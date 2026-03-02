Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Яна Климова

Кожаная юбка захватила весну-2026: 7 формул, которые спасают от модного провала

Моя семья » Красота и стиль

Весна-2026 провозглашает лаковую кожу главным материалом для юбок. Эта фактура сочетает практичность межсезонья с выразительностью, которая задает тон гардеробу. Дизайнеры предлагают модели без лишней драмы, чтобы акцент на юбке стал естественной частью образа.

Девушка в юбке
Фото: Pravda.ru by Лилит Арутюнян, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в юбке

Лаковая поверхность добавляет характеру, не перегружая силуэт. От мини до макси — все длины в ходу, а цвета варьируются от классики до смелых акцентов. Такая юбка легко вписывается в повседневность и вечерние выходы.

Неоднозначность материала только усиливает его привлекательность: от офисных комбинаций до уличного шика. Перед вами гид по выбору и стайлингу.

Почему лаковая кожа в центре внимания

Лаковая кожа возвращается как универсальный акцент сезона. Она практична для переменчивой погоды и добавляет образу смелости без лишних усилий. Дизайнеры вроде Carven, Ferragamo и Tom Ford показывают ее в разных интерпретациях, от гладкой до рельефной.

Материал эволюционирует: теперь он не только для вечера, но и для дня. Кожаный тренч или куртка с высоким воротником уже задают тон, а юбка следует за ними, усиливая минимализм.

"Лаковая кожа всегда балансировала между эффектностью и риском, но весной-2026 она обретает зрелость — идеальный выбор для тех, кто хочет выделиться сдержанно", — в беседе с Pravda. Ru поделилась историк моды Вера Ермакова.

Эта фактура формирует настроение сильнее формы, делая гардероб выразительным.

Какие силуэты и цвета выбрать

Актуальны юбки-карандаш, А-силуэт, прямая миди, макси и мини. Цвета: черный, коричневый, бургунди, алый, белый, зеленый. У Tom Ford появляется анималистичный рельеф для текстуры.

Силуэт Сочетания
Карандаш Офисный шик с рубашкой
Мини Уличный стиль с майкой
Макси Вечер с блузой

Выбирайте натуральную или эко-кожу — обе версии удобны в уходе.

Как стилизовать на каждый день

Сочетайте с базой: майка как у Беллы Хадид, блузка для офиса или бежевый кардиган. Обувь: лоферы-мюли, балетки или лодочки на kitten-heel.

Кожаная куртка с высоким воротником или оверсайз-модель усиливают образ. Для зрелого стиля после 40 подойдет с элегантными тканями.

"Юбку из лаковой кожи стоит комбинировать с мягкими текстурами — это создает контраст и баланс в образе", — в разговоре с Pravda. Ru рассказала стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Комплекты вместо костюмов добавят индивидуальности. Сейчас доступны 7 моделей на каждый день.

"Силуэты лаковых юбок весны-2026 универсальны — от карандаша до плиссе, главное выбрать по фигуре", — поделилась дизайнер одежды Ксения Малышева.

Ответы на популярные вопросы о модных юбках весны-2026

Подходит ли лаковая юбка для офиса?

Да, с рубашкой и лодочками она выглядит строго. Избегайте мини для консервативных мест.

Какие цвета лаковой кожи в тренде?

Черный, коричневый, бургунди, алый, белый и зеленый. Классика сочетается с яркими акцентами.

Чем ухаживать за такой юбкой?

Протирайте влажной тканью, храните на вешалке. Эко-версии проще в уходе.

С какой обувью носить?

Мюли, лоферы или каблуки — по случаю.

Читайте также

Экспертная проверка: историк моды Вера Ермакова, стилист-имиджмейкер Алия Садыкова, дизайнер одежды Ксения Малышева.

Автор Яна Климова
Яна Климова — fashion-байер с 10-летним стажем. Рассказывает про закупки одежды, тренды и работу с брендами.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы мода стиль одежда красота гардероб
Новости Все >
Опасная гостья в тени домов: рысь устроила ночную прогулку по Мегиону, напугав десятки жителей
Резные карнизы против кондиционеров: архитектурный шедевр столетней давности доживает свой век
Райское место в огне: привычный отдых в Эмиратах превращается в опасную ловушку для туристов
Водка дорожает, а радость дешевеет: как повышение НДС меняет потребительскую корзину
От Сочи до будущего: почему Олимпийские игры уходят в субтропики и что это значит для спортсменов
Виртуальная корзина больше не преподнесет сюрпризов: правила отображения цен кардинально меняются
Скелет просит защиты, а молоко под запретом: найдены продукты для крепости костей после тридцати
Неожиданный фаворит февраля: товар, о котором мало кто слышал, стал самым дорогим игроком месяца
Ночные пробуждения изматывают все сильнее? Глубокий сон можно восстановить без лекарств
Живые знакомства уходят в прошлое: проверенный способ вернуть романтику в реальность
Сейчас читают
Бетонный колосс Востока: Владивосток забирает себе треть всей гигантской стройки региона
Новости Владивостока сегодня
Бетонный колосс Востока: Владивосток забирает себе треть всей гигантской стройки региона
Эффект аниме вместо морщин: древний бьюти-приём из Японии возвращает лицу природную свежесть
Красота и стиль
Эффект аниме вместо морщин: древний бьюти-приём из Японии возвращает лицу природную свежесть
Поршни спеклись в единый монолит: как копеечная привычка экономить топливо уничтожает двигатель
Авто
Поршни спеклись в единый монолит: как копеечная привычка экономить топливо уничтожает двигатель
Популярное
Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка

Власти Пермского края направили 273 млн рублей на ликвидацию ветхих строений. До конца 2026 года в шести округах полностью обновят облик жилых кварталов.

Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Эффект аниме вместо морщин: древний бьюти-приём из Японии возвращает лицу природную свежесть
Петунии приелись? Этот цветок делает клумбу дороже и цветёт до трёх месяцев
Из-за войны с Ираном новые условия завершения конфликта станут для Зеленского шоком Любовь Степушова Нью-Йорк увидел авто без водителя ещё в 1925-м: эксперимент Френсиса Гудины напугал прохожих Сергей Милешкин Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Ранний урожай без лишних хлопот: томаты, которым в теплице словно включили ускорение
Поражение в войне с Ираном запустит процесс необратимого распада США
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Последние материалы
Глазурь сияет, как зеркало: секретный маринад превращает обычные куриные бедра в деликатес
Мусорные баки вместо саванны: что заставило дворовых кошек забыть о ярости
Райское место в огне: привычный отдых в Эмиратах превращается в опасную ловушку для туристов
Глубинный шрам Атлантики расширяется: найдено место, где прошлое Земли прорвало толщу океана
Обычная овощечистка творит магию: тонкие ленты кабачка превращаются в дорогую итальянскую пасту
Жакеты весны 2026 — от гусарского стиля до элегантных форм: ключевые модные тренды сезона.
Банан может и помочь, и навредить: всё решает степень зрелости — и кишечник реагирует первым
Соло-отдых как суперсила: локации, где даже новичок почувствует себя уверенно и спокойно
Весна разжигает жизнь в земле: как подготовить грунт к активному росту и получить богатый урожай
От рок-звезд до королей: эти джинсы перестали быть рабочей формой и стали символом успеха
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.