Современные техники окрашивания: как добиться многогранности и объема в волосах с помощью трендовых тонов

С приходом марта 2026 года многие хотят обновить образ, выбрав окрашивание, которое подчеркнет естественную красоту и добавит весенней теплоты. Красно-коричневая гамма идеально подходит: ее оттенки сочетают глубину коричневого с искрами красного, создавая многогранный эффект, который меняется в зависимости от освещения. Это не просто цвет — это способ гармонично слиться с природой, когда солнце начинает мягко золотить кожу.

Фото: Pravda.Ru by Анастасия Бурова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с волнистыми волосами

Такие тона универсальны: они подходят брюнеткам, блондинкам и рыжим, подчеркивая текстуру волос и добавляя объема. Знаменитости вроде Кендалл Дженнер, Дуа Липы и Хлои Кардашьян уже сделали их своими фаворитами, показав, как бронза, пламя и орех превращают повседневный look в нечто роскошное. Тренды 2026 года подтверждают: эти цвета на пике популярности.

Выбор оттенка зависит от тона кожи и желаемого эффекта. Теплые подтоны лица расцветают в медных бликах, холодные — в вишневых. Физика света здесь играет ключевую роль: пигменты отражают лучи избирательно, создавая иллюзию объема и сияния даже на тонких прядях.

Клубничная брюнетка

Этот оттенок сочетает мягкий красный с коричневым, создавая пастельный эффект, который выглядит естественно на темной базе. Брюнеткам он добавляет нежности, не требуя сильного осветления. Световые волны отражаются от пигментов, усиливая блеск и делая волосы визуально гуще.

Вымывается постепенно, сохраняя форму. Идеален для тех, кто хочет обновить зимний цвет без риска. Окрашивание седых волос в похожие тона тоже выигрывает от такой техники.

"Клубничный тон мягко ложится на брюнет, не пересушивая, и держится до 6 недель при правильном уходе", — в беседе с Pravda. Ru рассказал парикмахер-технолог Алексей Мельников.

Махагон

Глубокий красно-коричневый, напоминающий полированное дерево. Теплые переливы создают роскошь, особенно в весеннем свете. Антропология цвета подсказывает: такие тона ассоциируются с землей и теплом, усиливая привлекательность.

Подходит для насыщенного образа. Карли Клосс выбрала его за естественность. Сочетается с перьевой стрижкой.

Оттенок Кому подходит Махагон Темные базы, теплая кожа

Таблица показывает базовые советы по выбору. Для махагона важна подготовка волос.

Красный в стиле Дженнер

Бронзово-медный с глянцем, как у Кендалл. Переход от эспрессо к этому тону освежает. Физика блеска: пигменты усиливают отражение, создавая металлический эффект.

Тренд 2022 эволюционировал в 2026. Вирусные цвета года включают вариации.

Вишневая кола

Дерзкий оттенок 90-х, как у Дуа Липы. Вишнево-коричневый вдохновлен ретро. Делает волосы яркими, но сбалансированными.

Мода на Y2K возвращает такие тона. Идеально с кудрявой стрижкой.

"Вишневая кола требует тонирования каждые 4 недели, чтобы сохранить насыщенность и избежать желтизны", — в разговоре с Pravda. Ru поделилась парикмахер Светлана Козлова.

Весенний коричневый

Теплый тон с текстурой от рваной стрижки. Переход от зимы к весне. Добавляет легкости.

Укладка феном усиливает объем.

Благородная ржавчина

Приглушенно-оранжевый, как у Хлои Кардашьян. Помолаживает, гармонирует с макияжем.

Оттенок Эффект Ржавчина Освежает лицо

Такой цвет меняет восприятие возраста.

Холодный рыжий

Медно-каштановый Софи Тёрнер: глубина с бликами. Уравновешивает яркость.

Выпрямление волос подчеркивает.

Медный коричневый

Глубокий медный для брюнеток. Множество вариаций, естественный вид.

"Медный требует защиты от солнца, чтобы не выцветать", — объяснил трихолог Оксана Левченко.

Ответы на популярные вопросы о трендах окрашивания волос на весну 2026

Сколько держится красно-коричневое окрашивание?

От 4 до 8 недель, в зависимости от ухода и частоты мытья. Используйте шампуни без сульфатов.

Кому подойдут эти оттенки?

Универсальны, но теплые тона — для золотистой кожи, холодные — для розовой.

Нужно ли осветлять волосы?

Для темных баз — нет, тонирование достаточно. Светлые требуют пигментации.

Как ухаживать после окрашивания?

Термозащита, маски, минимум стайлинга. Советы стилиста помогут.

