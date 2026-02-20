Ногти после длительного гель-лака могут стать тонкими, мягкими и начать слоиться. Пластина теряет плотность, появляются ломкость и замедленный рост. Это распространённая реакция на частое покрытие и агрессивное снятие.
Гель-лак при неправильном снятии повреждает верхний слой пластины. Частое спиливание пересушивает ноготь и кутикулу. В результате поверхность становится рыхлой и уязвимой.
"Ногтевая пластина истончается чаще не из-за самого покрытия, а из-за нарушения техники снятия и чрезмерного опила", — считает технолог ногтевых материалов, обозреватель Pravda.Ru Наталья Белова.
Дополнительную нагрузку создаёт постоянное перекрытие без перерывов. Ногтям требуется время для естественного обновления.
Восстановить ногти можно без салонных процедур, если действовать регулярно.
"Регулярное питание и защита важнее разовых интенсивных процедур — ногти восстанавливаются постепенно", — считает нейл-эксперт, обозреватель Pravda.Ru Инна Серова.
Первые изменения обычно заметны через одну-две недели системного ухода.
Скорректируйте повседневные привычки, чтобы ускорить восстановление. Короткая длина снижает риск поломки. Подпиливайте ногти в одном направлении. Используйте перчатки при контакте с водой и бытовой химией.
Важно поддерживать питание: белок, витамины группы B и микроэлементы участвуют в формировании здоровой ногтевой пластины.
"Состояние ногтей отражает общий уход за руками — увлажнение кожи и защита от внешних факторов напрямую влияют на прочность пластины", — считает эксперт по домашнему уходу за внешностью, обозреватель Pravda.Ru Ирина Воронцова.
Полное обновление ногтевой пластины занимает несколько месяцев, но улучшения заметны раньше.
Лучше сочетать оба варианта: масла питают, а лечебные базы создают защитный слой.
Да, если соблюдать перерывы и правильно снимать покрытие.
Канцлер Германии Фридрих Мерц перед визитом в Китай заявил о намерении Берлина добиваться стратегического партнёрства с Пекином.