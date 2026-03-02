Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Яна Климова

То, что пылилось десятилетиями, стало снова в цене: мода повернулась лицом к забытому винтажу

Моя семья » Красота и стиль

Ещё два десятилетия назад массивные клипсы и броши советского производства прятали в ящики, считая их слишком вычурными. Сегодня эти предметы — желанный винтаж, за которым охотятся коллекционеры и дизайнеры. Массивные клипсы с имитацией янтаря в медовых или коньячных тонах идеально дополняют минималистичные образы, добавляя выразительный акцент.

Девушки с винтажной брошей
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Девушки с винтажной брошей

Броши с гранёным чешским стеклом переливаются на свету благодаря оптическим свойствам материала, создавая иллюзию драгоценных камней. Производимые на московских и прибалтийских фабриках, они сочетают доступность с эстетикой, которая возвращается в моду циклами — явление, объясняемое психологией ностальгии и социальными трендами.

Интерес растёт: мастера реставрируют фурнитуру, превращая старые клипсы в кулоны или используя вставки в новых изделиях. Если в шкатулке пылятся такие сокровища, это не просто память, а потенциальная ценность.

Почему клипсы и броши из СССР вернулись в моду

Мода движется циклами, где прошлое оживает через 20-30 лет, подчёркивая контраст с современным минимализмом. Советская бижутерия 60-80-х с её смелыми формами и яркими вставками идеально вписывается в тренды аксессуаров, где один акцент меняет весь образ. Коллекционеры ценят аутентичность, а стилисты — универсальность.

Психология восприятия играет роль: яркие цвета и блеск стимулируют эмоциональный отклик, усиливая ощущение индивидуальности в эпоху униформы. Дизайнеры интегрируют их в современные луки, сочетая с лаконичной одеждой для баланса.

"Винтаж из СССР возвращается, потому что мода циклична — яркие акценты прошлого контрастируют с сегодняшним минимализмом и добавляют образу историю", — в беседе с Pravda. Ru рассказала историк моды Вера Ермакова.

Какие модели клипс самые востребованные

Лидеры — клипсы с имитацией янтаря: медовый, коньячный, вишнёвый оттенки создают тёплый эффект благодаря рассеиванию света в материале. Гранёное чешское стекло в изумрудных, сапфировых тонах усиливает переливы, имитируя натуральные камни без веса драгоценностей.

Производство на московских фабриках обеспечивало прочность, а поставки из Чехословакии — качество блеска. Сегодня их носят с простыми свитерами или платьями, превращая повседневность в стильное заявление, как в трендах весны.

Тип клипс Особенности
Имитация янтаря Медовые тона, тёплое рассеивание света
Чешское стекло Гранёные вставки изумрудного, рубинового оттенков

Такие модели не только декоративны, но и удобны для повседневного ношения благодаря лёгкости.

Броши с чешским стеклом и их блеск

Броши с кабошонами, фианитами и филигранью выделяются сложной огранкой, где преломление света создаёт глубину. Позолоченная фурнитура устойчива ко времени, а редкие экземпляры в идеале стоят дороже оригинальной цены.

Дизайнеры дают вторую жизнь: реставрируют, переделывают в кулоны или вставляют в новые изделия. Это отражает тренд на устойчивость в моде.

"Броши с чешским стеклом ценны за блеск — оптика граней делает их вечными, идеальными для акцента в минимализме", — в разговоре с Pravda. Ru поделилась стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Как определить ценность винтажного изделия

Ищите маркировку фабрик, целостность фурнитуры и блеск вставок. Состояние определяет цену: без сколов стекло переливается как новое. Коллекционеры проверяют аутентичность по форме и цвету.

Реставрация сохраняет ценность, но оригинал дороже. В трендах аксессуаров такие броши поднимают статус образа.

"Ценность в сохранности и истории — такие клипсы добавляют образу глубину, актуальную в 2026-м", — объяснил эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Ответы на популярные вопросы о винтажных клипсах и брошах из СССР

С чего начать коллекционирование?

Осмотрите семейные шкатулки, проверьте состояние и маркировку. Начните с клипс под янтарь — они доступны и востребованы.

Как носить в современном образе?

Сочетайте с базовой одеждой: свитер или платье. Один акцент — и минимализм оживает.

Можно ли реставрировать?

Да, мастера заменяют крепления, сохраняя оригинальные вставки для второй жизни.

Читайте также

Экспертная проверка: историк моды Вера Ермакова, стилист-имиджмейкер Алия Садыкова, эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.
Автор Яна Климова
Яна Климова — fashion-байер с 10-летним стажем. Рассказывает про закупки одежды, тренды и работу с брендами.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы мода ссср
Новости Все >
Подлая банда поймана с поличным и грозной рукой советского правосудия пригвождена к позорному столбу… — писала газета Правда 3 марта 1938 года
Прощай, стабильный ценник: за какими позициями в супермаркетах Тюмени теперь идет охота
Опасная гостья в тени домов: рысь устроила ночную прогулку по Мегиону, напугав десятки жителей
Резные карнизы против кондиционеров: архитектурный шедевр столетней давности доживает свой век
Райское место в огне: привычный отдых в Эмиратах превращается в опасную ловушку для туристов
Водка дорожает, а радость дешевеет: как повышение НДС меняет потребительскую корзину
От Сочи до будущего: почему Олимпийские игры уходят в субтропики и что это значит для спортсменов
Виртуальная корзина больше не преподнесет сюрпризов: правила отображения цен кардинально меняются
Скелет просит защиты, а молоко под запретом: найдены продукты для крепости костей после тридцати
Неожиданный фаворит февраля: товар, о котором мало кто слышал, стал самым дорогим игроком месяца
Сейчас читают
Петунии приелись? Этот цветок делает клумбу дороже и цветёт до трёх месяцев
Садоводство, цветоводство
Петунии приелись? Этот цветок делает клумбу дороже и цветёт до трёх месяцев
Италия потеряла десятки миллиардов евро после прекращения поставок нефти из России
Нефть
Италия потеряла десятки миллиардов евро после прекращения поставок нефти из России
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Ближний Восток
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Популярное
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции

Пока Вашингтон рассчитывает на быстрый триумф, Москва и Пекин формируют широкий альянс, способный обеспечить стратегическое поражение США.

Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Снег вместо удобрений: три обычные крупы делают почву жирной без капли навоза
Снег вместо удобрений: три обычные крупы делают почву жирной без капли навоза
Малинник превращается в джунгли? Есть способ удержать кусты на месте без химии и нервов
Из-за войны с Ираном новые условия завершения конфликта станут для Зеленского шоком
Из-за войны с Ираном новые условия завершения конфликта станут для Зеленского шоком Любовь Степушова Нью-Йорк увидел авто без водителя ещё в 1925-м: эксперимент Френсиса Гудины напугал прохожих Сергей Милешкин Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Италия потеряла десятки миллиардов евро после прекращения поставок нефти из России
Цены на нефть могут побить все мыслимые рекорды. Но это не точно
Иран может ударить очень сильно, не перекрывая Ормузский пролив
Иран может ударить очень сильно, не перекрывая Ормузский пролив
Последние материалы
То, что пылилось десятилетиями, стало снова в цене: мода повернулась лицом к забытому винтажу
Цветы ценою в урожай: почему первый бутон в горшке превращает мощный куст в хилое растение
Подлая банда поймана с поличным и грозной рукой советского правосудия пригвождена к позорному столбу… — писала газета Правда 3 марта 1938 года
200 граммов весной — и груша кормит как сумасшедшая: урожай с дерева становится в разы крупнее
Просто, быстро и незабываемо: рецепт картошки, который должен знать каждый, кто любит поесть
Интерес только за еду: почему кошачья независимость побеждает желание угодить любимому человеку
Балтика превратилась в озеро НАТО: Калининградская область держит удар экономической изоляции
3 марта: отмена крепостного права, День дикой природы и Февральская революция
Долги за тепло растут как снежный ком: муниципалитеты Камчатки под угрозой отключений в морозы
Рябины у забора стали вором света: их кроны и корни губят соседский огород в Кемерово
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.