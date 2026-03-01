Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Плотникова

Эффект аниме вместо морщин: древний бьюти-приём из Японии возвращает лицу природную свежесть

Красота и стиль

Японский бьюти-тренд 90-х возвращается в моду: румяна под глазами вместо консилера. Этот приём маскирует тёмные круги, придавая лицу свежий, отдохнувший вид. Техника под названием igari blush, или румяна под глазами, создаёт эффект лёгкого румянца, как после пробежки по весеннему саду, и визуально стирает следы усталости.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Всё началось с визажистки Shinobu Igari, которая в конце 90-х предложила наносить румяна не только на скулы, но и под глаза. Такой макияж имитирует естественный прилив крови к коже, делая взгляд открытым и молодым. Сегодня звёзды вроде Хейли Бибер экспериментируют с розовыми оттенками, отказываясь от плотных корректоров. Макияж глаз после 30 особенно выигрывает от этой техники.

Тренд отражает сдвиг к минимализму в макияже: женщины выбирают средства, которые подчёркивают натуральность, а не маскируют. Румяна нейтрализуют синеву под глазами за счёт оптики цвета — розовый оттенок рассеивает холодные тона, возвращая коже теплоту. Это не просто мода, а умный приём для повседневного образа.

Что такое румяна под глазами

Техника подразумевает нанесение румян в треугольную зону под глазами — от внутреннего уголка до середины нижнего века. Это создаёт иллюзию румянца, который естественным образом появляется при возбуждении или физической нагрузке. В отличие от консилера, который просто закрашивает дефекты, румяна играют на световых акцентах: розовый тон отражает больше тёплого света, маскируя тени без плотного слоя.

Эффект похож на героинь аниме — свежий, чуть взволнованный взгляд. Уставшая кожа под глазами оживает, потому что румяна имитируют прилив крови, усиливая привлекательность по принципам антропологии: румянец сигнализирует о здоровье и молодости.

"Румяна под глазами работают как оптический трюк: они нейтрализуют синеву и добавляют объём, делая лицо свежее без усилий", — в беседе с Pravda. Ru рассказала визажист Анастасия Коршунова.

Откуда взялся тренд

В 90-х в Японии визажистка Шинобу Игари ввела igari blush как часть романтического образа. Тогда макияж копировал аниме-эстетику: большие глаза с румянцем для невинности. Тренд ушёл с пиком K-pop, но вернулся с волной натуральности в бьюти.

Сегодня он эволюционировал: кремовые текстуры растушевываются пальцами, создавая градиент. Это часть глобального минимализма, где минимализм в бровях и глазах сочетается с акцентом на румянец.

Почему румяна омолаживают лучше консилера

После 30 кожа под глазами истончается, консилер ложится комками, подчёркивая морщины. Румяна, напротив, добавляют сияние: их пигменты рассеивают свет равномерно, зрительно приподнимая веко. Это особенно заметно при утренней усталости лица.

Биологически румянец ассоциируется с эстрогеном и хорошим кровотоком — ключевыми маркерами молодости. Техника усиливает этот сигнал, делая образ живым без инъекций.

"Для женщин за 30 это находка: румяна не сушат кожу, а освежают взгляд, как после сна", — в разговоре с Pravda. Ru поделилась врач-косметолог Мария Полякова.

Тип синяка под глазами Рекомендуемый оттенок румян
Синий или фиолетовый Персиковый или абрикосовый
Серо-зелёный Розовый или коралловый
Коричневый Светло-бежевый с розовым подтоном

Таблица помогает подобрать оттенок по цвету синяка: комплементарные тона нейтрализуют дефект лучше, чем универсальный консилер.

Как выбрать подходящий оттенок

Ищите кремовые или жидкие румяна с лёгкой текстурой — они не скатываются. Оттенок должен быть на тон ярче естественного румянца: протестируйте на руке, смотря в зеркало при дневном свете. Антивозрастной макияж выигрывает от полупрозрачных формул.

Для сухой кожи — с гиалуроновой кислотой, для жирной — матовые. Главное — теплые тона, чтобы избежать эффекта усталости.

Пошаговое нанесение

Очистите кожу, нанесите крем для глаз. Возьмите чуть румян на палец или кисть, отметьте точки под глазами. Растушевайте к вискам и скулам для градиента. Макияж глаз завершите тушью.

"Начинайте с микродозы и растушёвывайте влажным спонжем — так граница незаметна", — объяснил дерматокосметолог Илья Руднев.

Фиксируйте спреем, если нужно. Практика сделает приём идеальным за неделю.

Ответы на популярные вопросы о румянах под глазами

Подходит ли техника для чувствительной кожи?

Да, если выбрать гипоаллергенные румяна без спирта. Они легче консилера и реже вызывают раздражение.

Можно ли использовать пудровые румяна?

Лучше кремовые — они сливаются с кожей. Пудра может осыпаться и подчеркнуть сухость.

Сколько держится макияж?

До 8 часов при правильной растушёвке. Для стойкости используйте праймер под глазами.

Кому не стоит пробовать?

При сильных отёках или воспалениях — сначала уход, потом румяна.

Экспертная проверка: визажист Анастасия Коршунова, врач-косметолог Мария Полякова, дерматокосметолог Илья Руднев.
Автор Анна Плотникова
Анна Морозова — эксперт по декоративной косметике, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
