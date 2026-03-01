Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Морозова

Модный хит, о котором говорят шёпотом: вещь, способная поднять статус любого образа

Моя семья » Красота и стиль

Шарфы с бахромой ворвались в гардеробы как свежий ветер весны 2026 года. Эта деталь не просто украшает, а добавляет образу динамики: длинные нити колышутся в движении, создавая иллюзию легкости и грации, словно эхо древних ритуалов, где бахрома символизировала свободу и связь с природой.

Шарф с бахромой
Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under publik domain
Шарф с бахромой

Тренд эволюционировал от замшевых сумок и сапог к тонким шарфам и палантинам. Базовые шерстяные варианты дарят уют, а шелковые трансформируются в пояса, подчеркивая талию с неожиданной изысканностью. Главное — бахрома подлиннее, она приковывает взгляды и работает как магнит стиля.

Не обязательно тратить деньги: доступные модели из вискозы или лайкры позволяют экспериментировать без риска. Этот микротренд идеален для переходного сезона, сочетаясь с пальто весны 2026 или casual луками.

Почему шарфы с бахромой стали хитом весны

Бахрома на шарфах — это не случайность, а осознанный выбор модных домов. Она добавляет текстуру и движение: нити ловят свет, создавая эффект мерцания, который визуально удлиняет силуэт и делает походку более плавной. В антропологии стиля такая деталь отсылает к номадским традициям, где бахрома защищала от ветра и подчеркивала статус.

Весна 2026 усиливает тренд: после аксессуаров 2026 вроде шапок и шарфов бахрома переходит в городские образы. Дизайнеры ценят ее универсальность — от бохо до минимализма.

"Бахрома возвращает ощущение свободы движения, она идеально подходит для динамичных образов весны, усиливая естественную грацию фигуры", — в беседе с Pravda. Ru рассказала стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Как выбрать подходящий шарф с бахромой

При выборе ориентируйтесь на материал: шерсть для тепла, вискоза с лайкрой для гибкости. Длина бахромы — от 20 см для wow-эффекта, но не переусердствуйте, чтобы нити не спутывались. Ищите аккуратную вышивку или кружево для премиум-вида.

Базовый вариант — широкий палантин для пальто, трендовый — тонкий для пояса. Цвета: нейтральные бежевый, черный или акцентные под тигровый принт сезона.

Параметр Значение
Базовый шерстяной Теплый, уютный, длина бахромы 15-20 см, для пальто и курток
Тонкий трендовый Вискоза/шелк, бахрома 25+ см, как пояс или на шею

Такие модели доступны в масс-маркете, сочетая качество и цену.

Способы ношения шарфов с бахромой

Классика: набросьте на плечи поверх пальто с меховым воротником. Эксперимент: обмотайте вокруг талии как кушак, фиксируя узлом — бахрома ниспадает, удлиняя ноги.

Для лета — палантин на бедрах с платьем или как топ с джинсами. Мягкость ткани позволяет креативить без усилий.

"Шарф с бахромой как пояс — хит, который меняет пропорции, делая силуэт стройнее и динамичнее", — в разговоре с Pravda. Ru поделилась историк моды Вера Ермакова.

С чем сочетать шарфы с бахромой

С юбками весны 2026 — асимметричными или плиссе. Добавьте лоферы или угги для уличного шика. Украшения на шею вроде шнуров усиливают акцент.

Избегайте перегруза: бахрома сама по себе звезда. Идеально с длинными блузками и скинни.

"Бахрома на шарфе гармонирует с минималистичными образами, добавляя текстуру без лишнего декора", — объяснил дизайнер одежды Ксения Малышева.

Ответы на популярные вопросы о шарфах с бахромой

Как ухаживать за бахромой на шарфе?

Стирайте вручную в прохладной воде, расправьте нити после сушки. Избегайте машинной сушки, чтобы бахрома не свалялась.

Подходит ли такой шарф для теплой погоды?

Тонкие модели из вискозы или шелка — да, они легкие и дышащие, идеальны для весны.

Можно ли носить бахромистый шарф с деловой одеждой?

Да, как аккуратный пояс или на плечах поверх блейзера — добавит утонченности без экстравагантности.

Читайте также

Экспертная проверка: стилист-имиджмейкер Алия Садыкова, историк моды Вера Ермакова, дизайнер одежды Ксения Малышева.
Автор Анна Морозова
Морозова Анна Игоревна — аналитик рынка индустрии красоты с 11-летним стажем. Отслеживает тренды, спрос и изменения потребительского поведения.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы мода стиль
Новости Все >
Небесный конус накроет спутник: Луна спрячется в тени Земли уже в начале марта 2026 года
Справедливость в каждом кресле: перевозчиков обяжут сажать родителей рядом с детьми до 12 лет
Беременность без авралов и дедлайнов: привычный старт декрета поставили под сомнение
Большой семье нужны не лозунги: предложена новая формула повышения рождаемости
Каменные джунгли избавились от добытчиков: формула современного равенства даёт сбой
Эпоха кредитов закончена: эти новые правила микрозаймов закрывают лазейку для мошенников
Полки пустеют быстрее миражей: супермаркеты Дубая тонут в очередях за водой и консервами
Смартфон превращается в отмычку: три правила, которые не оставят взломщикам шансов
С 1 марта в ЖКХ включают рентген: как новый контроль может ударить по тарифам
Революция в кармане: эта российская разработка не даёт зубам портиться даже после десерта
Сейчас читают
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Красота и стиль
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Минимум продуктов, максимум вкуса: как творог и яйца превращают завтрак в праздник
Еда и рецепты
Минимум продуктов, максимум вкуса: как творог и яйца превращают завтрак в праздник
Гигант из ледяной тьмы: в глубинах Антарктиды всплыло существо, которого там не ждут
Домашние животные
Гигант из ледяной тьмы: в глубинах Антарктиды всплыло существо, которого там не ждут
Популярное
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус

Выращивание редиса на подоконнике — быстрый и доступный способ получать свежие корнеплоды и зелень прямо дома, обновляя кухонный ритм

Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Поражение в войне с Ираном запустит процесс необратимого распада США
Поражение в войне с Ираном запустит процесс необратимого распада США
Призрак тайги с челюстями добермана: маленький зверь заставляет медведей бросать добычу и бежать
Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка
Паровоз проиграл лошади — и победил мир: Мальчик-с-пальчик запустил революцию Сергей Милешкин Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России Любовь Степушова Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Эффект аниме вместо морщин: древний бьюти-приём из Японии возвращает лицу природную свежесть
Ранний урожай без лишних хлопот: томаты, которым в теплице словно включили ускорение
Полки пустеют быстрее миражей: супермаркеты Дубая тонут в очередях за водой и консервами
Полки пустеют быстрее миражей: супермаркеты Дубая тонут в очередях за водой и консервами
Последние материалы
Постный, но роскошный: суп, который удивляет даже бывалых поклонников красного борща
Небесный конус накроет спутник: Луна спрячется в тени Земли уже в начале марта 2026 года
Серебро больше не скрывают краской: новый тренд делает седые волосы предметом гордости
Хрустящая корочка и сливочная начинка: рецепт пирожков, который полюбит вся семья
Справедливость в каждом кресле: перевозчиков обяжут сажать родителей рядом с детьми до 12 лет
2 марта: венчание Пушкина, отречение от престола и день рождения Горбачева
Беременность без авралов и дедлайнов: привычный старт декрета поставили под сомнение
Вместо скальпеля и нитей: простая смена формы бровей подтягивает овал лица за несколько минут
Ловушка для отличника: как прокрастинация защищает психику от тревоги и страха сделать работу плохо
Карибы на ладони с двадцатого этажа: этот огромный лайнер заменит туристам привычные пляжные курорты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.