Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анастасия Бурова

Современные техники окрашивания: как добиться многогранности и объема в волосах с помощью трендовых тонов

Моя семья » Красота и стиль

С приходом марта 2026 года многие хотят обновить образ, выбрав окрашивание, которое подчеркнет естественную красоту и добавит весенней теплоты. Красно-коричневая гамма идеально подходит: ее оттенки сочетают глубину коричневого с искрами красного, создавая многогранный эффект, который меняется в зависимости от освещения. Это не просто цвет — это способ гармонично слиться с природой, когда солнце начинает мягко золотить кожу.

Девушка с волнистыми волосами
Фото: Pravda.Ru by Анастасия Бурова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с волнистыми волосами

Такие тона универсальны: они подходят брюнеткам, блондинкам и рыжим, подчеркивая текстуру волос и добавляя объема. Знаменитости вроде Кендалл Дженнер, Дуа Липы и Хлои Кардашьян уже сделали их своими фаворитами, показав, как бронза, пламя и орех превращают повседневный look в нечто роскошное. Тренды 2026 года подтверждают: эти цвета на пике популярности.

Выбор оттенка зависит от тона кожи и желаемого эффекта. Теплые подтоны лица расцветают в медных бликах, холодные — в вишневых. Физика света здесь играет ключевую роль: пигменты отражают лучи избирательно, создавая иллюзию объема и сияния даже на тонких прядях.

Клубничная брюнетка

Этот оттенок сочетает мягкий красный с коричневым, создавая пастельный эффект, который выглядит естественно на темной базе. Брюнеткам он добавляет нежности, не требуя сильного осветления. Световые волны отражаются от пигментов, усиливая блеск и делая волосы визуально гуще.

Вымывается постепенно, сохраняя форму. Идеален для тех, кто хочет обновить зимний цвет без риска. Окрашивание седых волос в похожие тона тоже выигрывает от такой техники.

"Клубничный тон мягко ложится на брюнет, не пересушивая, и держится до 6 недель при правильном уходе", — в беседе с Pravda. Ru рассказал парикмахер-технолог Алексей Мельников.

Махагон

Глубокий красно-коричневый, напоминающий полированное дерево. Теплые переливы создают роскошь, особенно в весеннем свете. Антропология цвета подсказывает: такие тона ассоциируются с землей и теплом, усиливая привлекательность.

Подходит для насыщенного образа. Карли Клосс выбрала его за естественность. Сочетается с перьевой стрижкой.

Оттенок Кому подходит
Махагон Темные базы, теплая кожа

Таблица показывает базовые советы по выбору. Для махагона важна подготовка волос.

Красный в стиле Дженнер

Бронзово-медный с глянцем, как у Кендалл. Переход от эспрессо к этому тону освежает. Физика блеска: пигменты усиливают отражение, создавая металлический эффект.

Тренд 2022 эволюционировал в 2026. Вирусные цвета года включают вариации.

Вишневая кола

Дерзкий оттенок 90-х, как у Дуа Липы. Вишнево-коричневый вдохновлен ретро. Делает волосы яркими, но сбалансированными.

Мода на Y2K возвращает такие тона. Идеально с кудрявой стрижкой.

"Вишневая кола требует тонирования каждые 4 недели, чтобы сохранить насыщенность и избежать желтизны", — в разговоре с Pravda. Ru поделилась парикмахер Светлана Козлова.

Весенний коричневый

Теплый тон с текстурой от рваной стрижки. Переход от зимы к весне. Добавляет легкости.

Укладка феном усиливает объем.

Благородная ржавчина

Приглушенно-оранжевый, как у Хлои Кардашьян. Помолаживает, гармонирует с макияжем.

Оттенок Эффект
Ржавчина Освежает лицо

Такой цвет меняет восприятие возраста.

Холодный рыжий

Медно-каштановый Софи Тёрнер: глубина с бликами. Уравновешивает яркость.

Выпрямление волос подчеркивает.

Медный коричневый

Глубокий медный для брюнеток. Множество вариаций, естественный вид.

"Медный требует защиты от солнца, чтобы не выцветать", — объяснил трихолог Оксана Левченко.

Ответы на популярные вопросы о трендах окрашивания волос на весну 2026

Сколько держится красно-коричневое окрашивание?

От 4 до 8 недель, в зависимости от ухода и частоты мытья. Используйте шампуни без сульфатов.

Кому подойдут эти оттенки?

Универсальны, но теплые тона — для золотистой кожи, холодные — для розовой.

Нужно ли осветлять волосы?

Для темных баз — нет, тонирование достаточно. Светлые требуют пигментации.

Как ухаживать после окрашивания?

Термозащита, маски, минимум стайлинга. Советы стилиста помогут.

Читайте также

Экспертная проверка: парикмахер-технолог Алексей Мельников, парикмахер Светлана Козлова, трихолог Оксана Левченко.
Автор Анастасия Бурова
Анастасия Бурова — парикмахер-стилист с 15-летним стажем. Рассказывает про уход за волосами, окрашивание и форму стрижек.
Темы красота
Новости Все >
Чужие небеса становятся прозрачными: аналитический прорыв ускоряет поиск воды на других планетах
Спамеры на проводе: где проходит грань между маркетингом и вторжением в частную жизнь
Пособия и пенсии пересчитают по новым формулам: март изменит привычные суммы
Пост без мяса может ударить по крови и гормонам: как перестроить рацион без потерь
Угольный якорь потопил отчёт: из-за чего ММК фиксирует убыток в 25,5 млрд рублей за квартал
Стены помнят всё, но не стареют: вековые дома внезапно обошли современные ЖК по цене и спросу
Пустые обещания на этикетке: искусственные подсластители лишают мозг былой остроты и ясности
Колыбель качается в другую сторону: отцы в декрете могут стать испытанием для страны
Онлайн-империя крепнет незаметно: благодаря чему объем российской интернет-экономики взлетит на 20-25%
Уют вокруг отеля имеет свою цену: эти дополнительные сборы делают экскурсионные маршруты доступнее
Сейчас читают
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Красота и стиль
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Бетонный колосс Востока: Владивосток забирает себе треть всей гигантской стройки региона
Новости Владивостока сегодня
Бетонный колосс Востока: Владивосток забирает себе треть всей гигантской стройки региона
Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России
Ближний Восток
Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России
Популярное
Иран меняет правила войны, массово атакуя базы США в странах Персидского залива

Ракетный залп Ирана по ключевым объектам в шести странах изменил правила войны. Пока Дубай эвакуирует небоскребы, монархии Залива размышляют о цене дружбы с США.

Иран меняет правила войны, массово атакуя базы США в странах Персидского залива
Поршни спеклись в единый монолит: как копеечная привычка экономить топливо уничтожает двигатель
Поршни спеклись в единый монолит: как копеечная привычка экономить топливо уничтожает двигатель
Нефть почуяла запах пороха: стоимость барреля резко устремилась вверх после атаки на Тегеран
Доверие рушится за секунды: почему привычка сгонять кота с колен губит его суставы
Паровоз проиграл лошади — и победил мир: Мальчик-с-пальчик запустил революцию Сергей Милешкин Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России Любовь Степушова Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Солнце швыряет разряд сквозь воздух: верхние слои атмосферы давят на трещины в земле силой приливов
Свет из прошлого летел 160 тысяч лет: до Земли дошли сигналы о начале крушения огромной звезды
Маникюр вне времени: тенденция, которая меняет представление об уходе за ногтями
Маникюр вне времени: тенденция, которая меняет представление об уходе за ногтями
Последние материалы
Ранний урожай без лишних хлопот: томаты, которым в теплице словно включили ускорение
Доступные автомобили, которые не превратятся в головную боль: выбор надёжных машин за 300 тысяч рублей
Шапка едет на антресоль — уши выходят из подполья: эти весенние украшения заменяют даже хайлайтер
Пушок и укладка: неожиданные советы для избавления от непослушных волос без сложных процедур
Обставленная квартира или свободное пространство: что помогает быстрее продать жилье в 2026 году
Изумрудный блеск на подоконнике: секретный график питания превращает чахлые всходы в гигантов
Хруст огурцов встречает сладость кукурузы: крабовый салат, который готовится за 15 минут
Вместо бесконечной борьбы — отдых: неприхотливое трио превращает дачу в зону вечного релакса
Внеземные воды не были мифом: что открытие каолинита на Марсе говорит о его климате
Горячо или холодно: умывание такой водой оставляет грязь внутри и провоцирует высыпания
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.