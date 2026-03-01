Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Софья Черепанова

Серебро больше не скрывают краской: новый тренд делает седые волосы предметом гордости

Красота и стиль

Еще несколько лет назад седые волосы считались признаком неухоженности, и их спешили закрасить. Сейчас ситуация изменилась: голливудские звезды вроде Дженнифер Энистон, Гвинет Пэлтроу и Сальмы Хайек открыто демонстрируют седину, вдохновляя миллионы женщин. Этот тренд на естественное старение набирает силу, особенно в 2026 году, когда уход за волосами выходит на новый уровень.

Волосы
Фото: unsplash.com by Ionela Mat is licensed under Free to use under the Unsplash License
Волосы

Поддерживать красивую седину непросто — волосы теряют блеск и становятся сухими. Индустрия красоты предлагает решения: окрашивания, которые не маскируют седину полностью, а гармонично вплетают ее в общий цвет. Одно из таких — "тихое серебро", которое станет хитом 2026 года. Оно размывает границы между окрашенными прядями и корнями, создавая посеребренный эффект.

Такая техника использует мелирование для смягчения переходов, позволяя реже посещать салон. Подходит как светлым, так и темным волосам при умелом исполнении.

Что такое окрашивание тихое серебро

Название отражает суть: седые пряди смешиваются с натуральными так, чтобы не было заметных границ. Получается эффект серебристого сияния, как будто волосы слегка припорошены инеем. Этот подход популярен среди звезд, которые ценят естественность. В трендах 2026 года именно такие нюансы делают прически современными.

Мелирование здесь играет ключевую роль: светлые нити размывают корни, делая их частью образа. Забудьте о ежемесячных визитах к мастеру — эффект держится месяцами, подчеркивая текстуру волос.

""Тихое серебро" идеально для тех, кто устал бороться с корнями, — оно подчеркивает красоту седины, делая ее частью стиля", — в беседе с Pravda. Ru рассказала парикмахер Светлана Козлова.

Как выполняется техника

Мастер наносит состав на пряди тонкими слоями, избегая резких контрастов. На светлых волосах процесс проще, но и брюнеткам можно добиться благородного серебра с правильными тонами. Это не полное осветление, а точечная работа, которая сохраняет здоровье прядей.

Параметр Значение
Длительность процедуры 2-4 часа
Частота коррекции Каждые 2-3 месяца
Подходящие типы волос Светлые, русые, темные

После такой процедуры волосы выглядят объемнее и сияют на свету. В сочетании с актуальными стрижками образ становится по-настоящему стильным.

Уход после окрашивания

Седые волосы склонны к сухости, поэтому увлажнение — основа. Используйте бальзам после каждого мытья и маску раз в неделю. Несмываемые средства и термозащита защитят от повреждений. Фиолетовый шампунь пару раз в месяц нейтрализует желтизну, но всегда завершайте маской.

Для роста и блеска добавьте пилинг кожи головы — он очищает и стимулирует фолликулы. В холодное время акцент на питание, чтобы пряди оставались мягкими.

"После такого окрашивания волосы нуждаются в усиленном увлажнении — маски и фиолетовый шампунь сохранят серебристый оттенок надолго", — в разговоре с Pravda. Ru поделилась парикмахер-технолог Алексей Мельников.

Кому подходит этот тренд

Идеально женщинам за 40-50, желающим естественности. Подойдет и молодым с ранней сединой. Главное — здоровая база волос. В 2026 году это сочетается с модными прическами, усиливая эффект.

Экспериментируйте с аксессуарами — они подчеркнут серебро. Такой образ универсален для повседневности и вечерних выходов.

"Тренд на "тихое серебро" универсален — он освежает любой возраст и тип волос при правильном подборе тона", — объяснил трихолог Оксана Левченко.

Ответы на популярные вопросы о модном окрашивании седых волос

Сколько держится эффект "тихого серебра"?

До 2-3 месяцев, в зависимости от роста волос и ухода. Коррекция минимальна.

Можно ли делать на темных волосах?

Да, мастер подберет тона для мягкого перехода без сильного осветления.

Нужен ли специальный уход?

Обязательно увлажнение и защита от солнца. Фиолетовый шампунь сохранит холодный оттенок.

Экспертная проверка: парикмахер Светлана Козлова, парикмахер-технолог Алексей Мельников, трихолог Оксана Левченко.
Автор Софья Черепанова
Софья Черепанова — имидж-стилист по волосам с 14-летним стажем.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы мода волосы техника
