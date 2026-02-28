Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Оксана Селивёрстова

Кудри перестают пушиться и ломаться: новая схема ухода работает мягко, но меняет всё

Моя семья » Красота и стиль

Кудрявые волосы — это не просто текстура, а сложная структура, где каждый завиток формируется благодаря естественному напряжению белковых цепочек. С возрастом, особенно после 35, эти цепочки теряют эластичность из-за накопленного повреждения от тепла и химии, и привычные шампуни с сульфатами начинают усугублять сухость. Кудрявый метод меняет подход: он фокусируется на сохранении влаги и форме, превращая уход в ритуал, подчеркивающий естественную красоту.

Девушка с кудряшками
Фото: Designed by Freepik by halayalex is licensed under publik domain
Девушка с кудряшками

Новые техники учитывают физику локонов — капли воды на прядях создают вес, распрямляющий завиток, поэтому сушка и нанесение средств происходят с учетом гравитации и поверхностного натяжения. Это не тренд, а научно обоснованный способ продлить жизнь волосам, делая их упругими и блестящими без утюжков.

В мире, где прямые пряди доминировали десятилетиями, возврат к натуральным кудрям отражает антропологический сдвиг: люди ценят аутентичность, а уход эволюционирует под индивидуальные нужды.

Почему привычные средства перестают работать после 35

После 35 лет кудри меняются: гормональные сдвиги снижают выработку кожного сала, делая пряди суше, а кутикула — менее гладкой. Обычные шампуни с агрессивными ПАВ разрушают липидный барьер, усиливая пушистость. Сухость волос возникает не от недостатка масок, а от потери влаги на молекулярном уровне — вода уходит быстрее из-за ослабленных водородных связей в кератине.

Кудрявый метод предлагает отказ от силиконов: они создают пленку, маскирующую проблему, но не решающую ее. Вместо этого — мягкие формулы с протеинами для тонких локонов или увлажнителями для жестких, чтобы восстановить баланс.

"С возрастом волосы теряют эластичность из-за снижения коллагена в фолликулах, поэтому агрессивные средства только усугубляют сухость", — в беседе с Pravda. Ru рассказал парикмахер Светлана Козлова.

Правильное мытье по кудрявому методу

Мытье начинается с теплой воды — горячая разрушает дисульфидные мостики в кератине, делая завитки рыхлыми. Шампунь без сульфатов наносится только на кожу головы, пена стекает по длине, очищая без трения. Это минимизирует статическое электричество, которое вызывает пушистость.

Далее кондиционер или маска: пальцами втирают снизу вверх, имитируя естественный поток. Техника "сквошинг" — сжатие прядей с разбавленным бальзамом — распределяет влагу равномерно, усиливая капиллярный эффект в кутикуле.

Этап мытья Что делать
Шампунь Массаж кожи головы 2 минуты
Кондиционер Сжатие снизу вверх, не смывать полностью

Несмываемый уход фиксирует результат, создавая защитный слой на основе полимеров, устойчивый к влажности.

Сушка и первые шаги укладки

Микрофибровое полотенце впитывает воду лучше хлопка за счет микрощетинок, сокращая время сушки вдвое без повреждений. Полчаса под ним — и локоны раскладывают руками, фиксируя заколками у корней для объема. Гравитация помогает сохранить форму.

Массаж головы во время сушки стимулирует кровоток, питая фолликулы. Спрей с эфирными маслами освежает: масла снижают трение между прядями, возвращая блеск.

Укладка и стрижка для локонов

После высыхания наклон головы вниз и сжатие "оживляют" завитки — техника использует центробежную силу для упругости. Стрижка сухих прядей позволяет видеть реальную форму, сохраняя слои для движения.

"Стрижка кудрей требует работы руками, чтобы не нарушить естественный рисунок завитка", — в разговоре с Pravda. Ru поделилась парикмахер-технолог Алексей Мельников.

Это особенно важно для зрелых локонов, теряющих плотность.

Что выбрать после 35 лет

После 35 акцент на увлажнение: протеины для объема, но не постоянно, чтобы избежать жесткости. Объем у корней с заколками компенсирует истончение. Метод адаптируется под ритм жизни, делая уход простым.

"После 35 волосы нуждаются в профилактике выпадения через бережный массаж и мягкие средства", — объяснил трихолог Оксана Левченко.

Тип волос Рекомендация
Тонкие Протеины + объем
Жесткие Увлажнители без белка

Ответы на популярные вопросы об уходе за кудрявыми волосами

Нужен ли шампунь в кудрявом методе?

Да, но мягкий без сульфатов — только на кожу головы, чтобы не пересушивать длину.

Как избежать пушистости?

Сквошинг и микрофибра: они сохраняют влагу внутри кутикулы.

Подходит ли метод тонким кудрям?

Идеально — протеины добавят упругости без утяжеления.

Читайте также

Экспертная проверка: трихолог Оксана Левченко, парикмахер Светлана Козлова, парикмахер-технолог Алексей Мельников.
Автор Оксана Селивёрстова
Оксана Селивёрстова — преподаватель парикмахерского искусства с 19-летним стажем. Рассказывает про обучение, техники и стандарты профессии.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы красота уход за волосами
Новости Все >
Спамеры на проводе: где проходит грань между маркетингом и вторжением в частную жизнь
Пособия и пенсии пересчитают по новым формулам: март изменит привычные суммы
Пост без мяса может ударить по крови и гормонам: как перестроить рацион без потерь
Угольный якорь потопил отчёт: из-за чего ММК фиксирует убыток в 25,5 млрд рублей за квартал
Стены помнят всё, но не стареют: вековые дома внезапно обошли современные ЖК по цене и спросу
Пустые обещания на этикетке: искусственные подсластители лишают мозг былой остроты и ясности
Колыбель качается в другую сторону: отцы в декрете могут стать испытанием для страны
Онлайн-империя крепнет незаметно: благодаря чему объем российской интернет-экономики взлетит на 20-25%
Уют вокруг отеля имеет свою цену: эти дополнительные сборы делают экскурсионные маршруты доступнее
Броня дала трещину: популярный способ защиты от беременности оказался лишь иллюзией безопасности
Сейчас читают
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Красота и стиль
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Бирюза в сердце Сибири: Гурьевский округ скрывает озера и скалы невероятной красоты
Новости Кемерова
Бирюза в сердце Сибири: Гурьевский округ скрывает озера и скалы невероятной красоты
Популярное
Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России

Провал переговоров Ирана и США по ядерной программе Тегерана ставит мир на грань нового конфликта. Для России он будет экзистенциальным.

Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России
Коржи хрустят, как в детстве: рецепт Наполеона, который возвращает вкус семейных праздников
Коржи хрустят, как в детстве: рецепт Наполеона, который возвращает вкус семейных праздников
Стрижки, что работают вместо подтяжки: тренды сезона, от которых лицо молодеет само
Горячие постные пирожки на каждый день — открытие для тех, кто ценит вкус и русские традиции
Паровоз проиграл лошади — и победил мир: Мальчик-с-пальчик запустил революцию Сергей Милешкин Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России Любовь Степушова Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Билет на электричку: новые маршруты свяжут города России и Белоруссии
Жимолость в саду — эстетика и польза: идеальные сорта для вашего участка и их особенности
Иран меняет правила войны, массово атакуя базы США в странах Персидского залива
Иран меняет правила войны, массово атакуя базы США в странах Персидского залива
Последние материалы
Энергетический ландшафт Ямала меняется с бешеной скоростью: 4,7 млрд рублей на новые мощности для региона
Курганская область показывает: даже в тюрьме отцовство возможно, и это изменения к лучшему
Город мечты и реальные перемены: Астрахань меняется под влияние современных стандартов комфорта
Благоустройство не под контролем: чем это грозит Магасу и его будущему комфорта
Спамеры на проводе: где проходит грань между маркетингом и вторжением в частную жизнь
Чукотская закалка в небе над Россией: замгубернатора предотвратил экстренную посадку лайнера в заснеженной тайге
Миниатюрные атлеты в меховых шубах: кошка повторяет этот ритуал до 15 раз в сутки
Маникюр вне времени: тенденция, которая меняет представление об уходе за ногтями
Секрет идеальной струи найден на кухне: один предмет из мусора очистит носик смесителя
Яд из зубной щетки: бактерия Streptococcus mutans превращает чистку зубов в опасную лотерею
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.