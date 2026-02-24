Когда гормоны берут верх, а кожа сходит с маршрута: уход, который возвращает ей баланс

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Состояние женской кожи — это не статичная величина, а динамичный процесс, который тесно связан с гормональной архитектурой организма. Многие привыкли списывать внезапные воспаления или сухость на внешние факторы, однако истинная причина часто кроется в колебаниях уровня эстрогена и прогестерона.

Девушка ухаживает за кожей лица
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Понимание биохимии своего цикла позволяет не просто вовремя переключаться между легкими флюидами и плотными бальзамами, но и предотвращать серьезные проблемы. Грамотный уход за кожей в соответствии с биологическим календарем превращает рутину в высокоточный инструмент красоты.

Как справиться с высыпаниями перед началом цикла

За несколько дней до начала менструации уровень прогестерона достигает пика, что провоцирует активную выработку кожного сала. В этот "период высыпаний" поры забиваются быстрее, а защитный барьер становится более уязвимым к бактериям. Важно не допускать агрессивного очищения, которое лишь усилит воспалительную реакцию.

Используйте средства с салициловой кислотой, чтобы деликатно растворять комедоны. В это время критически важно следить за тем, чтобы ошибки макияжа, такие как использование слишком плотных маскирующих текстур, не усугубили ситуацию. Помните, что чистота кожи начинается с мягкого, но глубокого очищения.

"В предменструальную фазу кожа становится гиперчувствительной. Любые агрессивные манипуляции могут оставить след в виде постакне, поэтому я рекомендую заменить жесткие скрабы на мягкие домашние маски с успокаивающими компонентами", — в беседе с Pravda.Ru объяснила эксперт по составам косметики Алина Чернова.

Борьба с сухостью и восстановление барьера

После завершения критических дней (примерно с 6-го по 13-й день) уровень эстрогена начинает расти, но кожа по-прежнему может ощущать дефицит влаги. Обезвоженность в этот период проявляется стянутостью и потерей естественного блеска. В такие моменты лицо может выглядеть уставшим, а мелкие морщинки — стать заметнее. Об этом сообщает VOICE.

Для восстановления липидного слоя идеально подходят средства с церамидами и алоэ вера. Если вы заметили, что зима крадет влагу параллельно с гормональным спадом, стоит усилить уход питательными сыворотками. Также полезно включить в рацион полезные жиры: авокадо и семена льна помогут напитать ткани изнутри.

Состояние кожи Рекомендуемый компонент
Повышенная жирность Салициловая кислота
Сухость и стянутость Гиалуроновая кислота, алоэ
Тусклый цвет лица Витамин С, антиоксиданты

Особое внимание стоит уделить периорбитальной зоне. В периоды гормональной перестройки темные круги под глазами могут проявляться ярче из-за нарушения микроциркуляции. Легкий лимфодренажный массаж в сочетании с увлажняющим кремом поможет вернуть взгляду свежесть.

"Когда кожа теряет тонус в середине цикла, не спешите записываться на инъекции. Часто упражнения для лица и качественное увлажнение работают гораздо эффективнее, возвращая контурам четкость за счет улучшения кровотока", — в разговоре с Pravda.Ru подметила специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Время максимального сияния и активного омоложения

Фаза овуляции и последующие дни (14-25-й день) — это золотое время для вашей внешности. Благодаря высокому уровню эстрогена кожа становится плотной, упругой и сияющей. В этот период клетки максимально восприимчивы к активным веществам, поэтому антивозрастные программы и профессиональные пилинги принесут наилучший результат.

Чтобы поддержать этот эффект, используйте антиоксидантные маски и сыворотки с пептидами. Это также идеальный момент для экспериментов с новым стилем: например, если вы решите, что ваш новый блонд требует обновления, или захотите освоить технику сияющего макияжа. Кожа сейчас прощает мелкие недочеты в режиме, но вознаграждает за глубокое питание.

"После 25-го дня цикла метаболизм клеток начинает замедляться. Чтобы войти в новый цикл без отеков и тусклого цвета, я советую использовать зимний уход с акцентом на защиту, даже если за окном весна", —  в разговоре с Pravda.Ru рассказала эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

Почему прыщи появляются именно перед менструацией?

Это связано с падением уровня эстрогена и резким ростом прогестерона и тестостерона. Такое сочетание заставляет сальные железы работать на износ, что ведет к закупорке пор и воспалениям.

Можно ли делать чистку лица во время критических дней?

Косметологи рекомендуют избегать травматичных процедур в этот период. Болевой порог максимально снижен, а риск появления гематом и длительного заживления из-за изменения свертываемости крови — выше.

Как питание в разные фазы цикла влияет на лицо?

В первой половине цикла полезны продукты, стимулирующие выработку коллагена. Во второй половине — важно ограничить соль и сахар, чтобы избежать отеков и "сахарного лица", которое делает кожу дряблой.

Экспертная проверка: эксперт по составам косметики Алина Чернова, специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова, эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.
Автор Лилит Арутюнян
Лилит Арутюнян — эксперт по уходу за кожей с 16-летним стажем. Рассказывает про здоровье кожи, ежедневный уход и косметические ошибки.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы акне гормоны красота косметология уход за кожей
