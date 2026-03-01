Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Марина Кузьмина

Причёска обретает второе дыхание: одна хитрость при сушке феном создаёт эффект густой гривы

Моя семья » Красота и стиль

Тонкие волосы часто кажутся капризными: они быстро теряют форму, утяжеляются от средств и кажутся менее густыми. Но с правильным подходом они обретают легкость и объем, становясь настоящим акцентом образа. Стрижки и укладки 2026 года ориентированы именно на это — на естественную пышность без лишнего веса.

Объемная укладка
Фото: Pravda.Ru by Марина Кузьмина, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Объемная укладка

Эксперты подчеркивают: ключ в балансе. Деликатный уход сохраняет структуру прядей, а модные техники добавляют движение. В этом сезоне акцент на стрижках с текстурой и легких фиксаторах, которые работают на корнях.

Разберем, как добиться желаемого эффекта шаг за шагом, опираясь на рекомендации стилистов.

Правила ухода за тонкими волосами

Тонкие пряди требуют бережного отношения: они легко повреждаются от агрессивных средств и частого мытья. Специалисты советуют мыть голову не чаще двух раз в неделю, чтобы сохранить естественные масла, которые защищают от сухости.

Выбирайте бессульфатные шампуни без силиконов — они очищают мягко, не утяжеляя корни. Кондиционер наносите только на кончики, избегая скользкого эффекта по всей длине.

Температура воды важна: теплая или прохладная закрывает чешуйки кутикулы, придавая блеск. Средства с аминокислотами увлажняют без жирности, в отличие от масел.

"Частое мытье смывает липиды, делая волосы хрупкими, — оптимально два раза в неделю с легкими формулами", — в беседе с Pravda. Ru рассказала трихолог (уход и профилактика) Оксана Левченко.

Параметр Рекомендация
Частота мытья 2 раза в неделю
Шампунь Бессульфатный, без силиконов
Температура воды Теплая или прохладная

Такие правила помогают сохранить естественный объем и предотвратить ломкость.

Способы создания объема без утяжеления

Сухой шампунь - идеальный помощник: он впитывает жир, приподнимает корни и освежает укладку. Муссы и спреи для объема фиксируют без жесткости.

Сушите голову вниз: этот прием поднимает пряди у корней, создавая пышность. Используйте фен на низкой температуре, минимизируя плойки.

"Сушка головой вниз — простой способ для визуальной густоты, без вреда структуре", — поделился парикмахер Светлана Козлова.

Эти техники работают ежедневно, не перегружая тонкие волосы.

Подходящие стрижки для тонких волос

Каре с градуировкой добавляет объем сзади, формируя чистый силуэт. Короткие варианты вроде пикси или боб делают образ живым и густым.

Легкая текстура придает движение, особенно на волнистых прядях. Избегайте лишних слоев — они ослабляют тонкие волосы.

В 2026 году такие стрижки сочетают с укладками для максимальной легкости.

Дополнительные советы для тонких волос

Массаж головы стимулирует кровоток, укрепляя корни. Питание с белками и омега-3 поддерживает здоровье прядей.

"Регулярный массаж улучшает густоту со временем, без салонных процедур", — объяснил парикмахер-стилист Анастасия Бурова.

Минимизируйте горячую укладку, чтобы избежать ломкости. Эти привычки преображают тонкие волосы в роскошные.

Ответы на популярные вопросы о тонких волосах

Как часто мыть тонкие волосы?

Два раза в неделю, чтобы не смывать защитные масла.

Какие средства не утяжеляют?

Бессульфатные шампуни и спреи для объема у корней.

Подходят ли короткие стрижки?

Да, пикси и боб визуально увеличивают густоту.

Экспертная проверка: трихолог (уход и профилактика) Оксана Левченко, парикмахер Светлана Козлова, парикмахер-стилист Анастасия Бурова.
Автор Марина Кузьмина
Марина Кузьмина — руководитель салона красоты, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
