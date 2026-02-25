Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Паутина заусенцев исчезнет навсегда: этот скраб возвращает долгожданную мягкость

Моя семья » Красота и стиль

Безупречный маникюр начинается не с выбора оттенка лака, а с физиологии околоногтевого пространства. Кутикула выполняет роль биологического щита, защищая матрикс ногтя от патогенных бактерий и агрессивной химии. Однако избыточное нарастание ороговевших клеток лишает пальцы эстетики, поэтому домашний уход требует глубокого понимания методов биохимической экспозиции и механики размягчения тканей без травматизации живого эпидермиса.

Кутикула до и после маникюра
Фото: Grok.com
Кутикула до и после маникюра

Современная нейл-индустрия предлагает альтернативу травматичным ножницам, делая ставку на энзимный пилинг и кислородную деструкцию. Как сообщает эксперт Анна Гасанова рекомендует использовать средства с папаином или бромелайном, которые избирательно расщепляют кератиновые связи только омертвевших чешуек. Для плотной кожи идеально подходит метод холодного размягчения на основе AHA-кислот, однако на поврежденных участках такие составы могут спровоцировать химический ожог.

Классические ритуалы, такие как паровые ванночки с морской солью или лимонной кислотой, остаются актуальными для поддержания эластичности тканей. После гидротерапии кутикулу следует аккуратно отодвигать апельсиновой палочкой, избегая давления на лунку, чтобы не деформировать растущую пластину. Гасанова подчеркивает, что массаж с масляным скрабом не только улучшает трофику клеток, но и предотвращает появление заусенцев, создавая эффект "салонных рук" без использования режущих инструментов. При выборе домашней методики критически важно учитывать индивидуальный порог чувствительности и текущее состояние кожного барьера.

Дополнительным элементом ухода может стать скраб-массаж с маслом. Размер абразивных частиц подбирают с учётом толщины кожи: для грубой — более крупные, для нормальной — мелкие. Такой массаж улучшает кровообращение и поддерживает здоровый рост ногтей.

"Этот метод не подходит для поврежденной кутикулы: при наличии ран или заусенцев вероятно раздражение или даже ожог", — отмечает Гасанова.

По словам специалиста, регулярная гидратация и отказ от агрессивного обрезания кожицы позволяют сохранить естественную защиту ногтя и обеспечить безукоризненный внешний вид на длительный срок — сообщает Петербург2.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы маникюр красота косметология
Новости Все >
Роботы в белых халатах не спешат занимать кабинеты: эти функции останутся за человеком
Космический холст без единого пятна: отсутствие Луны сделает этот звездопад идеальным
Самый страшный враг на фронте назван — он звучит тише артиллерии, но бьёт сильнее
Февраль держит рубль на плаву, но март уже меняет правила: что ждёт валюту дальше
Ловушка для должников захлопнется: сроки оплаты ЖКУ станут едиными для всех регионов
Клещ прячет вирус в слюне: маскировка под белки позволяет патогену незаметно проникать в мозг
Коммуналка под угрозой тройного роста: российская нефть становится заложницей планов Еврокомиссии
Куба слишком близко, чтобы идти на штурм: США выбирают сценарий без вторжения
Курорт на краю степи меняет правила: Соль-Илецк готовится к новому статусу
Океан манил картинками, но новосибирцы выбрали другое: что не так с рейсами в Мьянму
Сейчас читают
Прогрев игнорируют, а сцепление платит: одна зимняя привычка бьёт по бюджету
Авто
Прогрев игнорируют, а сцепление платит: одна зимняя привычка бьёт по бюджету
Бетон становится крепким: добавка из СССР превращает обычный цемент в вечный монолит
Недвижимость
Бетон становится крепким: добавка из СССР превращает обычный цемент в вечный монолит
Арктические исполины всплыли на берег: таяние льда выявило древнее скопление костей в Земле Франца-Иосифа
Наука и техника
Арктические исполины всплыли на берег: таяние льда выявило древнее скопление костей в Земле Франца-Иосифа
Популярное
Облако высотой в два метра: садовый гигант превращает пустой участок в красивый парк

Как с помощью волжанки за один сезон создать эффектную живую изгородь, которая не боится суровых зим и десятилетиями сохраняет безупречный вид.

Облако высотой в два метра: садовый гигант превращает пустой участок в красивый парк
Учёные вычислили женщину, ради которой 19% россиян готовы бросить семью
Учёные вычислили женщину, ради которой 19% россиян готовы бросить семью
Когда лёд треснул, Арктика заговорила: найдено загадочное кладбище древних гигантов
Иммунитет вместо химии: деревья, которые меняют представление о легком уходе за садом
Трамп столкнул лбами два государства в Мексике. Лучше бы он этого не делал Любовь Степушова Роторы, змеи и крылья: новые паруса превращают суда в гибриды будущего Сергей Милешкин Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла Юрий Бочаров
Налоговая читает переводы на карту по-новому: какие суммы и регулярность включают проверку в 2026 году
Трамп столкнул лбами два государства в Мексике. Лучше бы он этого не делал
Евролидеры прибыли в Киев: переговорный процесс рискует получить новый поворот
Евролидеры прибыли в Киев: переговорный процесс рискует получить новый поворот
Последние материалы
Один штрих весеннего сада: съедобный многолетник превращает обычный салат в суперфуд
Роботы в белых халатах не спешат занимать кабинеты: эти функции останутся за человеком
Сербия заявила о надёжности поставок газа из США в Европу
Цитрус с двойным дном: опасный фермент в этом фрукте превращает обычную таблетку в яд
Антропология обвинений оживает: Европа винит Россию в дестабилизации от дронов до подводных линий
Космический холст без единого пятна: отсутствие Луны сделает этот звездопад идеальным
Самый страшный враг на фронте назван — он звучит тише артиллерии, но бьёт сильнее
Февраль держит рубль на плаву, но март уже меняет правила: что ждёт валюту дальше
Неоновые скалы сибирского моря: штормовые ветра превращают Ольхон в ледяную сказку
Ловушка для должников захлопнется: сроки оплаты ЖКУ станут едиными для всех регионов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.