Вера Ермакова

Бабушкина шкатулка вновь открыта: один крупный элемент заменяет целую гору бижутерии

Моя семья » Красота и стиль

В модной индустрии существуют артефакты, вызывающие либо абсолютный восторг, либо категорическое неприятие. Жемчуг — ярчайший пример такого стилистического дуализма. Для одних жемчужные нити остаются символом вневременной элегантности в духе принцессы Дианы, для других — прочно ассоциируются с "бабушкиной шкатулкой" и риском визуально добавить себе лишний десяток лет.

Жемчужные бусы
Фото: commons.wikimedia.org by TheAnnAnn, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жемчужные бусы

В 2026 году дискуссия выходит на новый уровень: дизайнеры Chanel, Valentino и Bottega Veneta переосмыслили классику, предложив интегрировать перламутр в расслабленные и даже дерзкие городские аутфиты. Чтобы такой аксессуар не конфликтовал с образом, важно учитывать общую стилистику, включая актуальные стрижки и современные фактуры одежды.

В этом материале:

Эволюция жемчуга: от архивов до подиумов 2026 года

Долгое время концепция ношения жемчуга опиралась на строгие каноны: маленькое черное платье, гладкая укладка и безупречная упругость кожи. Однако коллекции 2026 года, представленные Матье Блази, разрушили этот монолит. Жемчуг перестал быть атрибутом исключительно вечернего выхода или строгого офисного дресс-кода.

"Жемчуг в 2026 году — это не про статус, а про иронию. Мы видим, как классические бусы сочетаются с худи или объемными джинсами, создавая необходимый контраст между 'высокой' классикой и уличным стилем", — в беседе с Pravda. Ru объяснила эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

На последних показах в Нью-Йорке бусы стали частью трибьюта легендарному редактору Диане Вриланд. Секрет успеха заключался в минималистичном черном тотал-луке, где жемчуг выступал лишь мягким световым акцентом, не перегружая общую композицию. В таких сочетаниях даже обувь играет роль — часто стилисты выбирают практичные городские ботинки, чтобы снизить градус пафосности украшений.

Как носить украшения и не выглядеть старше

Главная ловушка жемчуга — его способность "состаривать" образ при избыточной аккуратности. Чтобы избежать эффекта "ретро", попробуйте отойти от симметрии. Вместо одной нити используйте многослойность: несколько ожерелий разной длины и диаметра бусин создают нужный объем и динамику. Это отлично работает, если вы выбираете джинсы с комфортным характером и простую белую футболку.

Параметр стилизации Рекомендация 2026
Количество нитей 3 и более (многослойность)
Сочетание металлов Микс с грубыми цепями
Цвет жемчуга Графитовый, розовый, черный

Для создания современного имиджа важно следить за деталями. Например, если акцент сделан на шею, руки должны выглядеть безупречно. В этом сезоне стилисты рекомендуют обратить внимание на квадратную форму ногтей, которая вернулась в моду и создает отличный геометрический контраст с округлостью жемчужин.

"Чтобы жемчуг не добавлял возраста, миксуйте его с современными текстурами: кожей, денимом или технологичными тканями. Важно, чтобы лицо не терялось — используйте средства с витамином C для сияния, но помните, что неправильное хранение превращает косметику в пустышку", — в разговоре с Pravda. Ru поделилась косметолог-эстетист Татьяна Громова.

Смешение стилей и новые цветовые решения

Джонатан Андерсон в этом сезоне совершил настоящий прорыв, заменив привычный белый жемчуг на графитовый. Серое сияние выглядит более футуристично и легко вписывается в гардероб, где доминируют глубокие оттенки синего. Также актуальны нежно-розовые и черные вариации, которые лишены налета консерватизма.

Бренды Givenchy и Ermanno Scervino пошли еще дальше, соединив перламутровые сферы с блестящим металлом и грубыми звеньями цепей. Такая игра стилей позволяет носить украшения не только на вечерние мероприятия, но и сочетать их с зимней одеждой, будь то оверсайз-пуховик или пушистые сапоги-йети. Главная задача — создать образ, в котором классический элемент кажется случайным, "небрежным" дополнением.

"Жемчуг сегодня — это не только ожерелье. Мы видим его на обуви, сумках и даже в качестве элементов на джинсах. Главное правило: если вы надели жемчуг, осанка должна быть идеальной, иначе визуально тяжелые бусы подчеркнут все возрастные изменения шеи", — подметил стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Помните, что гармония образа зависит от баланса всех составляющих — от выбора аксессуаров до состояния кожи. В условиях современной жизни, когда морщины могут появляться из-за постоянного использования смартфонов, жемчуг может как скрыть недостатки за счет отражения света, так и подчеркнуть их при неправильной длине нити. 

Ответы на популярные вопросы о жемчуге

С чем нельзя носить жемчуг в 2026 году?

Единственное строгое табу — это "полный гарнитур" (серьги, колье и браслет в одном стиле). Это моментально превращает образ в историческую реконструкцию. Лучше выбрать один крупный элемент.

Подходит ли жемчуг для повседневного стиля с кроссовками?

Да, это один из главных трендов. Короткое жемчужное ожерелье-чокер отлично смотрится с базовой футболкой, спортивным бомбером и кроссовками на массивной подошве.

Как выбрать длину жемчужных бус?

Для коррекции овала лица лучше выбирать удлиненные модели, которые создают вертикальную линию. Чокеры подходят обладательницам длинной шеи и идеально сочетаются с открытыми плечами.

Читайте также

Экспертная проверка: косметолог-эстетист Татьяна Громова, эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Автор Вера Ермакова
Вера Ермакова — историк моды с 17-летним стажем. Анализирует эволюцию костюма, тренды и культурный контекст одежды.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы мода стиль красота
