Прощай, провинция: почему дуги на лице больше не носят и на что их срочно заменить

В бьюти-трендах весны 2026 всё чаще говорят о мягком лифтинг-эффекте без инъекций и сложных процедур. Один из самых обсуждаемых приемов — плоские брови, которые визуально смягчают черты и делают взгляд более открытым. Этот формат уже примерили знаменитости и инфлюенсеры, сделав его частью повседневного макияжа.
Плоские брови, или flat brows, — это форма, выстроенная почти по горизонтали, без выраженной дуги. В отличие от классической арки, здесь изгиб максимально сглажен. Линия выглядит спокойной и естественной, не утяжеляя верхнюю часть лица.
Эстетика тренда вдохновлена корейскими антивозрастными подходами к макияжу. Прямая форма помогает визуально "подтянуть" черты и создать ощущение свежести без агрессивной коррекции.
"Горизонтальная линия бровей перераспределяет акценты на лице: взгляд становится мягче, а верхняя треть лица визуально выглядит спокойнее" — считает эксперт по декоративной косметике, обозреватель Pravda.Ru Анна Плотникова.
Горизонтальная линия визуально уравновешивает пропорции, особенно если лицо вытянутое. Брови становятся рамкой, которая не давит на зону глаз, а, наоборот, раскрывает взгляд.
При этом тренд не требует полного отказа от естественной формы. Достаточно смягчить изгиб и слегка изменить направление укладки волосков, чтобы добиться современного результата. Тем, кто уже экспериментировал с правилом трёх точек, проще контролировать пропорции и не потерять симметрию.
Главная задача — не рисовать идеально прямую линию, а деликатно уменьшить высоту арки. Для этого используют пинцет для минимальной коррекции, карандаш для бровей или тонкую помаду, а также фиксирующий гель.
Волоски аккуратно зачесывают вверх и в сторону, создавая эффект легкости. В дневном макияже достаточно прозрачного геля и легкого заполнения пробелов, а для вечернего образа можно усилить плотность оттенка, сообщает the Voice mag.
"Важно не пытаться полностью стереть природный изгиб: плоские брови — это про корректировку, а не про радикальное выпрямление формы" — считает эксперт по трендам индустрии красоты, обозреватель Pravda.Ru Анна Морозова.
Выбор формы зависит от желаемого эффекта.
Он должен совпадать с корнями волос или быть на тон светлее.
Да, если аккуратно добавить плотности с помощью теней или карандаша.
В большинстве случаев достаточно укладки и легкой коррекции.
