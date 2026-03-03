Льдисто-голубой неожиданно вытеснил теплые пастельные тона и стал самым обсуждаемым оттенком нового сезона. Он выглядит свежо, строго и заметно дороже большинства базовых цветов. Этот холодный подтон напоминает прозрачность зимнего неба или арктического льда, создавая вокруг обладательницы ауру спокойной уверенности и чистоты.
Тренд на "ледяную" эстетику пришел на смену затяжному доминированию бежевого и карамельного. Дизайнеры обратились к холодным спектрам, чтобы подчеркнуть архитектурность кроя и высокое качество материалов. В отличие от классического небесно-голубого, льдистый вариант содержит в себе значительную долю серого и холодного белого пигмента, что делает его универсальным инструментом для создания дорогих образов.
Каждый сезон появляются новые цвета, но далеко не все остаются надолго. В прошлом сезоне дизайнеры начали активно использовать холодный светло-голубой оттенок, который напоминает цвет льда. Сначала он появился на подиумах ведущих модных домов, а затем быстро перешел в обычные коллекции. Сейчас вещи в этом цвете можно найти в любой категории — от базового трикотажа до верхней одежды и аксессуаров.
Льдисто-голубой активно использовали в коллекциях сезона весна-лето и pre-fall 2026. Например, Simone Rocha показали легкие платья в этом оттенке, Victoria Beckham — более строгие и элегантные модели, а Tibi предложили сочетать его с повседневной одеждой. Это важно, потому что цвет сразу стал частью обычного гардероба. Чтобы образ выглядел завершенным, важно уделить внимание деталям, ведь даже голый маникюр должен гармонировать с такой изысканной палитрой.
"Льдисто-голубой — это цвет-фильтр. Он визуально стирает следы усталости и придает лицу благородную бледность, которая сейчас крайне актуальна в рамках тренда на естественность", — отмечает в беседе с Pravda. Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.
Льдисто-голубой работает как нейтральный оттенок. Он не перегружает образ и легко сочетается с другими базовыми цветами: серым, белым, бежевым и черным. При этом он выглядит мягче и современнее, чем классический голубой. За счет холодного подтона такие вещи выглядят аккуратно и благородно, напоминая эстетику "тихой роскоши". Этот цвет особенно удачно дополняют жакеты весны 2026, выполненные в графитовых или молочных тонах.
Данный оттенок особенно хорошо смотрится на плотных и качественных материалах. На шерсти, кашемире или хлопке он выглядит глубже и интереснее. Для завершения образа в стиле минимализма идеально подойдет кожа как после 10 часов сна, созданная с помощью легких текстур, которые подчеркнут свежесть холодного голубого цвета.
|Материал
|Эффект в льдисто-голубом цвете
|Шелк и атлас
|Создает эффект "текучей воды" и дорогого сияния
|Кашемир
|Выглядит мягко, уютно и подчеркивает статус владельца
|Грубая кожа
|Играет на контрасте нежного цвета и брутальной фактуры
Проще всего начать интеграцию тренда с трикотажа. Джемперы, кардиганы и водолазки в этом оттенке выглядят свежо и спокойно, но при этом не привязаны к конкретному сезону. Тонкие свитера отлично комбинируются с денимом. Если вы выбираете джинсы индиго, льдисто-голубой верх создаст идеальный цветовой градиент, который визуально вытягивает силуэт.
"В этом сезоне мы видим возвращение к чистоте линий. Льдисто-голубой идеально подходит для этого, особенно если дополнить его естественной укладкой, создавая эффект "волос мечты без усилий"", — говорит в беседе с Pravda. Ru парикмахер-стилист Анастасия Бурова.
Рубашки и футболки также легко вписываются в гардероб. Они освежают образ и хорошо сочетаются с классическими брюками. Стоит помнить, что в моде не только цвет, но и форма: например, платье-флэппер с заниженной талией в ледяном исполнении станет главным хитом вечерних выходов этой весной.
Отдельно стоит обратить внимание на аксессуарную группу и обувь. Сумки и шарфы в этом оттенке выглядят необычно, но не броско. Это удобный способ добавить цвет в гардероб без резких изменений. Если вы предпочитаете акцентные детали, обратите внимание на то, как обувь с крупным декором может преобразить лаконичный голубой костюм.
Важную роль играет и выбор стрижки. Правильная длина волос поможет сбалансировать холодный оттенок одежды у лица. Парикмахеры рекомендуют сочетать холодные тона в одежде с чистыми оттенками блонда или глубоким каштановым цветом без рыжины.
"Не бойтесь носить этот цвет с денимом. Новые тренды весны 2026 с джинсами предполагают монохромные сочетания, где льдисто-голубой служит связующим звеном между разными фактурами синего", — сообщает в беседе с Pravda. Ru fashion-блогер Яна Климова.
Льдисто-голубой — универсальный цвет. Он идеально подчеркивает внешность "холодных" типажей, но за счет своей нейтральности может носиться и обладательницами теплого подтона кожи, если добавить в макияж чуть более активные румяна.
Он великолепно смотрится с винным, глубоким изумрудным и лимонно-желтым. Эти сочетания делают образ более динамичным и современным.
Да, это отличная альтернатива белому и светло-серому. Льдисто-голубая рубашка или жакет выглядят строго, но при этом менее формально, чем классическая офисная база.
Пока Вашингтон рассчитывает на быстрый триумф, Москва и Пекин формируют широкий альянс, способный обеспечить стратегическое поражение США.