать о своей стоимости, они должны выглядеть продуманными.

"Фругал шик — это прежде всего умение работать с тем, что уже есть в шкафу. Это искусство стилизации, где старые укороченные джинсы обретают новую жизнь благодаря правильным аксессуарам", — отметила в беседе с Pravda. Ru имидж-стилист Алия Садыкова.

Основная задача стиля — создать впечатление интеллектуального подхода к внешности без демонстрации финансового ресурса. Это существенно отличает его от "тихого люкса", который все же опирается на узнаваемые коды богатства, пусть и скрытые от глаз прохожих.

Парадокс потребления в новой обертке

Главный парадокс заключается в том, что идея отказа от покупок спровоцировала волну новых приобретений. Люди бросились искать "правильные" базовые вещи, которые соответствуют канонам фругал шика. Если старая сумка кажется недостаточно лаконичной, ее заменяют на новую, якобы более "осознанную" модель. Тревожность из-за несоответствия тренду никуда не исчезла, она лишь сменила вектор.

Визуальный код бережливого стиля

Визуально фругал шик опирается на умеренность. Это могут быть очки-авиаторы как единственный яркий акцент в образе или отсутствие сложного макияжа. Важна каждая мелочь: от чистоты линий до уместности украшений. Зимой этот стиль проявляется особенно ярко, когда на первый план выходят текстуры шерсти, кашемира и гладкой кожи.

"В 2026 году востребованы украшения, которые не перегружают образ, а подчеркивают его лаконичность. Фругал шик диктует отказ от избыточности в пользу функциональности", — отмечает в интервью Pravda. Ru эксперт по трендам Анна Морозова.

Спокойная палитра — бежевый, серый, глубокий синий — помогает вещам легко сочетаться между собой. Это минимизирует время на сборы и создает ощущение стабильности, которое так необходимо в периоды экономической турбулентности.

Влияние на индустрию красоты

Тенденция затронула не только одежду, но и бьюти-сферу. Популярностью стала пользоваться сдержанная чёлка, которая не требует сложной ежедневной укладки и выглядит естественно.

В макияже также наметился сдвиг в сторону минимализма. Вместо многослойного контуринга предпочтение отдается здоровому сиянию кожи. Однако важно помнить, что зимний макияж требует особого внимания к составам средств, чтобы за внешней простотой не скрывалось пренебрежение здоровьем кожи.

Вопрос в том, станет ли фругал шик устойчивой практикой или останется лишь мимолетной эстетической фазой. Если он приведет к реальному пересмотру привычек — например, к более частому посещению мастерских по ремонту одежды вместо магазинов — то индустрию ждут большие перемены. Если же все ограничится только внешним копированием стиля "бедных аристократов", тренд быстро растворится в информационном шуме.

"Сегодня мода — это не про то, что на вас надето, а про то, как долго вы готовы это носить. Осознанность становится главным аксессуаром любого образа", — сказала в беседе с Pravda. Ru специалист по домашнему уходу Ирина Воронцова.

Фругал шик требует не идеального гардероба, а предельной внимательности к деталям. Это попытка найти смысл в каждой покупке и выстроить систему, где одежда служит человеку, а не наоборот. В 2026 году этот подход стал индикатором вкуса и зрелости.

Ответы на популярные вопросы о фругал шик

В чем главное отличие фругал шика от минимализма?

Минимализм — это эстетика отсутствия лишнего, в то время как фругал шик делает акцент на подчеркнутой бережливости и рациональном использовании ресурсов. Вещь в стиле фругал шик может иметь историю или видимые следы аккуратного ремонта.

Можно ли собрать образ в этом стиле в масс-маркете?

Да, это возможно. Главное — обращать внимание на составы тканей. Натуральная шерсть, хлопок и лен выглядят благородно даже при невысокой цене изделия. Важно избегать избыточного декора и кричащих логотипов.

Как не превратить экономию в неопрятность?

Секрет в ухоженности вещей и самой женщины. Чистая обувь, аккуратная прическа и здоровая кожа делают даже самый простой наряд статусным. Фругал шик — это про дисциплину, а не про небрежность.

Экспертная проверка: имидж-стилист Алия Садыкова, эксперт по трендам Анна Морозова, эксперт по уходу Ирина Воронцова
Автор Вера Ермакова
Вера Ермакова — историк моды с 17-летним стажем. Анализирует эволюцию костюма, тренды и культурный контекст одежды.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
