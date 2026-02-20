Прощай, провинция: почему дуги на лице больше не носят и на что их срочно заменить

В бьюти-трендах весны 2026 всё чаще говорят о мягком лифтинг-эффекте без инъекций и сложных процедур. Один из самых обсуждаемых приемов — плоские брови, которые визуально смягчают черты и делают взгляд более открытым. Этот формат уже примерили знаменитости и инфлюенсеры, сделав его частью повседневного макияжа.

Фото: Pravda.ru by Анна Морозова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с прямыми бровями

Что такое плоские брови

Плоские брови, или flat brows, — это форма, выстроенная почти по горизонтали, без выраженной дуги. В отличие от классической арки, здесь изгиб максимально сглажен. Линия выглядит спокойной и естественной, не утяжеляя верхнюю часть лица.

Эстетика тренда вдохновлена корейскими антивозрастными подходами к макияжу. Прямая форма помогает визуально "подтянуть" черты и создать ощущение свежести без агрессивной коррекции.

"Горизонтальная линия бровей перераспределяет акценты на лице: взгляд становится мягче, а верхняя треть лица визуально выглядит спокойнее" — считает эксперт по декоративной косметике, обозреватель Pravda.Ru Анна Плотникова.

Почему эффект работает

Горизонтальная линия визуально уравновешивает пропорции, особенно если лицо вытянутое. Брови становятся рамкой, которая не давит на зону глаз, а, наоборот, раскрывает взгляд.

При этом тренд не требует полного отказа от естественной формы. Достаточно смягчить изгиб и слегка изменить направление укладки волосков, чтобы добиться современного результата. Тем, кто уже экспериментировал с правилом трёх точек, проще контролировать пропорции и не потерять симметрию.

Как повторить тренд в повседневном макияже

Главная задача — не рисовать идеально прямую линию, а деликатно уменьшить высоту арки. Для этого используют пинцет для минимальной коррекции, карандаш для бровей или тонкую помаду, а также фиксирующий гель.

Волоски аккуратно зачесывают вверх и в сторону, создавая эффект легкости. В дневном макияже достаточно прозрачного геля и легкого заполнения пробелов, а для вечернего образа можно усилить плотность оттенка, сообщает the Voice mag.

"Важно не пытаться полностью стереть природный изгиб: плоские брови — это про корректировку, а не про радикальное выпрямление формы" — считает эксперт по трендам индустрии красоты, обозреватель Pravda.Ru Анна Морозова.

Сравнение: плоские брови и классическая арка

Выбор формы зависит от желаемого эффекта.

Плоские брови создают мягкий лифтинг и естественность.

Классическая арка делает акцент на выразительности и драматичности.

Горизонтальная линия подходит для базового и дневного макияжа.

Выраженный изгиб чаще используется в вечерних образах, особенно если дополнить его приемами из эффекта лифтинга без единого укола.

Советы для создания плоских бровей

Оцените природную форму и не удаляйте лишние волоски радикально.

Смягчите изгиб, убрав несколько волосков под самой высокой точкой арки.

Используйте карандаш или тени для мягкого заполнения.

Зафиксируйте форму прозрачным гелем для бровей.

Популярные вопросы

Как выбрать оттенок продукта для бровей

Он должен совпадать с корнями волос или быть на тон светлее.

Подходит ли тренд для тонких бровей

Да, если аккуратно добавить плотности с помощью теней или карандаша.

Можно ли добиться эффекта без окрашивания

В большинстве случаев достаточно укладки и легкой коррекции.