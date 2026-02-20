Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Гель-лак превращает ногти в пергамент: из хрупких — в крепкие без салонных чеков

Ногти после длительного гель-лака могут стать тонкими, мягкими и начать слоиться. Пластина теряет плотность, появляются ломкость и замедленный рост. Это распространённая реакция на частое покрытие и агрессивное снятие.

Натуральные ухоженные ногти без покрытия
Фото: Pravda.Ru by Юлия Фомина, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почему ногти становятся тонкими

Гель-лак при неправильном снятии повреждает верхний слой пластины. Частое спиливание пересушивает ноготь и кутикулу. В результате поверхность становится рыхлой и уязвимой.

"Ногтевая пластина истончается чаще не из-за самого покрытия, а из-за нарушения техники снятия и чрезмерного опила", — считает технолог ногтевых материалов, обозреватель Pravda.Ru Наталья Белова.

Дополнительную нагрузку создаёт постоянное перекрытие без перерывов. Ногтям требуется время для естественного обновления.

Домашнее восстановление: что действительно помогает

Восстановить ногти можно без салонных процедур, если действовать регулярно.

  1. Сделайте перерыв от покрытия минимум на 3-4 недели.
  2. Ежедневно втирайте натуральные масла: миндальное, абрикосовое или оливковое. Они питают пластину и кутикулу.
  3. Используйте укрепляющие базы и сыворотки с витаминами и кальцием.
  4. Аккуратно ухаживайте за кутикулой, не травмируя её.

"Регулярное питание и защита важнее разовых интенсивных процедур — ногти восстанавливаются постепенно", — считает нейл-эксперт, обозреватель Pravda.Ru Инна Серова.

Первые изменения обычно заметны через одну-две недели системного ухода.

Дополнительные правила ухода

Скорректируйте повседневные привычки, чтобы ускорить восстановление. Короткая длина снижает риск поломки. Подпиливайте ногти в одном направлении. Используйте перчатки при контакте с водой и бытовой химией.

Важно поддерживать питание: белок, витамины группы B и микроэлементы участвуют в формировании здоровой ногтевой пластины.

"Состояние ногтей отражает общий уход за руками — увлажнение кожи и защита от внешних факторов напрямую влияют на прочность пластины", — считает эксперт по домашнему уходу за внешностью, обозреватель Pravda.Ru Ирина Воронцова.

Советы по восстановлению ногтей

  1. Уберите гель-лак и сократите длину.
  2. Каждый день наносите масло на кутикулу.
  3. Используйте укрепляющую базу без цветного покрытия.
  4. Защищайте руки перчатками при уборке.

Популярные вопросы о восстановлении ногтей после гель-лака

Сколько времени занимает восстановление?

Полное обновление ногтевой пластины занимает несколько месяцев, но улучшения заметны раньше.

Что эффективнее — масла или укрепляющие средства?

Лучше сочетать оба варианта: масла питают, а лечебные базы создают защитный слой.

Можно ли снова делать гель-лак?

Да, если соблюдать перерывы и правильно снимать покрытие.

