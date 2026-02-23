Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Многослойность получает новый штрих: рукава навыпуск меняют пропорции силуэта

Иногда достаточно изменить одну деталь, чтобы привычный образ заиграл иначе. В этом сезоне дизайнеры предлагают отказаться от подвёрнутых рукавов и сделать ставку на удлинённые манжеты. Такой приём уже появился на подиумах ведущих домов и стремительно закрепляется в повседневном гардеробе.

Фото: Pravda.Ru by Анна Морозова
Новый акцент в базовом гардеробе

Мода всё чаще работает с нюансами, а не с радикальными формами. Рубашка — базовый элемент, который легко адаптировать под тренды, не жертвуя комфортом. Если раньше рукава подворачивали ради лёгкой небрежности, то теперь их, наоборот, выпускают наружу, подчёркивая длину манжеты.

Этот ход поддержали крупные бренды: удлинённые рукава выглядывают из-под жакетов, тренчей и пальто, создавая ощущение продуманной многослойности. Такой приём работает так же эффектно, как и часы, которые больше не скрывают под рукавом, — аксессуар или деталь перестают прятать и выводят в центр внимания.

"Мода на удлинённые рукава логично продолжает тренд на осознанную многослойность. Это способ добавить динамику образу без перегруза и лишних аксессуаров", — считает стилист-имиджмейкер, обозреватель Pravda.Ru Алия Садыкова.

Важно, что рубашка не обязана быть классической белой. На подиумах появились насыщенные оттенки, контрастные сочетания, деним. Манжеты становятся самостоятельным акцентом, особенно в сочетании с чёрным пиджаком, свитером с V-образным вырезом или строгим пальто.

Почему тренд легко внедрить

Главное преимущество — доступность. Достаточно выбрать модель на размер больше или обратить внимание на мужские отделы. Удлинённые рукава органично смотрятся с кардиганами, костюмными жакетами и даже в расслабленных образах с джинсами.

Подобные детали формируют стиль так же тонко, как и зимние цветовые дуэты, где важна игра оттенков, а не количество вещей. Манжеты вытягивают силуэт, добавляют вертикали и делают образ современным.

"Даже небольшое изменение пропорций способно визуально вытянуть фигуру и добавить ощущение роста. Удлинённые линии всегда работают на стройность", — отмечает дизайнер одежды, обозреватель Pravda.Ru Ксения Малышева.

Если не хочется покупать новую рубашку, подойдут съёмные манжеты или уже имеющиеся oversize-модели. Приём не требует серьёзных затрат, но заметно освежает базовый гардероб.

С чем сочетать удлинённые манжеты

Баланс остаётся ключевым правилом. Объёмный верх лучше комбинировать с прямыми брюками, юбкой-миди или лаконичными джинсами. В деловом стиле подойдут костюмные ткани и классическая обувь, в повседневном — деним и лоферы.

"Любой микротренд стоит адаптировать под личный ритм жизни. Если рукава слишком длинные и мешают, пропорцию можно скорректировать, оставив лишь лёгкий акцент", — подчёркивает историк моды, обозреватель Pravda.Ru Вера Ермакова.

Такой подход делает стиль гибким: вы не копируете подиум, а интерпретируете его под себя. Об этом сообщает The Symbol.

Подвёрнутые рукава или удлинённые манжеты

Подвёрнутые рукава создают эффект расслабленности и подходят для casual-образов. Они визуально укорачивают линию руки и смещают акцент на предплечье.

Удлинённые манжеты, напротив, вытягивают силуэт и добавляют многослойность. Такой вариант выглядит более актуально в 2026 году и органично вписывается даже в деловой гардероб.

Плюсы и минусы тренда

Перед тем как внедрять приём, стоит учитывать его особенности.

Преимущества:

  • Минимальные расходы.
  • Универсальность для офиса и повседневных выходов.
  • Совместимость с базовыми вещами — жакетами, пальто, тренчами.

Нюансы:

  • Слишком длинные рукава могут быть непрактичны.
  • Важно соблюдать баланс пропорций.
  • Не каждый строгий дресс-код допускает выраженные акценты.

Советы по внедрению тренда

  1. Выберите рубашку нейтрального оттенка для первого эксперимента.
  2. Проследите, чтобы плечи сидели чётко, а длина рукава выступала на несколько сантиметров.
  3. Используйте многослойность: свитер, кардиган, жакет.
  4. Поддержите образ лаконичными аксессуарами.

Популярные вопросы о тренде на удлинённые манжеты

Как выбрать рубашку с длинными рукавами?

Ориентируйтесь на посадку по плечам и плотность ткани. Манжета должна выглядывать аккуратно, а не создавать эффект "чужой вещи".

Сколько стоит обновить образ?

Часто дополнительных затрат не требуется: подойдёт модель oversize или съёмные элементы.

Что лучше — подворачивать рукава или носить их навыпуск?

Для расслабленного летнего образа подойдут подвёрнутые рукава. Для более современного и структурного силуэта — удлинённые манжеты.

