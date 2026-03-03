Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Эффект чистого зеркала: новый цвет сезона стирает следы усталости и придает лицу благородный вид

Льдисто-голубой неожиданно вытеснил теплые пастельные тона и стал самым обсуждаемым оттенком нового сезона. Он выглядит свежо, строго и заметно дороже большинства базовых цветов. Этот холодный подтон напоминает прозрачность зимнего неба или арктического льда, создавая вокруг обладательницы ауру спокойной уверенности и чистоты.

Голубая рубашка
Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тренд на "ледяную" эстетику пришел на смену затяжному доминированию бежевого и карамельного. Дизайнеры обратились к холодным спектрам, чтобы подчеркнуть архитектурность кроя и высокое качество материалов. В отличие от классического небесно-голубого, льдистый вариант содержит в себе значительную долю серого и холодного белого пигмента, что делает его универсальным инструментом для создания дорогих образов.

Каждый сезон появляются новые цвета, но далеко не все остаются надолго. В прошлом сезоне дизайнеры начали активно использовать холодный светло-голубой оттенок, который напоминает цвет льда. Сначала он появился на подиумах ведущих модных домов, а затем быстро перешел в обычные коллекции. Сейчас вещи в этом цвете можно найти в любой категории — от базового трикотажа до верхней одежды и аксессуаров.

Льдисто-голубой активно использовали в коллекциях сезона весна-лето и pre-fall 2026. Например, Simone Rocha показали легкие платья в этом оттенке, Victoria Beckham — более строгие и элегантные модели, а Tibi предложили сочетать его с повседневной одеждой. Это важно, потому что цвет сразу стал частью обычного гардероба. Чтобы образ выглядел завершенным, важно уделить внимание деталям, ведь даже голый маникюр должен гармонировать с такой изысканной палитрой.

"Льдисто-голубой — это цвет-фильтр. Он визуально стирает следы усталости и придает лицу благородную бледность, которая сейчас крайне актуальна в рамках тренда на естественность", — отмечает в беседе с Pravda. Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Почему льдисто-голубой выглядит дорого

Льдисто-голубой работает как нейтральный оттенок. Он не перегружает образ и легко сочетается с другими базовыми цветами: серым, белым, бежевым и черным. При этом он выглядит мягче и современнее, чем классический голубой. За счет холодного подтона такие вещи выглядят аккуратно и благородно, напоминая эстетику "тихой роскоши". Этот цвет особенно удачно дополняют жакеты весны 2026, выполненные в графитовых или молочных тонах.

Данный оттенок особенно хорошо смотрится на плотных и качественных материалах. На шерсти, кашемире или хлопке он выглядит глубже и интереснее. Для завершения образа в стиле минимализма идеально подойдет кожа как после 10 часов сна, созданная с помощью легких текстур, которые подчеркнут свежесть холодного голубого цвета.

Материал Эффект в льдисто-голубом цвете
Шелк и атлас Создает эффект "текучей воды" и дорогого сияния
Кашемир Выглядит мягко, уютно и подчеркивает статус владельца
Грубая кожа Играет на контрасте нежного цвета и брутальной фактуры

Базовые вещи в самом модном оттенке

Проще всего начать интеграцию тренда с трикотажа. Джемперы, кардиганы и водолазки в этом оттенке выглядят свежо и спокойно, но при этом не привязаны к конкретному сезону. Тонкие свитера отлично комбинируются с денимом. Если вы выбираете джинсы индиго, льдисто-голубой верх создаст идеальный цветовой градиент, который визуально вытягивает силуэт.

"В этом сезоне мы видим возвращение к чистоте линий. Льдисто-голубой идеально подходит для этого, особенно если дополнить его естественной укладкой, создавая эффект "волос мечты без усилий"", — говорит в беседе с Pravda. Ru парикмахер-стилист Анастасия Бурова.

Рубашки и футболки также легко вписываются в гардероб. Они освежают образ и хорошо сочетаются с классическими брюками. Стоит помнить, что в моде не только цвет, но и форма: например, платье-флэппер с заниженной талией в ледяном исполнении станет главным хитом вечерних выходов этой весной.

С чем сочетать ледяной голубой в 2026 году

Отдельно стоит обратить внимание на аксессуарную группу и обувь. Сумки и шарфы в этом оттенке выглядят необычно, но не броско. Это удобный способ добавить цвет в гардероб без резких изменений. Если вы предпочитаете акцентные детали, обратите внимание на то, как обувь с крупным декором может преобразить лаконичный голубой костюм.

Важную роль играет и выбор стрижки. Правильная длина волос поможет сбалансировать холодный оттенок одежды у лица. Парикмахеры рекомендуют сочетать холодные тона в одежде с чистыми оттенками блонда или глубоким каштановым цветом без рыжины.

"Не бойтесь носить этот цвет с денимом. Новые тренды весны 2026 с джинсами предполагают монохромные сочетания, где льдисто-голубой служит связующим звеном между разными фактурами синего", — сообщает в беседе с Pravda. Ru fashion-блогер Яна Климова.

Ответы на популярные вопросы о льдисто-голубом цвете

Кому подходит этот оттенок?

Льдисто-голубой — универсальный цвет. Он идеально подчеркивает внешность "холодных" типажей, но за счет своей нейтральности может носиться и обладательницами теплого подтона кожи, если добавить в макияж чуть более активные румяна.

С какими яркими цветами он сочетается?

Он великолепно смотрится с винным, глубоким изумрудным и лимонно-желтым. Эти сочетания делают образ более динамичным и современным.

Актуален ли этот цвет для делового стиля?

Да, это отличная альтернатива белому и светло-серому. Льдисто-голубая рубашка или жакет выглядят строго, но при этом менее формально, чем классическая офисная база.

Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, парикмахер-стилист Анастасия Бурова, fashion-блогер Яна Климова
Автор Вера Ермакова
Вера Ермакова — историк моды с 17-летним стажем. Анализирует эволюцию костюма, тренды и культурный контекст одежды.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
