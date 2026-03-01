Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алексей Мельников

Антенки прячутся в никуда: эта кисть для макияжа укрощает пушок на голове без следа склеивания

Моя семья » Красота и стиль

Мелкие торчащие "антенки" на голове способны мгновенно разрушить даже самую безупречную прическу, добавляя образу нежелательный налет небрежности. Бороться с этим пушком традиционными методами бывает непросто: избыток лака превращает пряди в неподвижный каркас, а обычная расческа лишь провоцирует статическое электричество, из-за чего пушистые волосы выбиваются еще сильнее. Однако решение проблемы нашлось в косметичках визажистов.

Укладка волос перед зеркалом
Фото: Pravda.Ru by Алексей Мельников, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Укладка волос перед зеркалом

Пользовательницы социальных сетей предложили оригинальный лайфхак, который позволяет усмирить непослушные волоски без эффекта склеивания. Оказалось, что для идеальной гладкости достаточно использовать обычную пушистую кисть для макияжа — ту самую, которой мы привыкли наносить румяна или пудру. Этот метод позволяет точечно воздействовать на проблему, сохраняя общую мягкость и естественный вид укладки.

Почему кисть для макияжа эффективнее расчески

Секрет успеха кроется в строении ворса косметической кисти. В отличие от зубьев расчески, густые и мягкие ворсинки охватывают каждый мелкий волосок со всех сторон. Когда мы пытаемся пригладить "антенки" ладонями, мы часто создаем лишнее давление, которое заставляет натуральные локоны деформироваться. Кисть же действует деликатно, равномерно распределяя фиксирующее средство по поверхности, не утяжеляя основную массу прически.

"Этот способ идеален для создания гладких хвостов или пучков, когда важно добиться зеркального блеска без видимых следов стайлинга", — в беседе с Pravda. Ru объяснила эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Кроме того, такой подход экономит продукт. Вместо того чтобы распылять облако лака на всю голову, вы наносите его строго на инструмент. Это особенно важно, если ваше окрашивание подразумевает сохранение живого блеска, который может померкнуть под толстым слоем фиксирующих средств.

Как правильно пригладить пушок на голове

Для выполнения этого трюка вам понадобится лак средней фиксации и чистая кисть с плотным ворсом. Сначала завершите основную укладку. Когда форма готова, распылите немного лака на ворс кисти с расстояния 10-15 сантиметров. Не нужно смачивать ее слишком сильно — ворс должен стать лишь слегка липким. Достаточно пары коротких нажатий, чтобы подготовить инструмент к работе.

Аккуратными, приглаживающими движениями пройдитесь кистью по направлению роста волос, уделяя внимание пробору и краевой линии у лба. Кисть "подцепит" даже самые короткие и тонкие волоски, плотно приклеивая их к обшей массе. Этот прием часто используют на модных показах, где тихая роскошь диктует требование к абсолютной опрятности каждой детали образа.

Инструмент Результат применения
Макияжная кисть Естественная фиксация без склеивания
Расческа-гребень Риск повреждения тонких волосков
Зубная щетка Более жесткая фиксация для вечерних причесок

"Многие пренебрегают финишными деталями, но именно отсутствие торчащих прядей делает макияж и прическу завершенными", — подметила визажист Анастасия Коршунова.

Альтернативные способы борьбы с непослушными волосами

Если под рукой нет кисти, можно воспользоваться старым проверенным методом — старой зубной щеткой. Она работает по тому же принципу, но дает более плотное прилегание, что удобно для создания графичных проборов. Тем, кто ценит яркость и индивидуальность в деталях, стоит обратить внимание на специальные гели-стики для волос, которые по форме напоминают тушь для ресниц. Они компактны и легко помещаются даже в самую маленькую сумочку.

Важно помнить, что состояние кончиков и корней напрямую зависит от общего ухода. Чрезмерное увлечение горячими инструментами или неправильно подобранные аксессуары могут сделать волосы ломкими. Например, если ваш мех зимней одежды постоянно соприкасается с распущенными прядями, они будут электризоваться и пушиться гораздо сильнее обычного.

"Для ежедневного усмирения пушка лучше выбирать кисти с натуральным ворсом — они меньше электризуют поверхность волоса", — подсказала специалист по уходу за кожей и волосами Ксения Анисимова.

Ответы на популярные вопросы о торчащих волосах

Нужно ли мыть кисть после использования лака?

Да, обязательно. Остатки стайлинга засыхают на ворсинках, делая их жесткими и колючими. Промывайте кисть мягким шампунем или специальным средством для очистки инструментов после каждого использования, чтобы она не портила структуру волоса.

Можно ли использовать этот метод на влажных волосах?

Нет, лайфхак с кистью предназначен исключительно для финишного этапа на сухих волосах. На влажных прядях лак может лечь пятнами и создать эффект грязной головы.

Подойдет ли кисть для синтетического ворса?

Синтетические кисти тоже работают, но они могут сильнее скользить по волосам. Натуральный ворс лучше удерживает микрокапли лака, обеспечивая более равномерное распределение.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, визажист Анастасия Коршунова, специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.
Автор Алексей Мельников
Алексей Мельников — колорист по волосам, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы волосы красота уход за волосами
Новости Все >
Каменные джунгли избавились от добытчиков: формула современного равенства даёт сбой
Эпоха кредитов закончена: эти новые правила микрозаймов закрывают лазейку для мошенников
Полки пустеют быстрее миражей: супермаркеты Дубая тонут в очередях за водой и консервами
Смартфон превращается в отмычку: три правила, которые не оставят взломщикам шансов
С 1 марта в ЖКХ включают рентген: как новый контроль может ударить по тарифам
Революция в кармане: эта российская разработка не даёт зубам портиться даже после десерта
Демографию сравнили с атомным проектом: реактор рождаемости работает при одном условии
Чужие небеса становятся прозрачными: аналитический прорыв ускоряет поиск воды на других планетах
Спамеры на проводе: где проходит грань между маркетингом и вторжением в частную жизнь
Пособия и пенсии пересчитают по новым формулам: март изменит привычные суммы
Сейчас читают
Земля ожила, как старый оркестр: Хабаровский край превращает поля в высокотехнологичный клад:
Хабаровск
Земля ожила, как старый оркестр: Хабаровский край превращает поля в высокотехнологичный клад:
Гигант из ледяной тьмы: в глубинах Антарктиды всплыло существо, которого там не ждут
Домашние животные
Гигант из ледяной тьмы: в глубинах Антарктиды всплыло существо, которого там не ждут
Доверие рушится за секунды: почему привычка сгонять кота с колен губит его суставы
Домашние животные
Доверие рушится за секунды: почему привычка сгонять кота с колен губит его суставы
Популярное
Иран меняет правила войны, массово атакуя базы США в странах Персидского залива

Ракетный залп Ирана по ключевым объектам в шести странах изменил правила войны. Пока Дубай эвакуирует небоскребы, монархии Залива размышляют о цене дружбы с США.

Иран меняет правила войны, массово атакуя базы США в странах Персидского залива
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Поршни спеклись в единый монолит: как копеечная привычка экономить топливо уничтожает двигатель
Нефть почуяла запах пороха: стоимость барреля резко устремилась вверх после атаки на Тегеран
Паровоз проиграл лошади — и победил мир: Мальчик-с-пальчик запустил революцию Сергей Милешкин Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России Любовь Степушова Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Доверие рушится за секунды: почему привычка сгонять кота с колен губит его суставы
Солнце швыряет разряд сквозь воздух: верхние слои атмосферы давят на трещины в земле силой приливов
Свет из прошлого летел 160 тысяч лет: до Земли дошли сигналы о начале крушения огромной звезды
Свет из прошлого летел 160 тысяч лет: до Земли дошли сигналы о начале крушения огромной звезды
Последние материалы
Тепловая артерия Архангельска оживает: четвертый вывод ТЭЦ мощностью за 200 Гкал/ч питает новые кварталы Майской Горки и Соломбалы
Бетонная ловушка для тока: ошибки бывалых самодельщиков, которые нельзя повторять дома
Светлогорск дышит интенсивно: 11 рейсов в день связывают побережье с Калининградом в марте
Каменные джунгли избавились от добытчиков: формула современного равенства даёт сбой
Пасеки седеют под северным ветром: средний возраст вологодских пчеловодов превысил 60 лет, угрожая чистоте среднерусской пчелы
Гусеницы оживили лесные тропы: череповецкие машины спасают северных оленей от браконьеров в Керженской чаще
Псков притягивает заводы трех округов: форум запускает кооперацию для цепочек поставок
Кишка без нервов оживает тайно: петербургские хирурги провели бесшовную операцию семимесячному оренбуржцу
Сетчатка недоношенных крепнет лазером: новгородский кабинет останавливает слепоту в критические недели жизни
Ледяные глыбы обретают полет: крыши Петрозаводска превратили улицы в зоны смертельного риска
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.