Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Морозова

Талия падает — стиль взлетает: необычный крой платья из прошлого века стал хитом 2026 года

Моя семья » Красота и стиль

Мода весна-лето 2026 года в очередной раз доказывает свою цикличную природу, возвращая на подиумы эстетику "ревущих двадцатых". На фоне всеобщего увлечения образами из 2016-го, где доминировали скинни и бомберы, дизайнеры предложили более глубокое прочтение женственности через легендарное платье-флэппер. Этот силуэт, ставший столетие назад символом эмансипации, сегодня переживает ренессанс, адаптируясь под запросы современной женщины на комфорт и визуальную выразительность.

Девушка в платье
Фото: Designed by Freepik by svetlanasokolova is licensed under publik domain
Девушка в платье

Возвращение прямого кроя и заниженной линии талии не случайно — это ответ на перегруженность деталями прошлых сезонов. Подобно тому как стильные ногти 2026 года стремятся к естественности и лаконичности, в одежде также наметился тренд на чистоту линий. Платье-флэппер позволяет создать законченный образ без лишних усилий, что делает его фаворитом как для торжественных мероприятий, так и для динамичных будней в мегаполисе.

История и актуальность "свободного" силуэта

Платье-флэппер появилось в эпоху больших перемен, когда женщины впервые массово отказались от тесных корсетов и тяжелых многослойных подолов. Прямой крой, открытые руки и заниженная талия стали манифестом свободы движений. В 2026 году этот фасон возвращается в коллекции таких домов, как Chanel и Versace, но уже в новом прочтении. Архитектура тела вместо диет становится ключевым принципом: платье не обтягивает фигуру, а создает элегантный "архитектурный" контур, скрывающий несовершенства и подчеркивающий природную стать.

Современные версии флэппера отличаются разнообразием фактур — от невесомого шелка до плотных тканей, которые держат форму. Дизайнеры дополняют их деликатным блеском, бисером или мягкими драпировками. Важно понимать, что такой силуэт универсален и подходит для любого возраста, так как он не акцентирует внимание на изменениях фигуры, обеспечивая при этом максимальный комфорт в течение дня.

"Платье-флэппер — это идеальный пример того, как одежда может работать на коррекцию образа без радикальных мер. Прямые вертикальные линии визуально вытягивают силуэт, создавая тот самый эффект легкости, который мы часто ищем в сложных многослойных комплектах", — в беседе с Pravda. Ru рассказала стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Правила стилизации и современные детали

Чтобы платье-флэппер не выглядело как театральный костюм для вечеринки в стиле Гэтсби, его необходимо сочетать с актуальными аксессуарами. В сезоне 2026 года уместны как классические лодочки, так и более грубая обувь или минималистичные кеды для создания повседневного образа. Если вы выбираете вариант с открытыми плечами, стоит обратить внимание на состояние кожи рук и шеи. Правильный уход за лицом и зоной декольте обеспечит безупречный вид при любом освещении.

Особое внимание стоит уделить волосам. Гладкие укладки гармонируют с лаконичностью платья, однако справиться с непослушными прядями бывает непросто. Укрощение пушка на волосах с помощью специальных техник фиксации поможет сохранить графичность образа. В таблице ниже приведены основные параметры выбора идеального платья-флэппер для современного гардероба.

Параметр Идеальное значение
Длина изделия Миди или чуть выше колена
Линия талии Занижена на 5-10 см от естественной
Материал Шелк, вискоза, плотный креп

Для создания целостного имиджа важно не только платье, но и состояние ваших рук. К лаконичному образу 1920-х идеально подойдет современный японский маникюр, который дарит жемчужный глянец ногтей без ярких и вычурных покрытий.

"При выборе платья с прямым силуэтом важно следить за осанкой и подачей. Такой фасон раскрывается в движении, поэтому ткани должны быть пластичными, а походка — уверенной", — в разговоре с Pravda. Ru подметила модный дизайнер Ксения Малышева.

Гармония образа: макияж и аксессуары к платью

Завершить ретро-образ помогут правильно подобранные украшения. Этой весной акцент смещается на уши: архитектурное серебро и крупные каффы станут идеальным дополнением к платью с низкой талией. Весенние серьги 2026 года способны заменить даже хайлайтер, придавая лицу необходимое сияние. В макияже стоит придерживаться свежести: мягкие горизонтальные линии помогут гармонизировать пропорции лица. Например, прямые брови визуально подтягивают овал, что идеально сочетается с геометрией платья-флэппер.

Не забывайте и о прическе. Если вы стремитесь к максимальной аутентичности, можно воссоздать эффект "холодной волны" или просто добавить объема у корней. Правильная сушка феном для объема позволит волосам выглядеть густыми и здоровыми, что критически важно для минималистичных образов, где каждая деталь на виду.

"Для образа в стиле 1920-х я рекомендую использовать технику 'eye blush', когда розовый пигмент наносится на веки. Это придает лицу ту самую юношескую свежесть, которая была характерна для эпохи флэпперов", — поделилась с Pravda. Ru визажист Анастасия Коршунова.

Ответы на популярные вопросы о платье-флэппер

Кому подходит платье с заниженной талией?

Этот фасон универсален. Он отлично скрывает отсутствие выраженной талии или лишний объем в области живота, создавая изящную вертикаль.

С какой обувью носить флэппер в 2026 году?

Для вечернего выхода выбирайте открытые босоножки или туфли с ремешком (Мэри Джейн), для дневного — минималистичные кеды или лоферы на тонкой подошве.

Какие украшения лучше всего сочетаются с этим стилем?

Длинные нити жемчуга или современные архитектурные серьги и каффы станут лучшим дополнением к лаконичному крою.

Читайте также

Экспертная проверка: стилист-имиджмейкер Алия Садыкова, дизайнер одежды Ксения Малышева, визажист Анастасия Коршунова.
Автор Анна Морозова
Морозова Анна Игоревна — аналитик рынка индустрии красоты с 11-летним стажем. Отслеживает тренды, спрос и изменения потребительского поведения.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы мода стиль одежда гардероб
Новости Все >
Небесный конус накроет спутник: Луна спрячется в тени Земли уже в начале марта 2026 года
Справедливость в каждом кресле: перевозчиков обяжут сажать родителей рядом с детьми до 12 лет
Беременность без авралов и дедлайнов: привычный старт декрета поставили под сомнение
Большой семье нужны не лозунги: предложена новая формула повышения рождаемости
Каменные джунгли избавились от добытчиков: формула современного равенства даёт сбой
Эпоха кредитов закончена: эти новые правила микрозаймов закрывают лазейку для мошенников
Полки пустеют быстрее миражей: супермаркеты Дубая тонут в очередях за водой и консервами
Смартфон превращается в отмычку: три правила, которые не оставят взломщикам шансов
С 1 марта в ЖКХ включают рентген: как новый контроль может ударить по тарифам
Революция в кармане: эта российская разработка не даёт зубам портиться даже после десерта
Сейчас читают
Ранний урожай без лишних хлопот: томаты, которым в теплице словно включили ускорение
Садоводство, цветоводство
Ранний урожай без лишних хлопот: томаты, которым в теплице словно включили ускорение
Земля ожила, как старый оркестр: Хабаровский край превращает поля в высокотехнологичный клад:
Хабаровск
Земля ожила, как старый оркестр: Хабаровский край превращает поля в высокотехнологичный клад:
Популярное
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус

Выращивание редиса на подоконнике — быстрый и доступный способ получать свежие корнеплоды и зелень прямо дома, обновляя кухонный ритм

Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка
Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка
Поражение в войне с Ираном запустит процесс необратимого распада США
Эффект аниме вместо морщин: древний бьюти-приём из Японии возвращает лицу природную свежесть
Паровоз проиграл лошади — и победил мир: Мальчик-с-пальчик запустил революцию Сергей Милешкин Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России Любовь Степушова Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Ранний урожай без лишних хлопот: томаты, которым в теплице словно включили ускорение
Призрак тайги с челюстями добермана: маленький зверь заставляет медведей бросать добычу и бежать
Вместо бесконечной борьбы — отдых: неприхотливое трио превращает дачу в зону вечного релакса
Вместо бесконечной борьбы — отдых: неприхотливое трио превращает дачу в зону вечного релакса
Последние материалы
Талия падает — стиль взлетает: необычный крой платья из прошлого века стал хитом 2026 года
Тишина далёкой планеты поставила учёных в тупик: космос словно намеренно скрывает своё содержание
Жизнь приковала к постели — тело не сдаётся: как запустить восстановление даже лёжа
Слепая зона под угрозой мусора: пугающая схема отвлечения внимания водителя набирает обороты в России
Россия, которую вы не знали: десять троп, от которых захватывает дух даже у бывалых туристов
Ржавчина не сдаётся месяцами? Простая кухонная кислота смывает её так, будто и не было
Зелёная масса съедает бутоны: избыток одного вещества заставляет герань забыть про яркие шапки
Туристические поезда теперь открывают новые горизонты: как будут работать новые правила для пассажиров
Волосы мечты без усилий: как выглядеть шикарно, забыв про фен и утюжок
Королева для всего сада: эта летняя добавка продлевает жизнь каждого бутона розы на кусте
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.