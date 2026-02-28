Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Белое золото из кухонного шкафа: обычный порошок растворяет жир и возвращает волосам живой объём

Жирные корни, тусклость, быстрое загрязнение и выпадение волос знакомы многим. Обычная пищевая сода оказывается мощным союзником в борьбе с этими проблемами. Благодаря щелочной природе она глубоко очищает кожу головы, регулируя баланс и продлевая свежесть без агрессивных средств.

Фото: www.pexels.com by Antoni Shkraba Studio is licensed under Бесплатное использование
Сода работает как мягкий эксфолиант: ее частицы физически удаляют ороговевшие клетки, улучшая кровоток к фолликулам. Биохимически она нейтрализует избыток кожного сала, растворяя жиры и остатки продуктов. Такой подход возвращает волосам естественный блеск и объем, делая уход эстетичным ритуалом.

Эволюционно люди всегда использовали подручные минералы для гигиены — сода эхом отзывается на эти инстинкты, предлагая простоту в эпоху сложных формул.

Как это работает

Сода, или бикарбонат натрия, имеет pH около 9, что делает ее щелочной. Кожа головы обычно кислая, а избыток сала сдвигает баланс. Сода восстанавливает равновесие, растворяя липиды и предотвращая скопление грязи. Физически ее абразивные кристаллы отшелушивают мертвые клетки, стимулируя микроциркуляцию — кровь лучше питает луковицы, укрепляя корни.

Сода нейтрализует кислоты от бактерий, снижая воспаления и перхоть.

Свойство Эффект
Регуляция сала Продлевает свежесть корней
Отшелушивание Улучшает кровоток у фолликулов
Очищение Смывает стайлинг и пигмент

Такие свойства делают соду универсальным инструментом для глубокого очищения, особенно при частом мытье головы.

"Сода эффективно регулирует себум, но дозировка главное — избыток сушит", — в беседе с Pravda. Ru рассказал трихолог Оксана Левченко.

Кому подойдёт такой уход

Метод идеален для жирной кожи головы с жирными корнями, отсутствием объема и частым использованием стайлинга. Сода подсушивает, нормализуя железы, и усиливает кровоснабжение, снижая выпадение. Помогает при легкой перхоти и смывает пигмент после окрашивания.

Щелочь эмульгирует жиры, как в мыле, а массаж активирует фолликулы. Биохимически сода подавляет грибки, вызывающие перхоть. 

Для тусклых волос, как в случаях с поврежденной длиной, сода очищает корни, не затрагивая кончики.

Как правильно применять соду

Смешайте 1 ст. л. шампуня с &frac12 ч. л. соды в ладони. Нанесите на корни, помассируйте 3-5 минут для активации микроциркуляции. Смойте, повторите шампунь, бальзам — только на длину. Не сыпьте в бутылку: реакция с водой снижает pH.

Такой ритуал, подобный японскому методу, усиливает блеск без процедур. Биохимия: пена с содой лучше пенетрирует поры.

"Массаж с содой пробуждает фолликулы, продлевая чистоту на 1-2 дня", — поделилась парикмахер Светлана Козлова.

Противопоказания и меры предосторожности

Избегайте при сухой коже, дерматитах, экземе или ранах — щелочь раздражает. Консультируйтесь с трихологом при хронических проблемах. Это не замена врачу: индивидуальные реакции варьируются.

"При сухости чередуйте с увлажнителями, чтобы не нарушить барьер", — объяснил парикмахер-технолог Алексей Мельников.

Ответы на популярные вопросы о соде для волос

Можно ли использовать соду ежедневно?

Нет, 1-2 раза в неделю достаточно. Ежедневно пересушит кожу, нарушая баланс сала.

Подойдет ли сода для окрашенных волос?

Да, смывает излишки пигмента без сильного осветления. Но не чаще раза в месяц.

Что если после соды волосы стали жесткими?

Нанесите маску на длину и сократите частоту. Добавьте масло для смягчения.

Сода лечит выпадение?

Улучшает кровоток, но не заменяет терапию. При сильном выпадении — к врачу.

Какая сода лучше: пищевая или каустическая?

Только пищевая — она чистая и безопасная для кожи.

Экспертная проверка: трихолог Оксана Левченко, парикмахер Светлана Козлова, парикмахер-технолог Алексей Мельников.
Автор Ксения Анисимова
Ксения Анисимова — специалист по уходу за кожей, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
