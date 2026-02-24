Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ксения Малышева

Белый цвет уходит на покой: эти кроссовки стали новой манией и главным акцентом года

Моя семья » Красота и стиль

Индустрия моды в 2026 году совершила резкий разворот в сторону индивидуальности. Пока подиумы Нью-Йорка демонстрируют коллекции сезона 2026/2027, на улицах окончательно закрепился приоритет комфорта над декоративностью. Дизайнеры больше не диктуют жесткие правила, а предлагают инструменты для адаптации трендов под реальный ритм жизни, где эстетика неотделима от функциональности.

Бордовые кроссовки
Фото: Pravda.Ru by Ксения Малышева is licensed under publiс domain
Бордовые кроссовки

Перемены коснулись не только подиумных образов. Мы наблюдаем, как яркий макияж тихо уходит со сцены, уступая место "умному" минимализму. Этот процесс затронул все сферы: от выбора обуви до подходов к уходу за собой. В центре внимания — здоровье, естественные фактуры и вещи, которые не требуют от своей обладательницы ежедневного подвига.

Тренд на туфли с массивными каблуками

Результаты недавней Недели моды в Нью-Йорке (осень-зима 26/27) зафиксировали доминирование устойчивости. На смену тонким шпилькам пришли массивные каблуки, которые транслируют уверенность и силу. Внешне такие модели напоминают гибрид классических лоферов и мокасин, но лишенных избыточного декора и поставленных на плотную подошву. Это обувь, созданная для города, где дистанции измеряются не шагами от машины до входа, а километрами активных прогулок.

Интересно, что акцент на "грубоватость" формы стал ответом на запрос о честности в стиле. Когда обувь выглядит намеренно тяжелой, она создает визуальный контраст с легкостью тканей, подчеркивая хрупкость силуэта без использования архаичных приемов. В этом сезоне квадратный каблук стал главным выбором, так как он идеально вписывается в концепцию "новой повседневности".

"Современная мода стремится к упрощению смыслов. Если раньше мы выбирали обувь как украшение, то сегодня это фундамент образа. Массивный каблук дает ту самую почву под ногами, которой не хватает в динамичном мире", — в беседе с Pravda.Ru объяснила стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Эстетика Нью-Йорка в 2026 году лишена театральности. Дизайнеры сосредоточились на практичности: черная кожа, округлый подъем и слегка смещенный центр тяжести каблука. Такая обувь долговечна и не теряет актуальности при смене микро-трендов, что полностью соответствует принципам осознанного потребления.

Дерби — универсальная база и модный тренд весны 2026

Туфли дерби официально перешли из разряда мужской классики в список маст-хэвов женского гардероба. Голливудские иконы стиля, такие как Дакота Джонсон, активно внедряют их в повседневные выходы, сочетая с кожаными куртками и широкими джинсами. В 2026 году этот тренд поддерживается стремлением к чистоте линий: дерби носят даже с легкими юбками, создавая баланс между маскулинностью и нежностью. К слову, в этом сезоне рукава навыпуск меняют пропорции силуэта, отлично дополняя строгую геометрию обуви.

Для создания завершенного образа стилисты рекомендуют обратить внимание на аксессуары. Один удачно подобранный ремень на талии способен мгновенно преобразить комплект с дерби и широкими брюками, добавив фигуре стройности. Такой подход позволяет выглядеть модно, не жертвуя комфортом, что является ключевым маркером "тихой роскоши".

Тип обуви Ключевое преимущество 2026
Массивные туфли Устойчивость и визуальная сила образа
Дерби Универсальность для любого дресс-кода
Цветные кроссовки Создание яркого акцента в базе

Параллельно со сменой обувных предпочтений меняется и бьюти-сфера. Натуральность становится доминирующим трендом: многие отказываются от искусственных материалов в пользу здоровья. Например, эффект кукольных ресниц больше не в моде, и женщины все чаще возвращаются к естественной густоте и ламинированию, что гармонично дополняет минималистичный стиль дерби.

Модные кроссовки весны 2026

Весенний сезон приносит цвет. Если раньше кроссовки должны были быть "невидимыми" (белыми или черными), то теперь они становятся главным визуальным пятном. В авангарде — бордовые и розовые модели. Бордовый оттенок работает как "новый черный": он достаточно сдержан для серьезных образов, но выглядит гораздо благороднее привычной классики. Важно, что сегодня кроссовки превратились в новую зависимость, становясь объектом коллекционирования и ключевым элементом самовыражения.

Розовые кроссовки, напротив, привносят в образ долю иронии и мягкости. Это не кричащая фуксия, а припыленные, пастельные тона, которые освежают лицо и подчеркивают легкость походки. В сочетании с актуальными стрижками, такими как легкие бобы или чeлки в стиле ретро, они создают современный динамичный имидж. Об этом сообщает Woman.

"Цветная обувь — это самый простой способ 'оживить' базовый гардероб, не меняя его основу. Бордовая тушь на ресницах в тон кроссовкам — и ваш образ уже выглядит продуманным до мелочей", — подметила эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Даже в маникюре наблюдается схожая тенденция: отказ от классического нюда в пользу сложности. В 2026 году популярностью пользуется темный дизайн ногтей, который эффектно контрастирует со светлыми или пастельными кроссовками, добавляя долю строгости весеннему настроению.

Ответы на популярные вопросы о трендах сезона

С чем сочетать массивные туфли, чтобы не выглядеть слишком грубо?

Лучше всего массивный каблук работает на контрасте с летящими тканями — шелком или тонким трикотажем. Также отлично подходят укороченные брюки, открывающие щиколотку.

Актуальны ли белые кроссовки весной 2026?

Белые кеды перешли в разряд вечной классики, но если вы хотите выглядеть ультрамодно, выбирайте модели в оттенках бордо, оливкового или пыльной розы.

Можно ли носить дерби с вечерними платьями?

Да, это один из главных приемов 2026 года. Сочетание строгого ботинка и нарядного платья миди создает современный и нескучный образ.

Философия моды 2026 года — это свобода быть собой. Будь то выбор в пользу удобных массивных каблуков или возвращение к зеркальному блеску волос вместо сложного окрашивания, всё ведет к одному: красота больше не требует жертв, она требует осознанности.

"Натуральность — это не отсутствие ухода, а его высшая форма. Когда мы выбираем естественные формы в прическе или обуви, мы подчеркиваем свою индивидуальность, а не прячем ее за масками", — объяснила парикмахер Светлана Козлова.

Читайте также

Экспертная проверка: стилист-имиджмейкер Алия Садыкова, эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, парикмахер Светлана Козлова.
Автор Ксения Малышева
Ксения Малышева — дизайнер одежды с 15-летним стажем. Анализирует крой, ткани и практичность модных решений.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы мода обувь стиль красота
Новости Все >
В Госдуме ответили на заявление Зеленского о завершении конфликта
Учёные вычислили женщину, ради которой 19% россиян готовы бросить семью
Символ веры на линии огня: казаки воздвигли Поклонный крест в память о братьях-героях
Пчёлы в роли диверсантов: пасеки расплачиваются за моду на заморские породы
Вчера открылись масленичные гулянья в городском манеже, устраиваемые попечительством о народной трезвости... — писала газета Русский листок 23 февраля 1903 года
Российские ульи гудят по-иностранному: сладкая зависимость может больно ударить
Россия взлетает в мировом яйцепроме: цифры, которые ставят нас в одну лигу с гигантами
Прощёное воскресенье включает режим перезагрузки: один шаг решает, с каким сердцем войти в Великий пост
Среднерусская пчела теряет суровый характер: опасная примесь оставляет ульи без будущего
Ловушка пассивных денег: почему привычные депозиты могут обернуться потерей реальной выгоды
Сейчас читают
Малиновый пожар в кашпо: как за копейки создать вертикальный сад для избранных
Садоводство, цветоводство
Малиновый пожар в кашпо: как за копейки создать вертикальный сад для избранных
Обычный чехол становится капканом: почему батарея изнашивается быстрее именно ночью
Наука и техника
Обычный чехол становится капканом: почему батарея изнашивается быстрее именно ночью
Популярное
Экономия времени и сил: многолетник, который цветет без капризов на зависть всем

Гвоздика-травянка выживает там, где гибнут другие: восковой налет на листьях и стальной иммунитет делают её идеальным выбором для «ленивого» садовода.

Экономия времени и сил: многолетник, который цветет без капризов на зависть всем
Японское чудо в огороде: соседи будут завидовать вашей клумбе до заморозков
Японское чудо в огороде: соседи будут завидовать вашей клумбе до заморозков
Пес в кошачьей шкуре: тайна зверя, который ловит змей и лает на пески Сахары
Хватит жить в тесном склепе: этот способ хранения вещей сделает спальню вдвое больше
Роторы, змеи и крылья: новые паруса превращают суда в гибриды будущего Сергей Милешкин Тайный путь дронов в Россию: Таиланд раскрывает схемы реэкспорта Любовь Степушова Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла Юрий Бочаров
Эти автомобили выдерживают годы пробега: топ моделей, которые не боятся старости
Сад утопает в небесной акварели: 7 синих первоцветов зажигают весну раньше всех
Цветочный допинг из аптеки: заставьте спатифиллум выпускать стрелы одну за другой
Цветочный допинг из аптеки: заставьте спатифиллум выпускать стрелы одну за другой
Последние материалы
Россия может отправить танкеры на Кубу — мир затаил дыхание: будет ли новый Карибский кризис
Налоговая читает переводы на карту по-новому: какие суммы и регулярность включают проверку в 2026 году
Учёные вычислили женщину, ради которой 19% россиян готовы бросить семью
Кредитка с лимитом в 50 тысяч может быть опаснее крупного займа
Эти дверцы под потолком больше не прячут хлам: как антресоль превращают в умный модуль
Роторы, змеи и крылья: новые паруса превращают суда в гибриды будущего
Список, который порадует кошелёк: названы самые дешевые кроссоверы российских марок
Когда лёд треснул, Арктика заговорила: найдено загадочное кладбище древних гигантов
Хвост как чужой объект: почему домашние хищники внезапно начинают охоту на самих себя
Цветочные облака вместо голых грядок: способ превратить дачу в яркий осенний оазис
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.