Модный хит, о котором говорят шёпотом: вещь, способная поднять статус любого образа

Шарфы с бахромой ворвались в гардеробы как свежий ветер весны 2026 года. Эта деталь не просто украшает, а добавляет образу динамики: длинные нити колышутся в движении, создавая иллюзию легкости и грации, словно эхо древних ритуалов, где бахрома символизировала свободу и связь с природой.
Тренд эволюционировал от замшевых сумок и сапог к тонким шарфам и палантинам. Базовые шерстяные варианты дарят уют, а шелковые трансформируются в пояса, подчеркивая талию с неожиданной изысканностью. Главное — бахрома подлиннее, она приковывает взгляды и работает как магнит стиля.
Не обязательно тратить деньги: доступные модели из вискозы или лайкры позволяют экспериментировать без риска. Этот микротренд идеален для переходного сезона, сочетаясь с пальто весны 2026 или casual луками.
Бахрома на шарфах — это не случайность, а осознанный выбор модных домов. Она добавляет текстуру и движение: нити ловят свет, создавая эффект мерцания, который визуально удлиняет силуэт и делает походку более плавной. В антропологии стиля такая деталь отсылает к номадским традициям, где бахрома защищала от ветра и подчеркивала статус.
Весна 2026 усиливает тренд: после аксессуаров 2026 вроде шапок и шарфов бахрома переходит в городские образы. Дизайнеры ценят ее универсальность — от бохо до минимализма.
"Бахрома возвращает ощущение свободы движения, она идеально подходит для динамичных образов весны, усиливая естественную грацию фигуры", — в беседе с Pravda. Ru рассказала стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.
При выборе ориентируйтесь на материал: шерсть для тепла, вискоза с лайкрой для гибкости. Длина бахромы — от 20 см для wow-эффекта, но не переусердствуйте, чтобы нити не спутывались. Ищите аккуратную вышивку или кружево для премиум-вида.
Базовый вариант — широкий палантин для пальто, трендовый — тонкий для пояса. Цвета: нейтральные бежевый, черный или акцентные под тигровый принт сезона.
|Параметр
|Значение
|Базовый шерстяной
|Теплый, уютный, длина бахромы 15-20 см, для пальто и курток
|Тонкий трендовый
|Вискоза/шелк, бахрома 25+ см, как пояс или на шею
Такие модели доступны в масс-маркете, сочетая качество и цену.
Классика: набросьте на плечи поверх пальто с меховым воротником. Эксперимент: обмотайте вокруг талии как кушак, фиксируя узлом — бахрома ниспадает, удлиняя ноги.
Для лета — палантин на бедрах с платьем или как топ с джинсами. Мягкость ткани позволяет креативить без усилий.
"Шарф с бахромой как пояс — хит, который меняет пропорции, делая силуэт стройнее и динамичнее", — в разговоре с Pravda. Ru поделилась историк моды Вера Ермакова.
С юбками весны 2026 — асимметричными или плиссе. Добавьте лоферы или угги для уличного шика. Украшения на шею вроде шнуров усиливают акцент.
Избегайте перегруза: бахрома сама по себе звезда. Идеально с длинными блузками и скинни.
"Бахрома на шарфе гармонирует с минималистичными образами, добавляя текстуру без лишнего декора", — объяснил дизайнер одежды Ксения Малышева.
Стирайте вручную в прохладной воде, расправьте нити после сушки. Избегайте машинной сушки, чтобы бахрома не свалялась.
Тонкие модели из вискозы или шелка — да, они легкие и дышащие, идеальны для весны.
Да, как аккуратный пояс или на плечах поверх блейзера — добавит утонченности без экстравагантности.
