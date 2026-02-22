Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мода закольцевалась: комбинация из 2016-го внезапно стала главным провокатором сезона

Моя семья » Красота и стиль

В 2026 году фешен-индустрия совершила неожиданный разворот, вернув на авансцену главный маркер эпохи хипстеров — клетчатую рубашку. Миллениалы, уставшие от стерильного минимализма "тихой роскоши", вновь обращаются к гранжу и эстетике 2016 года, превращая привычную фланель в инструмент самовыражения. Однако современное прочтение этого тренда далеко от простого косплея прошлого: теперь это сложная игра текстур, объемов и смыслов.

Девушка в клетчатой рубашке
Фото: Pravda.Ru by Алия Садыкова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в клетчатой рубашке

Возвращение клетки совпало с глобальным трендом на персональный стиль, где возрастные рамки окончательно размываются. Сегодня возраст проигрывает моде, позволяя сочетать ностальгические элементы с инновационными материалами. Клетчатая рубашка перестала быть просто одеждой для пикника или офисного пятничного дресс-кода, став полноценным элементом многослойных городских образов.

Генетический код поколения миллениалов

Для тех, чья юность пришлась на период расцвета социальных сетей первой волны, клетка — это не просто принт, а культурный код. В отличие от зумеров, которые используют рубашки как временный аксессуар на поясе, миллениалы выстраивают вокруг них архитектуру всего образа. Это стремление к понятным, фундаментальным вещам сегодня трансформируется в новый стандарт повседневности.

Современные дизайнеры переосмысливают классику, добавляя в нее элементы роскоши. Вместо тонкого хлопка масс-маркета в 2026 году акцент делается на тяжелой фланели, кашемировых смесях и экологичной шерсти. Важно отметить, что даже русская зима дала новый стиль, в котором клетка идеально мимикрирует под эстетику Slavic core, сочетаясь с меховыми деталями и массивными аксессуарами.

"Клетчатая рубашка в 2026 году — это способ заявить о своей стабильности в переменчивом мире. Мы видим, как качественные составы и правильная посадка оверсайз делают эту вещь базой, которая способна заменить даже классический жакет", — в разговоре с Pravda.Ru объяснила эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина.

Новые правила сочетания клетки в 2026 году

Главное отличие 2026 года — уход от приталенных силуэтов в сторону архитектурных форм. Рубашка теперь выступает в роли "верхнего слоя", заменяя легкую демисезонную куртку или кардиган. Стилисты рекомендуют сочетать её с контрастными фактурами: глянцевой кожей, атласом или плотным денимом. В качестве финального штриха часто выступает сумка, которая стала символом стиля этого сезона, добавляя образу динамики. Об этом сообщает PETERBURG2.

Цветовые решения стали смелее. Наравне с классическим тартаном популярность набирают пастельные градиенты и неоновые вкрапления в традиционную клетку. Это позволяет адаптировать вещь под любой сценарий — от деловой встречи до вечернего выхода, если добавить к рубашке корсет или широкую баску, как советуют ведущие российские эксперты моды для аудитории 35+.

Тип сочетания Рекомендуемый низ
Гранж-шик Брюки из лаковой кожи
Городской спорт Джоггеры из плотного трикотажа
Офисный ремикс Юбка-миди с асимметричным краем

Для создания гармоничного ансамбля важно учитывать плотность материалов. Слишком тонкая ткань рубашки может "потеряться" на фоне грубых зимних вещей. Поэтому в холодный период стоит отдавать предпочтение моделям с добавлением шерсти или на тонком подкладе.

Зимняя адаптация: согревающие слои

Зимой рубашка становится ключевым элементом концепции многослойности. Грамотно подобранные ткани позволяют сохранить тепло, не создавая лишнего объема. Стилисты подчеркивают, что зима перестаёт быть врагом стиля, если уметь комбинировать клетку с технологичным термобельем и вязаными фактурами. Идеальная формула — тонкая водолазка, сверху фланелевая рубашка и объемное пальто.

"Мы наблюдаем ренессанс практичности. Клетчатая рубашка идеально вписывается в гардероб, где комфорт стоит на первом месте, но эстетика не приносится в жертву. Это идеальная пара для трикотажа", — в беседе с Pravda.Ru подметила специалист по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

Еще один актуальный прием — сочетание рубашки с вязаными платьями. Эксперты отмечают, что это платье греет как пуховик, и если накинуть поверх него клетчатую рубашку, застегнутую лишь на верхние пуговицы, образ получится сложным и остромодным. Такой подход позволяет миллениалам сохранять свою индивидуальность, не отказываясь от функциональности гардероба.

"Мода 2026 года очень инклюзивна. Мы видим возвращение к истокам через призму люксового исполнения привычных вещей, что особенно ценят люди, сформировавшие свой вкус в середине десятых", — в разговоре с Pravda.Ru добавила эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Актуальны ли джинсы-скинни с клетчатой рубашкой в 2026 году?

Да, скинни вернулись в списки трендов, но теперь их носят с экстремально объемным верхом (оверсайз-рубашками) и массивной обувью, чтобы сместить акценты с фигуры на игру пропорций.

Как носить клетку, чтобы не выглядеть старомодно?

Главный секрет — в аксессуарах. Используйте современные формы сумок, актуальную аппаратную обработку деталей и избегайте слишком тонких, "вялых" тканей, которые быстро теряют форму.

Можно ли использовать клетчатую рубашку в вечернем образе?

Вполне. Попробуйте сочетать её с юбкой в пайетках или наденьте поверх комбинации из натурального шелка. Это создаст интересный контраст между "рабочей" вещью и праздничным настроением.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина, эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова, эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.
Автор Алия Садыкова
Алия Садыкова — стилист-имиджмейкер с 13-летним стажем. Анализирует гардероб, помогает выстраивать образ и стиль.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
