Алия Садыкова

Один штрих на талии и фигура выглядит тоньше: дерзкий приём, который собирает образ

Моя семья » Красота и стиль

Ремень давно перестал быть просто утилитарной деталью гардероба. Сегодня это выразительный акцент, который способен изменить пропорции фигуры и придать образу характер. Но один неверный штрих — и аксессуар начинает "удешевлять" весь комплект. О том, как носить ремень весной-летом 2026 года, рассказала стилист Ольга Волконская.

Фото: Pravda.Ru by Алия Садыкова is licensed under publiс domain
Главный акцент сезона

По словам эксперта, ремень в женском гардеробе в 2026 году играет роль не только функциональной детали, но и самостоятельного стилистического приема. Он помогает подчеркнуть линию талии, добавить динамики платью, жакету или даже легкому тренчу, а также сделать образ более собранным.

Первый актуальный способ — ремень, затянутый на талии с удлиненным свободным концом. Один край остается свисать вниз, формируя четкую вертикаль, которая визуально вытягивает силуэт и делает фигуру стройнее. Ремень, затянутый на талии с длинным свободным концом, создает вертикаль и делает силуэт более стройным.

"Вертикальные линии в образе всегда работают на визуальное вытяжение фигуры, даже если речь идёт о небольшом аксессуаре", — считает историк моды, обозреватель Pravda.Ru Вера Ермакова.

Такой приём особенно выигрышно смотрится с платьями миди, костюмами с жакетом и базовыми рубашками. Он легко вписывается в тенденцию аккуратной многослойности и перекликается с формулой стиля 2x2, где баланс базовых и акцентных элементов играет ключевую роль.

Два ремня — один образ

Второй модный ход — использование сразу двух ремней. Это могут быть одинаковые модели или контрастные по фактуре и цвету аксессуары. Тренд появился в 2025 году и сохраняет актуальность.

Двойная стилизация добавляет образу сложность и индивидуальность. Например, узкий кожаный ремешок можно сочетать с более широким текстильным вариантом, создавая эффект продуманной небрежности.

"Современная мода всё чаще делает ставку на детали: именно аксессуары формируют ощущение актуальности образа", — считает дизайнер одежды, обозреватель Pravda.Ru Ксения Малышева.

Такой приём органично смотрится с платьями-свитерами, которые стали заметным элементом зимних коллекций.

Как выбрать ремень на весну-лето 2026

При выборе стоит учитывать плотность ткани и общий стиль комплекта. Для лёгких платьев и рубашек подойдут тонкие кожаные или текстильные модели, для жакетов и костюмов — более структурированные варианты с чёткой формой.

Важно соблюдать баланс: слишком массивная пряжка способна утяжелить летний образ, а слишком тонкий ремешок потеряется на плотной ткани. Об этом сообщает Voice.

Один ремень или два

Один ремень — это лаконичность и универсальность. Он подойдёт для офиса, повседневных образов и деловых комплектов.

Два ремня — это акцент и модный эксперимент. Такой вариант требует продуманного сочетания фактур, но делает образ более выразительным.

Выбор зависит от задачи: если нужен спокойный стиль — достаточно одного ремня, если хочется подчеркнуть трендовость — стоит попробовать двойной вариант.

Плюсы и минусы тренда

Перед тем как внедрять модный приём, важно оценить его практичность.

Преимущества:

  • Визуальная коррекция силуэта.
  • Возможность обновить базовый гардероб без крупных затрат.
  • Универсальность сочетаний — от платья до жакета.
  • Быстрое создание акцентного образа.

Недостатки:

  • Неправильно выбранная длина может нарушить пропорции.
  • Двойной ремень требует аккуратной стилизации.
  • Излишне массивная фурнитура перегружает лёгкие ткани.

Советы по стилизации ремня 

  1. Определите, хотите ли подчеркнуть талию или добавить акцент.
  2. Подберите ширину ремня под плотность ткани.
  3. Попробуйте вариант с удлинённым свободным концом.
  4. Экспериментируйте с двумя ремнями в образах casual.
  5. Оцените сочетание с обувью и сумкой.

Популярные вопросы о ремнях в женском гардеробе

Как выбрать ремень под платье?

Для лёгких тканей лучше подойдут тонкие модели без массивной пряжки, для плотных — более широкие варианты.

Что лучше — один ремень или два?

Для повседневных образов чаще выбирают один ремень. Два ремня подойдут для более смелых и трендовых сочетаний.

Можно ли носить ремень поверх жакета?

Да, особенно если жакет имеет свободный крой — это подчёркивает талию и делает силуэт более структурированным.

