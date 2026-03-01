Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Марина Кузьмина

Вместо скальпеля и нитей: простая смена формы бровей подтягивает овал лица за несколько минут

Моя семья » Красота и стиль

Форма бровей напрямую влияет на восприятие внешности: она может сделать лицо более мягким или, наоборот, строгим. В 2026 году главным трендом стали прямые брови без выраженного изгиба. Этот прием пришел из корейского макияжа, где его используют, чтобы визуально освежить лицо и создать более современный образ. Сейчас прямые брови все чаще выбирают актрисы, модели и инфлюенсеры, стремящиеся к естественности, которую подчеркивает и какао-кор в окрашивании.

Макияж в розовых тонах
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Макияж в розовых тонах

Такая архитектура взгляда позволяет избежать визуальной тяжести. Правильно подобранная линия бровей способна скорректировать общее впечатление от образа так же эффективно, как губы с мягким контуром, возвращающие лицу молодость и живость.

Что такое прямые брови и почему они так меняют лицо

Главная особенность — почти ровная линия без выраженной дуги. В отличие от классической формы с заметным изгибом, прямые брови создают более спокойное и мягкое выражение лица. Они визуально уменьшают ощущение напряжения. Когда мы убираем резкий "взлет" волосков, взгляд становится более расслабленным, что гармонирует с общим стремлением к натуральности, когда морщины появляются не от возраста, а от избыточной мимической нагрузки.

Кроме того, такая форма может создавать эффект лифтинга. Линия брови выглядит более горизонтальной, и за счет этого лицо воспринимается более подтянутым. Это отличный способ визуальной коррекции без посещения кабинета косметолога, особенно если вы замечаете, что морщины-марионетки начинают менять геометрию нижней трети лица.

"Прямая форма бровей — это не просто дань моде, а инструмент визуального омоложения. Она перемещает акцент на центр лица, делая взгляд более открытым и менее суровым", — в беседе с Pravda. Ru объяснила эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Кому особенно подходит этот тренд

Прямые брови можно адаптировать под разную внешность, но особенно заметный эффект они дают, если лицо выглядит вытянутым или узким. Горизонтальная линия визуально "разрезает" вертикаль, за счет чего пропорции выглядят более сбалансированными. Этот прием работает так же эффективно, как правильно подобранные хиты гардероба 2026, которые выстраивают нужный силуэт фигуры.

Этот прием также хорошо работает, если черты лица стали более резкими. Выраженный изгиб брови может дополнительно подчеркивать нависание века или потерю четкости овала. Более прямая и мягкая линия, наоборот, делает выражение лица спокойнее. В 2026 году в моде сразу несколько палитр, и помады этого сезона в сочетании с прямыми бровями помогут создать по-настоящему вирусный образ.

Важно учитывать исходную форму. Если от природы брови имеют выраженную дугу, не стоит полностью ее убирать — достаточно немного смягчить изгиб. Чрезмерное выщипывание может привести к потере густоты, которую потом придется восстанавливать так же тщательно, как поврежденные волосы после горячей укладки.

Тип лица Эффект от прямой формы
Вытянутое Визуально расширяет и гармонизирует пропорции
Треугольное Смягчает острый подбородок и угловатость
Овальное Подчеркивает классическую симметрию

Как сделать прямые брови без радикальной коррекции

Главное правило — не спешить с пинцетом. Вместо этого лучше начать с визуальной коррекции. Сначала брови укладывают вверх и немного в сторону с помощью прозрачного геля. Это помогает увидеть их естественную форму и понять, где линия выглядит слишком изогнутой. Часто достаточно просто зафиксировать волоски горизонтально, чтобы изгиб стал менее выраженным, подобно тому как правильная укладка феном меняет восприятие прически.

Для создания идеальной линии можно использовать тени или карандаш, заполняя "пустоты" под аркой изгиба. Это визуально выпрямит нижний контур. Главное — выбирать оттенки, максимально близкие к натуральному цвету волос, чтобы результат выглядел эстетично и современно.

"Для имитации прямой формы используйте технику заполнения пространства под пиком брови. Это создаст иллюзию более ровной линии без удаления лишних волосков", — рассказала визажист Анастасия Коршунова.

Если вы решились на коррекцию в салоне, обязательно обсудите с мастером конечную цель. Иногда для достижения нужного эффекта требуется несколько месяцев отращивания волосков в нижней части брови. Терпение в этом вопросе так же важно, как и регулярный уход за кожей.

"В домашних условиях проще всего корректировать форму с помощью мыла для бровей или жесткого воска. Это позволит придать волоскам нужное направление на весь день без склеивания", — подметила эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

Ответы на популярные вопросы о прямых бровях

Можно ли сделать прямые брови на очень густых волосках?

Да, густые брови — идеальная база для этого тренда. Достаточно слегка подкорректировать верхнюю точку изгиба и уложить волоски горизонтально.

Не сделает ли прямая форма взгляд слишком суровым?

Напротив, отсутствие резких углов делает лицо более открытым и дружелюбным, избавляя от эффекта "удивленного" или "злого" взгляда.

Как долго держится форма при укладке гелем?

При использовании качественного фиксирующего геля или воска форма сохраняется в течение 8-12 часов.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, визажист Анастасия Коршунова, эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.
Автор Марина Кузьмина
Марина Кузьмина — руководитель салона красоты, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы мода глаза стиль макияж красота
Новости Все >
Справедливость в каждом кресле: перевозчиков обяжут сажать родителей рядом с детьми до 12 лет
Беременность без авралов и дедлайнов: привычный старт декрета поставили под сомнение
Большой семье нужны не лозунги: предложена новая формула повышения рождаемости
Каменные джунгли избавились от добытчиков: формула современного равенства даёт сбой
Эпоха кредитов закончена: эти новые правила микрозаймов закрывают лазейку для мошенников
Полки пустеют быстрее миражей: супермаркеты Дубая тонут в очередях за водой и консервами
Смартфон превращается в отмычку: три правила, которые не оставят взломщикам шансов
С 1 марта в ЖКХ включают рентген: как новый контроль может ударить по тарифам
Революция в кармане: эта российская разработка не даёт зубам портиться даже после десерта
Демографию сравнили с атомным проектом: реактор рождаемости работает при одном условии
Сейчас читают
Биохимия комфорта против счетов ЖКХ: прагматичный побег из Бурятии стал массовым феноменом
Новости Улан-Удэ
Биохимия комфорта против счетов ЖКХ: прагматичный побег из Бурятии стал массовым феноменом
Живой щит на грядках: обычные цветы выделяют фитонциды и спасают овощи от наглых насекомых
Садоводство, цветоводство
Живой щит на грядках: обычные цветы выделяют фитонциды и спасают овощи от наглых насекомых
Популярное
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус

Выращивание редиса на подоконнике — быстрый и доступный способ получать свежие корнеплоды и зелень прямо дома, обновляя кухонный ритм

Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Поражение в войне с Ираном запустит процесс необратимого распада США
Поражение в войне с Ираном запустит процесс необратимого распада США
Призрак тайги с челюстями добермана: маленький зверь заставляет медведей бросать добычу и бежать
Ранний урожай без лишних хлопот: томаты, которым в теплице словно включили ускорение
Паровоз проиграл лошади — и победил мир: Мальчик-с-пальчик запустил революцию Сергей Милешкин Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России Любовь Степушова Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Эффект аниме вместо морщин: древний бьюти-приём из Японии возвращает лицу природную свежесть
Полки пустеют быстрее миражей: супермаркеты Дубая тонут в очередях за водой и консервами
Вместо бесконечной борьбы — отдых: неприхотливое трио превращает дачу в зону вечного релакса
Вместо бесконечной борьбы — отдых: неприхотливое трио превращает дачу в зону вечного релакса
Последние материалы
Вместо скальпеля и нитей: простая смена формы бровей подтягивает овал лица за несколько минут
Беременность без авралов и дедлайнов: привычный старт декрета поставили под сомнение
Ловушка для отличника: как прокрастинация защищает психику от тревоги и страха сделать работу плохо
Карибы на ладони с двадцатого этажа: этот огромный лайнер заменит туристам привычные пляжные курорты
Ленивый фитнес для тех, кто устал: упражнения лёжа, которые быстро вернут упругое тело
Цифровая бессонница отступает: три простых приёма превращают беспокойную ночь в глубокий и целебный отдых
Жемчуг на кончиках пальцев: это простое гигиеническое средство заменяет дорогой маникюр в салоне
Космос против самовара: эти два города-соседа изменились до неузнаваемости ради туристов в марте
Сердце ускоряет липолиз: правильный ритм движения заставляет организм расщеплять жир сам
Архитектура тела вместо диет: семь вещей в гардеробе творят чудеса с женской фигурой после сорока
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.