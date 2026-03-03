Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Софья Черепанова

Прическа, что вырывает из рутины без радикальных шагов: главный beauty-тренд весны 2026

Моя семья » Красота и стиль

Мода на прически циклична, и весна 2026 года подтверждает это лучше всего. Удлиненный боб из 90-х возвращается на подиумы и улицы, вдохновляя образами Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон и Джулии Робертс. Знаменитости вроде Хейли Бибер, Лили Коллинз и Селены Гомес уже выбрали эту стрижку, а инфлюенсеры подхватывают тренд.

Девушка с прямым каре
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Девушка с прямым каре

"Ленивое" каре — это не просто стрижка, а универсальный вариант для экспериментов. Оно не слишком короткое и не слишком длинное, подходит всем типам волос и формам лица. Если вы давно хотели каре, но сомневались, эта форма станет идеальным компромиссом без радикальных перемен.

Расслабленные образы в стиле lazy luxury требуют соответствующей прически. Удлиненный боб легко укладывается в небрежный вид, сохраняя свободу для повседневных хвостов или пучков. Добавьте слои или каскад — и прическа обретет объем и динамику.

История тренда из 90-х

Удлиненный боб завоевал подиумы 90-х благодаря своей простоте и элегантности. Иконы стиля вроде Наоми Кэмпбелл и Джулии Робертс сделали его символом эпохи. Сегодня тренд возрождается, адаптируясь под современные реалии. Хейли Бибер и Джиджи Хадид показывают, как эта стрижка сочетается с расслабленным стилем.

Весна 2026 года приносит не только ретро-мотивы из нулевых, но и чистый 90-х vibe. Стрижка эволюционировала: теперь она мягче, с акцентом на естественность. Зои Дойч и Роуз Бирн демонстрируют, как удлиненный боб работает на разных текстурах волос.

"Удлиненный боб из 90-х идеален для тех, кто хочет перемен без стресса. Он возвращает моду на естественность и объем", — рассказала в беседе с Pravda. Ru парикмахер-стилист Анастасия Бурова.

Кому подходит ленивое каре

Эта стрижка универсальна: она маскирует недостатки лица, добавляет объем тонким волосам и укрощает густые пряди. Подходит женщинам любого возраста — от 20 до 50+. После 40 она визуально омолаживает, создавая движение и свежесть.

Тип лица Почему подходит
Овальное Балансирует пропорции
Квадратное Смягчает углы слоями
Круглое Удлиняет визуально
Прямоугольное Добавляет ширину

Для тонких волос подойдут слои, а для кудрявых — текстурированные концы. Главное — выбрать длину чуть ниже подбородка.

Отличия от классического каре

Классическое каре строгое и ровное, а "ленивое" — удлиненное и слоистое. Оно не требует идеальной геометрии, позволяет небрежность. Бикси или пикси — более короткие альтернативы, но удлиненный боб выигрывает в универсальности.

В отличие от перьевой стрижки, "ленивое" каре проще в уходе и держит форму под шапкой. Идеально для переходного сезона.

Варианты укладки

Укладка занимает минуты: браш для объема у корней или плойка для локонов. Небрежный вид - главный тренд, используйте текстурирующий спрей. Не забывайте термозащиту.

"Для ленивого боба хватит фена и расчески — естественная текстура делает остальное", — сообщила в беседе с Pravda. Ru парикмахер Светлана Козлова.

Экспериментируйте с рваной челкой или без нее — стрижка адаптируется.

Уход и советы по стрижке

Подравнивайте концы каждые 6-8 недель, чтобы сохранить форму. Избегайте секущихся концов с помощью масок и несмываемого ухода. Дома можно подровнять самостоятельно.

Для отрастающих волос используйте стилистические приемы, чтобы сохранить стиль.

"Регулярный уход продлевает жизнь стрижке — фокус на увлажнении и защите", — рассказала в беседе с Pravda. Ru трихолог Оксана Левченко.

Что говорят стилисты

Стилисты отмечают простоту: стрижка сочетается с любым гардеробом. Добавьте сдержанную челку для акцента.

Дополнительные идеи для образа

Сочетайте с омолаживающими трендами: тёмная романтика или скандинавский минимализм. Вампирская эстетика добавит драмы.

Ответы на популярные вопросы о ленивом каре

Подходит ли удлиненный боб кудрявым волосам?

Да, слои усиливают естественные локоны. Используйте кудрявый метод для ухода.

Как часто стричь "ленивое" каре?

Каждые 6-8 недель для поддержания формы. Подходит для домашнего подравнивания кончиков.

Можно ли носить под шапкой?

Да, удлиненная длина и текстура сохраняют объем даже после шапки.

Экспертная проверка: парикмахер-стилист Анастасия Бурова, парикмахер Светлана Козлова, трихолог Оксана Левченко
Автор Софья Черепанова
Софья Черепанова — имидж-стилист по волосам с 14-летним стажем. Рассказывает про подбор причёски, цвет и уход с учётом внешности.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
