Многослойность получает новый штрих: рукава навыпуск меняют пропорции силуэта

Иногда достаточно изменить одну деталь, чтобы привычный образ заиграл иначе. В этом сезоне дизайнеры предлагают отказаться от подвёрнутых рукавов и сделать ставку на удлинённые манжеты. Такой приём уже появился на подиумах ведущих домов и стремительно закрепляется в повседневном гардеробе.
Мода всё чаще работает с нюансами, а не с радикальными формами. Рубашка — базовый элемент, который легко адаптировать под тренды, не жертвуя комфортом. Если раньше рукава подворачивали ради лёгкой небрежности, то теперь их, наоборот, выпускают наружу, подчёркивая длину манжеты.
Этот ход поддержали крупные бренды: удлинённые рукава выглядывают из-под жакетов, тренчей и пальто, создавая ощущение продуманной многослойности. Такой приём работает так же эффектно, как и часы, которые больше не скрывают под рукавом, — аксессуар или деталь перестают прятать и выводят в центр внимания.
"Мода на удлинённые рукава логично продолжает тренд на осознанную многослойность. Это способ добавить динамику образу без перегруза и лишних аксессуаров", — считает стилист-имиджмейкер, обозреватель Pravda.Ru Алия Садыкова.
Важно, что рубашка не обязана быть классической белой. На подиумах появились насыщенные оттенки, контрастные сочетания, деним. Манжеты становятся самостоятельным акцентом, особенно в сочетании с чёрным пиджаком, свитером с V-образным вырезом или строгим пальто.
Главное преимущество — доступность. Достаточно выбрать модель на размер больше или обратить внимание на мужские отделы. Удлинённые рукава органично смотрятся с кардиганами, костюмными жакетами и даже в расслабленных образах с джинсами.
Подобные детали формируют стиль так же тонко, как и зимние цветовые дуэты, где важна игра оттенков, а не количество вещей. Манжеты вытягивают силуэт, добавляют вертикали и делают образ современным.
"Даже небольшое изменение пропорций способно визуально вытянуть фигуру и добавить ощущение роста. Удлинённые линии всегда работают на стройность", — отмечает дизайнер одежды, обозреватель Pravda.Ru Ксения Малышева.
Если не хочется покупать новую рубашку, подойдут съёмные манжеты или уже имеющиеся oversize-модели. Приём не требует серьёзных затрат, но заметно освежает базовый гардероб.
Баланс остаётся ключевым правилом. Объёмный верх лучше комбинировать с прямыми брюками, юбкой-миди или лаконичными джинсами. В деловом стиле подойдут костюмные ткани и классическая обувь, в повседневном — деним и лоферы.
"Любой микротренд стоит адаптировать под личный ритм жизни. Если рукава слишком длинные и мешают, пропорцию можно скорректировать, оставив лишь лёгкий акцент", — подчёркивает историк моды, обозреватель Pravda.Ru Вера Ермакова.
Такой подход делает стиль гибким: вы не копируете подиум, а интерпретируете его под себя. Об этом сообщает The Symbol.
Подвёрнутые рукава создают эффект расслабленности и подходят для casual-образов. Они визуально укорачивают линию руки и смещают акцент на предплечье.
Удлинённые манжеты, напротив, вытягивают силуэт и добавляют многослойность. Такой вариант выглядит более актуально в 2026 году и органично вписывается даже в деловой гардероб.
Перед тем как внедрять приём, стоит учитывать его особенности.
Преимущества:
Нюансы:
Ориентируйтесь на посадку по плечам и плотность ткани. Манжета должна выглядывать аккуратно, а не создавать эффект "чужой вещи".
Часто дополнительных затрат не требуется: подойдёт модель oversize или съёмные элементы.
Для расслабленного летнего образа подойдут подвёрнутые рукава. Для более современного и структурного силуэта — удлинённые манжеты.
