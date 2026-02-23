Один штрих на талии и фигура выглядит тоньше: дерзкий приём, который собирает образ

Ремень давно перестал быть просто утилитарной деталью гардероба. Сегодня это выразительный акцент, который способен изменить пропорции фигуры и придать образу характер. Но один неверный штрих — и аксессуар начинает "удешевлять" весь комплект. О том, как носить ремень весной-летом 2026 года, рассказала стилист Ольга Волконская.

Фото: Pravda.Ru by Алия Садыкова is licensed under publiс domain Девушка в рубашке и джинсах

Главный акцент сезона

По словам эксперта, ремень в женском гардеробе в 2026 году играет роль не только функциональной детали, но и самостоятельного стилистического приема. Он помогает подчеркнуть линию талии, добавить динамики платью, жакету или даже легкому тренчу, а также сделать образ более собранным.

Первый актуальный способ — ремень, затянутый на талии с удлиненным свободным концом. Один край остается свисать вниз, формируя четкую вертикаль, которая визуально вытягивает силуэт и делает фигуру стройнее. Ремень, затянутый на талии с длинным свободным концом, создает вертикаль и делает силуэт более стройным.

"Вертикальные линии в образе всегда работают на визуальное вытяжение фигуры, даже если речь идёт о небольшом аксессуаре", — считает историк моды, обозреватель Pravda.Ru Вера Ермакова.

Такой приём особенно выигрышно смотрится с платьями миди, костюмами с жакетом и базовыми рубашками. Он легко вписывается в тенденцию аккуратной многослойности и перекликается с формулой стиля 2x2, где баланс базовых и акцентных элементов играет ключевую роль.

Два ремня — один образ

Второй модный ход — использование сразу двух ремней. Это могут быть одинаковые модели или контрастные по фактуре и цвету аксессуары. Тренд появился в 2025 году и сохраняет актуальность.

Двойная стилизация добавляет образу сложность и индивидуальность. Например, узкий кожаный ремешок можно сочетать с более широким текстильным вариантом, создавая эффект продуманной небрежности.

"Современная мода всё чаще делает ставку на детали: именно аксессуары формируют ощущение актуальности образа", — считает дизайнер одежды, обозреватель Pravda.Ru Ксения Малышева.

Такой приём органично смотрится с платьями-свитерами, которые стали заметным элементом зимних коллекций.

Как выбрать ремень на весну-лето 2026

При выборе стоит учитывать плотность ткани и общий стиль комплекта. Для лёгких платьев и рубашек подойдут тонкие кожаные или текстильные модели, для жакетов и костюмов — более структурированные варианты с чёткой формой.

Важно соблюдать баланс: слишком массивная пряжка способна утяжелить летний образ, а слишком тонкий ремешок потеряется на плотной ткани. Об этом сообщает Voice.

Один ремень или два

Один ремень — это лаконичность и универсальность. Он подойдёт для офиса, повседневных образов и деловых комплектов.

Два ремня — это акцент и модный эксперимент. Такой вариант требует продуманного сочетания фактур, но делает образ более выразительным.

Выбор зависит от задачи: если нужен спокойный стиль — достаточно одного ремня, если хочется подчеркнуть трендовость — стоит попробовать двойной вариант.

Плюсы и минусы тренда

Перед тем как внедрять модный приём, важно оценить его практичность.

Преимущества:

Визуальная коррекция силуэта.

Возможность обновить базовый гардероб без крупных затрат.

Универсальность сочетаний — от платья до жакета.

Быстрое создание акцентного образа.

Недостатки:

Неправильно выбранная длина может нарушить пропорции.

Двойной ремень требует аккуратной стилизации.

Излишне массивная фурнитура перегружает лёгкие ткани.

Советы по стилизации ремня

Определите, хотите ли подчеркнуть талию или добавить акцент. Подберите ширину ремня под плотность ткани. Попробуйте вариант с удлинённым свободным концом. Экспериментируйте с двумя ремнями в образах casual. Оцените сочетание с обувью и сумкой.

Популярные вопросы о ремнях в женском гардеробе

Как выбрать ремень под платье?

Для лёгких тканей лучше подойдут тонкие модели без массивной пряжки, для плотных — более широкие варианты.

Что лучше — один ремень или два?

Для повседневных образов чаще выбирают один ремень. Два ремня подойдут для более смелых и трендовых сочетаний.

Можно ли носить ремень поверх жакета?

Да, особенно если жакет имеет свободный крой — это подчёркивает талию и делает силуэт более структурированным.