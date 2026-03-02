Жакеты весны 2026 — от гусарского стиля до элегантных форм: ключевые модные тренды сезона.

Годы идут, тренды сменяют друг друга, но жакеты остаются вечным элементом гардероба. Однобортные или двубортные, с четкой линией плеча или приталенные, прямые или свободные, из кожи или легкого льна — их разнообразие позволяет создавать бесконечные образы. Весной 2026 года стоит добавить хотя бы одну актуальную модель, чтобы подчеркнуть стиль и уверенность.

Молодая женщина в стильном жакете

Недели моды раскрывают не только быстротечные новинки, но и устойчивые эстетики, вдохновленные историей. Гусарские силуэты, акцент на талии, классическая двубортность и глянцевый блеск черного — эти фасоны задают тон сезону, превращая повседневность в проявление вкуса.

Жакет — это не просто одежда, а инструмент для формирования силуэта. Он подчеркивает пропорции, добавляет структуру и работает с любыми комплектами, от джинсов до платьев.

Жакеты в гусарском стиле

Гусарский жакет, напоминающий мундир, стал хитом коллекций Ann Demeulemeester, Kenzo и McQueen. Этот фасон возвращает исторические мотивы в современный гардероб, добавляя драмы и структуры. Джонатан Андерсон в Dior Men первым возродил его, задав тон для сезона.

Такие модели отличаются приталенным кроем, акцентными плечами и декоративными элементами, которые делают образ выразительным. Они идеальны для сочетания с платьями или брюками, подчеркивая динамику движения.

"Гусарский стиль — это отсылка к эпохам, когда мундир символизировал статус, сегодня он добавляет гардеробу нотку театральности и уверенности", — в беседе с Pravda. Ru рассказала историк моды Вера Ермакова.

Жакеты с акцентом на талию

Приталенный жакет переживает эпохи благодаря простоте: четкие плечи и суженная талия создают сбалансированный силуэт. В 40-50-е он задавал женственные пропорции, в 80-е усилился powersuit с мощными плечами.

Фасон Характеристики Сильные плечи (80-е) Жесткая конструкция, акцент на верх, для деловых образов Женственные модели Мягкие линии, ladylike эстетика, Bottega Veneta, Tory Burch

Весной 2026 бренды предлагают варианты от жестких до мягких, сочетая с джинсами или юбками для универсальности.

Двубортные жакеты

Двубортный жакет — инвестиция на годы. Выбирайте базовые модели без лишних деталей: отложной воротник, лацканы, аккуратные пуговицы. Нейтральные цвета обеспечивают вечную актуальность, как у Stella McCartney и Ferragamo.

Этот фасон добавляет строгости и элегантности, идеален для городских образов с сапогами или платьями. Он подчеркивает статус без усилий.

Сочетайте с носковыми акцентами или минималистичными аксессуарами для свежести.

Черные жакеты с глянцем

Глянцевая кожа в черном цвете отсылает к гламуру 80-х. Такой жакет универсален, выглядит дорого и вписывается в любой комплект, как у Khaite и Acne Studios.

Обязательное условие — черный оттенок для благородного отлива. Он усиливает контрасты с кружевом или денимом, создавая эффект тихой роскоши.

"Черный глянец — это хит сезона, он добавляет блеска базовому гардеробу и работает с трендами на монохром", — в разговоре с Pravda. Ru поделилась стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

"Гусарские и приталенные жакеты идеально дополняют стрижки сезона, создавая цельный силуэт", — объяснила дизайнер одежды Ксения Малышева.

Ответы на популярные вопросы о модных жакетах весны 2026

С какими брюками сочетать гусарский жакет?

С прямыми или зауженными брюками в нейтральных тонах для баланса драмы и простоты.

Как выбрать двубортный жакет на каждый день?

Берите шерсть или хлопок в бежевом, сером или navy — они универсальны и не выходят из моды.

Черный глянцевый жакет подходит для лета?

Да, если выбрать легкую кожу или экокожу — она дышащая и добавляет блеска летним образам.

