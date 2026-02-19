Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алия Садыкова

Платья, из-за которых весны ждут как праздника: самые горячие модели сезона

Красота и стиль

Весна приближается, а вместе с ней — сезон легких тканей, открытых силуэтов и ярких модных решений. После объемных пуховиков и плотных свитеров особенно хочется обновить гардероб и добавить в него платья разной длины — от мини до макси. Дизайнеры уже обозначили главные ориентиры сезона-2026, которые задают тон весеннему шопингу.

Девушка в цветочном платье
Фото: Pravda.ru by Алия Садыкова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в цветочном платье

Кружево как главный акцент

Кружевные платья стали одной из самых заметных тенденций. Ажурные лифы, гипюровые вставки и многослойные комбинации кружева создают романтичный, но при этом современный образ. Дизайнеры экспериментируют с фактурой, соединяя разные виды кружева в одном изделии.
Такие модели подходят как для вечерних выходов, так и для повседневных образов в сочетании с лаконичной обувью и минималистичными аксессуарами. Кружево перестает быть исключительно нарядным элементом и становится универсальным инструментом стиля.

"Кружево лучше всего работает, когда баланс держится на коже и свете: слишком плотный макияж утяжелит образ, а мягкие текстуры поддержат воздушность ткани" — считает визажист, обозреватель Pravda.Ru Анастасия Коршунова.

Комбинации и новые интерпретации

Платья-комбинации возвращаются в обновленном формате. В моде асимметричные линии, деконструированные детали и сатиновые макси с эффектным кейпом. Лаконичный силуэт дополняется нестандартным кроем, что придает образу динамику.
Такие модели легко интегрировать в гардероб: они сочетаются с жакетами, кожаными куртками и даже массивными ботинками. Благодаря простоте формы акцент переносится на ткань и архитектуру изделия.

Широкая юбка и эстетика рококо

Романтичное настроение сезона поддерживают платья с пышной юбкой и эффектом кринолина. Объемные подъюбники и акцент на талии формируют выразительный силуэт, вдохновленный эстетикой рококо.
Эти модели становятся центральным элементом образа, не требуя сложных украшений. Они подходят для торжественных событий и фотосессий, создавая ощущение театральности и легкой ностальгии.

"Пышная юбка и акцент на талии требуют продуманной прически: собранные формы дают лицу четкость, а распущенные волосы могут спорить с объемом платья" — считает парикмахер-стилист, обозреватель Pravda.Ru Анастасия Бурова.

Гламурные мини и чистый монохром

Мини-платья в этом сезоне выглядят максимально эффектно. Драпировки, аппликации, кружевные элементы и крупная вышивка превращают их в самостоятельное украшение. Скромность уступает место выразительности.
Одновременно с этим набирают популярность модели в чистых базовых оттенках. Монохром подчеркивает крой и фактуру ткани, делая образ современным и собранным.

Минимализм и цветочные мотивы

Платья простого кроя, в частности мини-трапеции, остаются актуальными. Интерес добавляют фактурные материалы — кожа, плотный хлопок, сложные драпировки. Минимализм становится способом подчеркнуть индивидуальность через детали.

Цветочные мотивы интерпретируются максимально свободно: от винтажного мелкого принта до крупных декоративных цветов-брошей. Тренд позволяет адаптировать образ под любой стиль — от богемного до строгого городского, сообщает the Voice mag.

"Когда открываются силуэты и фактуры, кожа становится частью образа: комфорт и аккуратный тон решают больше, чем попытка перекрыть всё плотными средствами" — считает эксперт по уходу за кожей, обозреватель Pravda.Ru Лилит Арутюнян.

Сравнение: мини, миди и макси

Выбор длины влияет на характер образа.

  • Мини подчеркивает динамичность и подходит для смелых акцентов.
  • Миди универсально и легко вписывается в деловой гардероб.
  • Макси создаёт драматичный и элегантный силуэт.
  • Длина миди и макси чаще выбирается для вечерних и торжественных выходов.

Советы при выборе платья на весну

  • Определите, для каких случаев нужна модель — офис, вечер, повседневный выход.
  • Оцените посадку и ткань: натуральные материалы комфортнее в межсезонье.
  • Выберите длину, подходящую под ваш ритм жизни и обувь.
  • Обратите внимание на универсальные цвета, которые легко комбинировать.

Популярные вопросы

Как выбрать длину платья

Ориентируйтесь на формат мероприятий и личный комфорт.

Что лучше — кружево или минимализм

Кружево подходит для акцентного образа, минимализм — для универсального гардероба.

Можно ли сочетать несколько трендов сразу

Да, при условии сбалансированной стилизации и умеренности в деталях.

Автор Алия Садыкова
Алия Садыкова — стилист-имиджмейкер с 13-летним стажем. Анализирует гардероб, помогает выстраивать образ и стиль.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
