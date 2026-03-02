То, что пылилось десятилетиями, стало снова в цене: мода повернулась лицом к забытому винтажу

Ещё два десятилетия назад массивные клипсы и броши советского производства прятали в ящики, считая их слишком вычурными. Сегодня эти предметы — желанный винтаж, за которым охотятся коллекционеры и дизайнеры. Массивные клипсы с имитацией янтаря в медовых или коньячных тонах идеально дополняют минималистичные образы, добавляя выразительный акцент.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Девушки с винтажной брошей

Броши с гранёным чешским стеклом переливаются на свету благодаря оптическим свойствам материала, создавая иллюзию драгоценных камней. Производимые на московских и прибалтийских фабриках, они сочетают доступность с эстетикой, которая возвращается в моду циклами — явление, объясняемое психологией ностальгии и социальными трендами.

Интерес растёт: мастера реставрируют фурнитуру, превращая старые клипсы в кулоны или используя вставки в новых изделиях. Если в шкатулке пылятся такие сокровища, это не просто память, а потенциальная ценность.

Почему клипсы и броши из СССР вернулись в моду

Мода движется циклами, где прошлое оживает через 20-30 лет, подчёркивая контраст с современным минимализмом. Советская бижутерия 60-80-х с её смелыми формами и яркими вставками идеально вписывается в тренды аксессуаров, где один акцент меняет весь образ. Коллекционеры ценят аутентичность, а стилисты — универсальность.

Психология восприятия играет роль: яркие цвета и блеск стимулируют эмоциональный отклик, усиливая ощущение индивидуальности в эпоху униформы. Дизайнеры интегрируют их в современные луки, сочетая с лаконичной одеждой для баланса.

"Винтаж из СССР возвращается, потому что мода циклична — яркие акценты прошлого контрастируют с сегодняшним минимализмом и добавляют образу историю", — в беседе с Pravda. Ru рассказала историк моды Вера Ермакова.

Какие модели клипс самые востребованные

Лидеры — клипсы с имитацией янтаря: медовый, коньячный, вишнёвый оттенки создают тёплый эффект благодаря рассеиванию света в материале. Гранёное чешское стекло в изумрудных, сапфировых тонах усиливает переливы, имитируя натуральные камни без веса драгоценностей.

Производство на московских фабриках обеспечивало прочность, а поставки из Чехословакии — качество блеска. Сегодня их носят с простыми свитерами или платьями, превращая повседневность в стильное заявление, как в трендах весны.

Тип клипс Особенности Имитация янтаря Медовые тона, тёплое рассеивание света Чешское стекло Гранёные вставки изумрудного, рубинового оттенков

Такие модели не только декоративны, но и удобны для повседневного ношения благодаря лёгкости.

Броши с чешским стеклом и их блеск

Броши с кабошонами, фианитами и филигранью выделяются сложной огранкой, где преломление света создаёт глубину. Позолоченная фурнитура устойчива ко времени, а редкие экземпляры в идеале стоят дороже оригинальной цены.

Дизайнеры дают вторую жизнь: реставрируют, переделывают в кулоны или вставляют в новые изделия. Это отражает тренд на устойчивость в моде.

"Броши с чешским стеклом ценны за блеск — оптика граней делает их вечными, идеальными для акцента в минимализме", — в разговоре с Pravda. Ru поделилась стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Как определить ценность винтажного изделия

Ищите маркировку фабрик, целостность фурнитуры и блеск вставок. Состояние определяет цену: без сколов стекло переливается как новое. Коллекционеры проверяют аутентичность по форме и цвету.

Реставрация сохраняет ценность, но оригинал дороже. В трендах аксессуаров такие броши поднимают статус образа.

"Ценность в сохранности и истории — такие клипсы добавляют образу глубину, актуальную в 2026-м", — объяснил эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Ответы на популярные вопросы о винтажных клипсах и брошах из СССР

С чего начать коллекционирование?

Осмотрите семейные шкатулки, проверьте состояние и маркировку. Начните с клипс под янтарь — они доступны и востребованы.

Как носить в современном образе?

Сочетайте с базовой одеждой: свитер или платье. Один акцент — и минимализм оживает.

Можно ли реставрировать?

Да, мастера заменяют крепления, сохраняя оригинальные вставки для второй жизни.

Читайте также