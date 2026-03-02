Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Морозова

Жакеты весны 2026 — от гусарского стиля до элегантных форм: ключевые модные тренды сезона.

Моя семья » Красота и стиль

Годы идут, тренды сменяют друг друга, но жакеты остаются вечным элементом гардероба. Однобортные или двубортные, с четкой линией плеча или приталенные, прямые или свободные, из кожи или легкого льна — их разнообразие позволяет создавать бесконечные образы. Весной 2026 года стоит добавить хотя бы одну актуальную модель, чтобы подчеркнуть стиль и уверенность.

Молодая женщина в стильном жакете
Фото: Pravda.Ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молодая женщина в стильном жакете

Недели моды раскрывают не только быстротечные новинки, но и устойчивые эстетики, вдохновленные историей. Гусарские силуэты, акцент на талии, классическая двубортность и глянцевый блеск черного — эти фасоны задают тон сезону, превращая повседневность в проявление вкуса.

Жакет — это не просто одежда, а инструмент для формирования силуэта. Он подчеркивает пропорции, добавляет структуру и работает с любыми комплектами, от джинсов до платьев.

Жакеты в гусарском стиле

Гусарский жакет, напоминающий мундир, стал хитом коллекций Ann Demeulemeester, Kenzo и McQueen. Этот фасон возвращает исторические мотивы в современный гардероб, добавляя драмы и структуры. Джонатан Андерсон в Dior Men первым возродил его, задав тон для сезона.

Такие модели отличаются приталенным кроем, акцентными плечами и декоративными элементами, которые делают образ выразительным. Они идеальны для сочетания с платьями или брюками, подчеркивая динамику движения.

"Гусарский стиль — это отсылка к эпохам, когда мундир символизировал статус, сегодня он добавляет гардеробу нотку театральности и уверенности", — в беседе с Pravda. Ru рассказала историк моды Вера Ермакова.

Жакеты с акцентом на талию

Приталенный жакет переживает эпохи благодаря простоте: четкие плечи и суженная талия создают сбалансированный силуэт. В 40-50-е он задавал женственные пропорции, в 80-е усилился powersuit с мощными плечами.

Фасон Характеристики
Сильные плечи (80-е) Жесткая конструкция, акцент на верх, для деловых образов
Женственные модели Мягкие линии, ladylike эстетика, Bottega Veneta, Tory Burch

Весной 2026 бренды предлагают варианты от жестких до мягких, сочетая с джинсами или юбками для универсальности.

Двубортные жакеты

Двубортный жакет — инвестиция на годы. Выбирайте базовые модели без лишних деталей: отложной воротник, лацканы, аккуратные пуговицы. Нейтральные цвета обеспечивают вечную актуальность, как у Stella McCartney и Ferragamo.

Этот фасон добавляет строгости и элегантности, идеален для городских образов с сапогами или платьями. Он подчеркивает статус без усилий.

Сочетайте с носковыми акцентами или минималистичными аксессуарами для свежести.

Черные жакеты с глянцем

Глянцевая кожа в черном цвете отсылает к гламуру 80-х. Такой жакет универсален, выглядит дорого и вписывается в любой комплект, как у Khaite и Acne Studios.

Обязательное условие — черный оттенок для благородного отлива. Он усиливает контрасты с кружевом или денимом, создавая эффект тихой роскоши.

"Черный глянец — это хит сезона, он добавляет блеска базовому гардеробу и работает с трендами на монохром", — в разговоре с Pravda. Ru поделилась стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

"Гусарские и приталенные жакеты идеально дополняют стрижки сезона, создавая цельный силуэт", — объяснила дизайнер одежды Ксения Малышева.

Ответы на популярные вопросы о модных жакетах весны 2026

С какими брюками сочетать гусарский жакет?

С прямыми или зауженными брюками в нейтральных тонах для баланса драмы и простоты.

Как выбрать двубортный жакет на каждый день?

Берите шерсть или хлопок в бежевом, сером или navy — они универсальны и не выходят из моды.

Черный глянцевый жакет подходит для лета?

Да, если выбрать легкую кожу или экокожу — она дышащая и добавляет блеска летним образам.

Читайте также

Экспертная проверка: историк моды Вера Ермакова, стилист-имиджмейкер Алия Садыкова, дизайнер одежды Ксения Малышева.
Автор Анна Морозова
Морозова Анна Игоревна — аналитик рынка индустрии красоты с 11-летним стажем. Отслеживает тренды, спрос и изменения потребительского поведения.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы мода весна стиль одежда советы красота гардероб
Новости Все >
Водка дорожает, а радость дешевеет: как повышение НДС меняет потребительскую корзину
От Сочи до будущего: почему Олимпийские игры уходят в субтропики и что это значит для спортсменов
Виртуальная корзина больше не преподнесет сюрпризов: правила отображения цен кардинально меняются
Скелет просит защиты, а молоко под запретом: найдены продукты для крепости костей после тридцати
Неожиданный фаворит февраля: товар, о котором мало кто слышал, стал самым дорогим игроком месяца
Ночные пробуждения изматывают все сильнее? Глубокий сон можно восстановить без лекарств
Живые знакомства уходят в прошлое: проверенный способ вернуть романтику в реальность
Переименовали так, что никто ничего не понял: резкий переход в кириллицу ошарашил автолюбителей
Пока одни тянут, другие выигрывают: семейную ипотеку ждёт перезапуск, который ударит по тем, кто медлит
Не хуже форели: две дешёвые рыбы внезапно вошли в элиту самых полезных продуктов
Сейчас читают
Гигант из ледяной тьмы: в глубинах Антарктиды всплыло существо, которого там не ждут
Домашние животные
Гигант из ледяной тьмы: в глубинах Антарктиды всплыло существо, которого там не ждут
Малинник превращается в джунгли? Есть способ удержать кусты на месте без химии и нервов
Садоводство, цветоводство
Малинник превращается в джунгли? Есть способ удержать кусты на месте без химии и нервов
Мышцы-аддукторы проснутся сами: простое удержание предмета при ходьбе меняет контуры фигуры
Новости спорта
Мышцы-аддукторы проснутся сами: простое удержание предмета при ходьбе меняет контуры фигуры
Популярное
Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка

Власти Пермского края направили 273 млн рублей на ликвидацию ветхих строений. До конца 2026 года в шести округах полностью обновят облик жилых кварталов.

Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Эффект аниме вместо морщин: древний бьюти-приём из Японии возвращает лицу природную свежесть
Петунии приелись? Этот цветок делает клумбу дороже и цветёт до трёх месяцев
Из-за войны с Ираном новые условия завершения конфликта станут для Зеленского шоком Любовь Степушова Нью-Йорк увидел авто без водителя ещё в 1925-м: эксперимент Френсиса Гудины напугал прохожих Сергей Милешкин Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Ранний урожай без лишних хлопот: томаты, которым в теплице словно включили ускорение
Поражение в войне с Ираном запустит процесс необратимого распада США
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Последние материалы
Хвостатый пассажир на борту: авиакомпании вводят жесткие фильтры для перевозки домашних собак
Водка дорожает, а радость дешевеет: как повышение НДС меняет потребительскую корзину
От Сочи до будущего: почему Олимпийские игры уходят в субтропики и что это значит для спортсменов
Постный плов обретает мясной характер: этот овощной дуэт заставит вас готовить иначе
Память слабеет, фокус исчезает: короткие ролики меняют людей быстрее, чем кажется
Работа на виду — часы под угрозой: неполная занятость в Тамбовской области набирает обороты на предприятиях
Картофельный оазис расцветает в снегах: Чувашия собирает выставку с сортами и технологиями из 18 регионов страны
Виртуальная корзина больше не преподнесет сюрпризов: правила отображения цен кардинально меняются
Небо без крыльев оживает: Калужская область строит полигон для беспилотных авиационных систем
Машина пережила зиму, но это ещё не победа: весенний чек-лист против скрытых поломок
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.