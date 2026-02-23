Краска уходит в тень: эта процедура для волос стала новым хитом салонов в 2026 году

В 2026 году индустрия красоты неожиданно сместила фокус с цвета на качество. Поход к колористу перестал быть обязательным ритуалом перед сменой сезона. На первый план вышли здоровье волос и естественный блеск.

Фото: Pravda.Ru by Светлана Козлова is licensed under publiс domain Уход за волосами в салоне

Тренд на восстановление вместо окрашивания

Еще недавно блонд, шатуш и сложное тонирование считались главным способом обновить образ. Однако все чаще клиентки выбирают ботокс для волос, ламинирование и кератиновое восстановление, отказываясь от агрессивных красителей. В центре внимания — плотность, эластичность и сияние без смены пигмента.

Салоны предлагают ампулы, сыворотки с кератином и протеинами шелка, процедуры глубокого кондиционирования.

"Когда тренд смещается в сторону естественности, мы видим рост интереса к качеству структуры волос, а не к их цвету. Это логичный этап развития бьюти-индустрии", — считает Эксперт по трендам индустрии красоты, обозреватель Pravda.Ru Анна Морозова.

Клиентки все чаще приходят с запросом на "дорогую текстуру" — плотные, ухоженные пряди без намека на краску. Вместо борьбы с желтизной и частой коррекции корней — курс восстановления и мягкий домашний уход.

Эффект "своих, только лучше"

Второе направление — процедуры, создающие визуальный объем и глянец без изменения оттенка. Популярны глазирование, кератиновые смывки, а также техники, усиливающие блеск натурального цвета. Это вписывается в общий тренд на natural hair care и бережную работу с кутикулой.

"Отказ от постоянного окрашивания снижает нагрузку на фолликулы и помогает коже головы быстрее восстановиться. Волосы благодарно реагируют на паузу в химическом воздействии", — считает трихолог, обозреватель Pravda.Ru Оксана Левченко.

Домашний уход тоже меняется: масла для кончиков, термозащита, мягкие шампуни без агрессивных ПАВ. Покупатель выбирает сыворотку или маску так же внимательно, как раньше выбирал оттенок краски.

Сколько стоит естественность

Курс восстановления может стоить не дешевле сложного окрашивания. Однако психологически это воспринимается как инвестиция в здоровье, а не в маскировку.

"Даже декоративная косметика сегодня подчеркивает текстуру, а не скрывает её. Тренд на естественность отражается во всех сегментах — от макияжа до ухода за волосами", — считает эксперт по декоративной косметике, обозреватель Pravda.Ru Анна Плотникова.

Полного отказа от краски не произойдет: аммиачные формулы уступают место щадящим, появляются оттеночные шампуни и пенки. Но главный вектор 2026 года — состояние волос, их плотность и живой блеск. Об этом сообщает KU66.

Сравнение окрашивания и восстановительных процедур

Окрашивание позволяет кардинально изменить имидж и скорректировать седину. Однако требует регулярной коррекции, использования специализированных шампуней и масок для окрашенных волос.

Восстановительные процедуры работают с текстурой: уплотняют, сглаживают кутикулу, уменьшают ломкость. Они подходят тем, кто хочет отрастить длину и сохранить естественный цвет.

Плюсы и минусы отказа от окрашивания

Переход к натуральному оттенку имеет преимущества и ограничения.

Преимущества:

Снижение химической нагрузки на волосы.

Улучшение состояния кожи головы.

Возможность восстановить плотность и блеск.

Недостатки:

Переходный период с отрастающими корнями.

Необходимость регулярного ухода.

Иногда требуется состригать поврежденные концы.

Советы по переходу к натуральному уходу

Пройдите диагностику состояния волос у специалиста. Подберите шампунь и маску по типу кожи головы. Добавьте несмываемый уход с кератином или маслами. Делайте массаж кожи головы для стимуляции роста.

Популярные вопросы о natural hair care

Как выбрать процедуру восстановления?

Ориентируйтесь на степень повреждения и желаемый эффект — гладкость, объем или блеск.

Сколько стоит курс ухода?

Цена зависит от длины и плотности волос, но часто сопоставима со сложным окрашиванием.

Что лучше — кератин или ламинирование?

Кератин глубже работает со структурой, ламинирование дает более выраженный глянец.

Можно ли полностью отказаться от краски?

Да, если вы готовы пройти этап отрастания и поддерживать регулярный уход.