Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дарья Никитина

Голый маникюр: как сохранить естественность и укрепить ногти без вредных покрытий и истончений

Моя семья » Красота и стиль

В 2026 году тренды маникюра уходят от ярких гелей к натуральным ногтям. Многие отказываются от постоянных покрытий, чтобы восстановить поврежденные, тонкие и ломкие ногти. Это не просто мода — вопрос здоровья. Регулярные процедуры истончают пластины, делая их уязвимыми к трещинам.

Маникюр
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Маникюр

Эксперты уверены: отказ от геля возможен, если подойти системно. Терпение, правильный уход и средства помогут вернуть прочность. Короткие формы в моде, а ежедневное увлажнение кутикулы творит чудеса. Забудьте о спешке — полный цикл роста занимает до полугода.

Почему гели портят ногти

Гели и биогели не вредны сами по себе, но чрезмерная полировка, слои покрытия и грубое снятие истончают ногти. Они теряют структуру, становятся гибкими и расслаиваются. Уход за кутикулой выходит на первый план, чтобы избежать проблем.

Добавьте сюда споры о трифенилфосфате — ингредиенте, ускоряющем полимеризацию. Он запрещен в ЕС, и производители меняют составы. Но лучше перейти к чистому подходу: меньше трат, времени и стресса для ногтей.

"Проблемы возникают от агрессивной обработки, а не от геля. Регулярный уход вернет прочность", — в беседе с Pravda. Ru отметила мастер ногтевого сервиса Юлия Фомина.

Наберитесь терпения

Ногти растут медленно — от кутикулы до края уходит 4-6 месяцев. Регулярность важнее быстрых средств. Ежедневно наносите сыворотку на кутикулу, избегайте шлифовки. Уже через 2-3 недели заметите укрепление.

Относитесь к ногтям как к коже: постоянный уход дает результат. Полировка ногтей простыми средствами дома усилит эффект без салона.

Акцент на форме

Короткие прямые ногти — хит 2026 года. Они вписываются в тренд натуральности, реже ломаются и выглядят элегантно. Забудьте миндаль — классика короче лучше.

Используйте хрустальные пилки: они запечатывают края, предотвращая расслоение. Домашний маникюр с такими инструментами проще и безопаснее.

Инструмент Преимущества
Хрустальная пилка Бережно запечатывает края, подходит для ежедневного использования
Изогнутый инструмент для кутикулы Отодвигает без порезов, после душа
Буфер для полировки Сглаживает, придает блеск без покрытия

Такие инструменты — основа бережного подхода.

Гардероб для ухода

Увлажнение — ежедневная привычка. Сыворотки восстанавливают эластичность, масла стимулируют рост. Уход за ногтями сочетается с дышащими базами.

Инвестируйте в средства с кератином: они укрепляют связи, избавляют от шелушения. Наносите утром и вечером.

"Сыворотки и масла вернут ногтям силу за недели. Главное — не пропускать", — в беседе с Pravda. Ru рассказала  технолог ногтевых материалов Наталья Белова.

Оттенки, которые подчеркивают

Нейтральные тона — молочный розовый, бежевый — визуально удлиняют и здоровят. Наносите тонко, с базой и топом. Стойкий маникюр возможен без геля.

Чистите ногти перед нанесением, запечатывайте края. Это продлевает стойкость обычного лака.

Уход в салоне

Салоны предлагают "голый маникюр": форма, кутикула, увлажнение без покрытия. Это подчеркивает натуральную красоту. Тихая роскошь в ногтях — для тех, кто ценит естественность.

Раз в месяц посещайте мастера — это как стрижка для волос.

"Голый маникюр — тренд, который укрепляет и красиво выглядит", — в беседе с Pravda. Ru отметила нейл-эксперт Инна Серова.

Ответы на популярные вопросы о восстановлении ногтей

Сколько времени нужно на восстановление?

Первые улучшения — через 2-3 недели, полный цикл — 4-6 месяцев при регулярном уходе.

Можно ли иногда делать гель?

Да, на праздники, но реже и с бережным снятием, чтобы не травмировать.

Что лучше для кутикулы?

Масла и сыворотки ежедневно, без резких обрезок.

Читайте также

Экспертная проверка: мастер ногтевого сервиса Юлия Фомина, технолог ногтевых материалов Наталья Белова, нейл-эксперт Инна Серова
Автор Дарья Никитина
Дарья Никитина — эксперт по уходовой косметике, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы ногти советы маникюр красота здоровье
Новости Все >
Привычные продукты для похудения обманывают желудок: эта еда только раззадоривает аппетит
Больше никаких потерянных анализов: как изменит жизнь пациентов новый регистр
Первая неделя позади: зачем на самом деле нужен Великий пост
Мир подошел к опасной черте: конфликт вокруг Ирана грозит сорваться в неожиданном направлении
Легальным таксистам ставят палки в колеса: новый закон готовит неприятный сюрприз пассажирам
Соседям Ирана обозначили последствия: цена решения может оказаться непосильной
Театр на Малой Ордынке и группа 25/17: Это пропаганда, прости, пропаганда любви, преданности
В Госдуме ответили на планы НАТО по введению морской блокады против России
Небесный конус накроет спутник: Луна спрячется в тени Земли уже в начале марта 2026 года
Справедливость в каждом кресле: перевозчиков обяжут сажать родителей рядом с детьми до 12 лет
Сейчас читают
Малинник превращается в джунгли? Есть способ удержать кусты на месте без химии и нервов
Садоводство, цветоводство
Малинник превращается в джунгли? Есть способ удержать кусты на месте без химии и нервов
Минимум продуктов, максимум вкуса: как творог и яйца превращают завтрак в праздник
Еда и рецепты
Минимум продуктов, максимум вкуса: как творог и яйца превращают завтрак в праздник
Популярное
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус

Выращивание редиса на подоконнике — быстрый и доступный способ получать свежие корнеплоды и зелень прямо дома, обновляя кухонный ритм

Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка
Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка
Эффект аниме вместо морщин: древний бьюти-приём из Японии возвращает лицу природную свежесть
Петунии приелись? Этот цветок делает клумбу дороже и цветёт до трёх месяцев
Из-за войны с Ираном новые условия завершения конфликта станут для Зеленского шоком Любовь Степушова Нью-Йорк увидел авто без водителя ещё в 1925-м: эксперимент Френсиса Гудины напугал прохожих Сергей Милешкин Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Ранний урожай без лишних хлопот: томаты, которым в теплице словно включили ускорение
Поражение в войне с Ираном запустит процесс необратимого распада США
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Последние материалы
Магия уборки за 2 часа: как воскресенье превращается в день перемен и свежести в доме
Сокровище под окнами: как заброшенная машина во дворе может перейти к вам по закону
Акула с загадочной кожей и белыми глазами: раскрыта тайна необычного хищника в Карибском море
Италия потеряла десятки миллиардов евро после прекращения поставок нефти из России
Южный гость с железным характером: одна ошибка при посадке абрикоса губит весь будущий урожай
Тайный язык разломов: как подземные толчки в лаборатории помогают предсказать крупные катастрофы
Штрафы сгорят в суде: одно ходатайство навсегда удалит ваши старые счета с Госуслуг
Вес стоит, а вы стараетесь: что чаще всего мешает похудению и почему дело не в силе воли
Когда братья перестают быть братьями: горькая правда о войне, которую начали не мы
Курортный покой трещит: операция «Правопорядок» в Сочи доставила 228 человек и раскрыла 15 преступлений
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.