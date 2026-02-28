Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Марина Кузьмина

Макияж, который работает вместо пластики: корейские приёмы для естественного омоложения

Красота и стиль

В 2026 году корейский макияж эволюционировал в сторону полной естественности, где мягкие текстуры и деликатные акценты заменяют плотные слои и резкие контуры. Этот сдвиг отражает глобальное стремление к гармонии с природными чертами лица, делая образ свежим и универсальным для любого возраста. Визажисты подчеркивают индивидуальность, используя оптические иллюзии света и объема, чтобы усилить достоинства без маскировки.

Макияж
Фото: www.freepik.com by lookstudio is licensed under Free More info
Макияж

Привычные техники уходят в прошлое: вместо тяжелого тонального крема — невесомые средства с эффектом слияния с кожей. Такой подход не только упрощает рутину, но и позволяет коже дышать, сохраняя ее сияние на весь день. Корейские тренды 2026 года идеально вписываются в повседневность, предлагая простые шаги для свежего вида.

Эти изменения вдохновлены философией баланса, где макияж усиливает естественную красоту, а не конкурирует с ней. От размытых губ до акцента под глазами — каждый элемент создает иллюзию отдыха и молодости.

Размытые губы

Размытые губы — визитная карточка корейского макияжа 2026 года. Контур мягко растушевывается с помощью бархатистых тинтов и карандашей с округлым грифелем, создавая эффект легкой дымки. Этот прием визуально увеличивает объем, используя принцип рассеянного света, где границы сливаются, делая губы полнее без искусственности. Такой макияж заблюренных губ идеален для повседневности, подчеркивая естественный оттенок.

В отличие от четких линий прошлого, новая техника выходит за естественную границу губ минимально, усиливая симметрию лица. Кремовые текстуры фиксируются без липкости, сохраняя комфорт часами. Это особенно ценят женщины за 35, ищущие баланс между свежестью и зрелостью.

"Размытый эффект на губах создает оптическую иллюзию объема за счет мягких переходов, что делает лицо гармоничнее без перегрузки", — в беседе с Pravda. Ru рассказала визажист Анастасия Коршунова.

Акцент под глазами

В корейском макияже 2026 года легкая припухлость под глазами трактуется как признак молодости. Вместо коррекции ее подчеркивают холодной тенью снизу и светлым хайлайтером сверху, создавая глубину и свежесть взгляда. Физика отражения света здесь играет ключевую роль: хайлайтер рассеивает блики, имитируя отдохнувшую кожу. Такой кремовый акцент смягчает черты, делая выражение лица открытым.

Техника подходит для всех типов внешности, особенно после насыщенного дня. Она усиливает естественный объем, избегая тяжелых теней, и сочетается с минимальным тоном.

Элемент Описание
Холодная тень Под линией глаза для глубины
Светлый хайлайтер Сверху для сияния и объема

Результат — глаза кажутся крупнее и выразительнее, без усилий.

Румяна под глазами

Румяна переместились выше скул — прямо под глаза, растушевываются кремовыми текстурами для эффекта естественного румянца. Водные формулы дают полупрозрачный оттенок, имитируя прилив крови к коже. Это оживляет лицо, скрывая усталость, и гармонирует с увлажняющим тоном.

Мягкое нанесение без границ усиливает свежесть, подходя для зрелой кожи, где традиционные румяна могут утяжелять.

Прямые брови

Корейские брови 2026 года — прямые и мягкие, светлее натурального тона. Тонкие карандаши и гели фиксируют волоски, осветляя их для спокойного выражения лица. Форма меняет восприятие, делая черты моложе, как в антропологических эталонах гармонии. Подробнее о цвете и форме бровей.

Эта техника упрощает уход, сочетаясь с остальным макияжем для цельного образа.

"Прямые брови смягчают лицо, создавая эффект молодости через простую коррекцию формы", — в разговоре с Pravda. Ru поделилась эксперт по декоративной косметике Анна Плотникова.

Общий тренд — отказ от маски в пользу усиления природы, универсальный для всех.

"Корейский макияж после 30 фокусируется на легких текстурах, чтобы избежать утяжеления", — объяснил врач-косметолог Мария Полякова.

Ответы на популярные вопросы о корейском макияже 2026 года

Подходит ли корейский макияж для зрелой кожи?

Да, легкие текстуры и мягкие акценты идеальны после 35, усиливая свежесть без маскировки.

Какие средства нужны для размытых губ?

Бархатистый тинт и карандаш с мягким грифелем для дымчатого эффекта.

Как наносить румяна под глаза?

Кремовую текстуру растушевывать пальцами снизу от внутреннего уголка глаза.

Можно ли сочетать с западными трендами?

Да, прямые брови гармонируют с минимализмом, усиливая естественность.

Читайте также

Экспертная проверка: визажист Анастасия Коршунова, эксперт по декоративной косметике Анна Плотникова, врач-косметолог Мария Полякова.
Автор Марина Кузьмина
Марина Кузьмина — руководитель салона красоты, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы макияж красота
