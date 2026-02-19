Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Илья Руднев

Бьюти-консервация: правило закрывать сыворотку кремом работает не для всех

Моя семья » Красота и стиль

В мире ухода за кожей всё чаще звучит правило "нанеси сыворотку и обязательно закрой её кремом". Но действительно ли кожа требует обязательного "запечатывания", или это всего лишь маркетинговый ритуал? Современные формулы стали сложнее, а активные компоненты — мощнее, поэтому выбор между кремом и сывороткой уже не так однозначен. Разбираемся, нужно ли всегда использовать оба средства и как выстроить грамотную бьюти-рутину.

Женщина наносит средство для ухода за кожей на лицо
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина наносит средство для ухода за кожей на лицо

Что делает сыворотка и зачем она нужна

Сыворотка — это концентрат активных компонентов, направленный на решение конкретной задачи. Она может работать с пигментацией, морщинами, обезвоженностью, чувствительностью или потерей упругости. Благодаря лёгкой текстуре и высокой проникающей способности сыворотки быстрее достигают глубоких слоёв кожи и действуют точечно.

Наносят средство на чистую, слегка влажную кожу, аккуратно распределяя или прижимая ладонями. За счёт концентрации активов сыворотка часто становится "интенсивным этапом" ухода.

"Сыворотка — это инструмент для адресной коррекции: она даёт коже высокую концентрацию активов, но без поддержки барьера её эффект может быть кратковременным", — считает эксперт по составам косметики, обозреватель Pravda.RU Алина Чернова.

Роль крема в ежедневной рутине

Крем выполняет другую функцию. Он удерживает влагу, укрепляет защитный барьер и снижает трансэпидермальную потерю воды. По сути, крем создаёт комфортную среду, в которой кожа восстанавливается и лучше переносит воздействие климата, ветра и загрязнений.

Его логично наносить после сыворотки, лёгкими движениями снизу вверх. Крем не столько "лечит", сколько поддерживает баланс и продлевает действие активов.

Нужно ли обязательно запечатывать сыворотку

Крем и сыворотка дополняют друг друга, но не являются строго зависимыми. В идеале сыворотка решает задачу в глубине, а крем усиливает и закрепляет результат.

Однако всё зависит от типа кожи и состояния барьера. Молодой и сбалансированной коже иногда достаточно одной сыворотки, особенно в тёплый сезон. Плотный крем может понадобиться лишь при обезвоженности или зимой.

Зрелой или чувствительной коже с нарушенным барьером чаще требуется более насыщенный крем. В некоторых случаях качественно сформулированный крем с активами способен частично заменить сыворотку. Об этом сообщает VOICE.

Какие компоненты действительно работают

Независимо от формата средства, важно смотреть на состав. В уходе за кожей лица доказанную эффективность имеют:

  1. Гиалуроновая кислота — для интенсивного увлажнения.

  2. Ниацинамид — для выравнивания тона и укрепления барьера.

  3. Витамин C — как антиоксидант и компонент для сияния.

  4. Мягкие ретиноиды — для обновления и работы с морщинами.

  5. Церамиды — для восстановления защитного слоя кожи.

Текстура тоже играет роль: если крем или сыворотка комфортны, их будут использовать регулярно, а именно системность даёт результат.

Сравнение: сыворотка или крем — что важнее

Сыворотка чаще работает точечно и быстро, решая конкретную проблему — например, пигментацию или тусклый тон. Крем же действует шире: поддерживает гидробаланс, укрепляет барьер и снижает реактивность кожи.

Если кожа склонна к сухости и чувствительности, крем может быть приоритетом. Если есть конкретная задача — морщины, акне или пигментация — на первый план выходит сыворотка. В большинстве случаев оптимальна комбинация.

Подбор средств также зависит от возраста и состояния кожи: к 30 годам привычный уход может требовать пересмотра, поскольку меняются плотность и скорость восстановления тканей — это особенно заметно в материале Кожа начинает жить по новым правилам — почему привычный уход перестаёт работать к 30 годам.

Популярные вопросы о сыворотке и креме

Можно ли использовать только сыворотку?

Да, если кожа молодая и не склонна к сухости, но в холодное время года дополнительная защита кремом будет полезна.

Обязательно ли наносить крем поверх сыворотки?

Не всегда. Это зависит от типа кожи и формулы средства.

Что лучше для зрелой кожи?

Чаще всего — комбинация: сыворотка с активами плюс крем для укрепления барьера.

Автор Илья Руднев
Илья Руднев — дерматокосметолог (уход за кожей), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы бьюти красота косметика уход за кожей
Новости Все >
Горящие туры — это фейк: раскрыт единственный способ улететь за границу за полцены
Город стал героем без официального звания: как в Шебекино страх ставят в рабочую смену
Тайная гимнастика для мозга: один способ победить укачивание без лишних таблеток
США прижали Кубу нефтью — миллионы растворяются: Россия готовится к непростому ответу
Секретная доза для рассады: один микроэлемент который делает плоды в два раза крупнее
Я другой, но актёр — по-прежнему основа: Пётр Орлов, художественный руководитель Театра Всеволода Шиловского
Война за тишину: как законно выжить шумных соседей из дома если полиция не помогает
Украина проиграла раньше финала: главного соперника увидели вовсе не в Киеве
Слабое звено под знаком Кубинской революции: на кого делает ставку Вашингтон
Секрет тишины под ногами: как избавиться от адского скрежета половиц за один вечер
Сейчас читают
Новый маршрут: Россия договаривается с Ираном о поставках газа
Газ
Новый маршрут: Россия договаривается с Ираном о поставках газа
Бежевый — это дешево: 8 грязных тонов, которые отделяют элиту от провинции
Красота и стиль
Бежевый — это дешево: 8 грязных тонов, которые отделяют элиту от провинции
Не томат, а пищевой конвейер : один куст кормит всю семью до самых заморозков
Садоводство, цветоводство
Не томат, а пищевой конвейер : один куст кормит всю семью до самых заморозков
Популярное
Новый маршрут: Россия договаривается с Ираном о поставках газа

Москва и Тегеран продвинулись в реализации проекта по поставкам российского газа в Исламскую Республику.

Новый маршрут: Россия договаривается с Ираном о поставках газа
Цветочный спецназ в деле: растение-выскочка выживет там, где всё остальное гибнет
Цветочный спецназ в деле: растение-выскочка выживет там, где всё остальное гибнет
Он не должен был там быть: тайна парня с камерой, который на 60 лет опередил время
Июньская вакханалия синего: один посев — и ваш сад утонет в махровой роскоши
Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла Юрий Бочаров Россия возвращается на Венеру: долгоживущая станция бросает вызов адской планете Сергей Ивaнов Трамп против Путина и Си: учения в Ормузском проливе заставили мир замереть Любовь Степушова
Бежевый — это дешево: 8 грязных тонов, которые отделяют элиту от провинции
Чёрная зима пришла в Германию: американский газовоз застрял во льдах на Балтике
Рассада вытянулась — это шанс? Как превратить хилый стебель в мощный корень за минуту
Рассада вытянулась — это шанс? Как превратить хилый стебель в мощный корень за минуту
Последние материалы
Усталость в ногах — тревожный знак: какие упражнения разгружают колени и бедра
Горящие туры — это фейк: раскрыт единственный способ улететь за границу за полцены
Город стал героем без официального звания: как в Шебекино страх ставят в рабочую смену
Соседи больше не заглядывают во двор: эти 3 лианы создают живой забор за одно лето
Тайная гимнастика для мозга: один способ победить укачивание без лишних таблеток
США прижали Кубу нефтью — миллионы растворяются: Россия готовится к непростому ответу
Рынок шепчет о снижении ставок: кредиты подешевеют, но только для самых внимательных
Удар по лишнему весу: сколько шагов на самом деле нужно сделать чтобы сжечь кило жира
Провода больше не висят гирляндой: идеи, которые спасают даже готовый интерьер
Обычный чехол становится капканом: почему батарея изнашивается быстрее именно ночью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.